خدع مرآة الأنثروبولوجيا مع متجر التوفير بأسعار معقولة هذا DIY

واحدة من أكثر منتجات Anthropologie جديرة باللعاب هي Gleaming Primrose Mirror. على الرغم من أن أسلوبه المتقن والمتطور يجعله أمرًا لا بد منه، إلا أن سعره الذي يقارب 600 دولار يجعله “أتمنى” بالنسبة لمعظم الناس. إذا لم تكن قادرًا على إنفاق مئات الدولارات على ملحقات الحائط، فيمكنك بسهولة إنشاء نسخة مخادعة خاصة بك عن طريق إعادة تدوير مرآة مملة من متجر التوفير ببعض الإمدادات البسيطة من متجر تحسين المنزل المحلي. إذا نظرت إلى مرايا الأنثروبولوجيا، يمكنك رؤية موضوع مشترك: الزخارف والزخارف المزخرفة. تبدأ العديد من المرايا بالأشكال التقليدية، مثل الأشكال البيضاوية والمستطيلة، ويمكنك غالبًا العثور على مرايا عادية بهذه الأشكال في متاجر التوفير بسعر رخيص. يمكن العثور على القطع بأشكال وأحجام مختلفة في متاجر تحسين المنزل. من خلال ربط الزخارف والزخرفة بإطار مرآة متجر التوفير وطلائها، سوف ينتهي بك الأمر إلى الحصول على مرآة أنثرو بجزء بسيط من التكلفة.

ابدأ هذا DIY باختيار مرآة بالشكل والحجم المطلوب من متجر التوفير. عادة ما يكون من السهل العثور عليها وبأسعار معقولة. في متجر تحسين المنزل، اختر الزخارف والزخارف التي تتطابق بشكل وثيق مع مرآة الإلهام الخاصة بك. على سبيل المثال، يمكنك شراء الزهور والطيور الطنانة مثل تلك الموجودة على مرآة لويزا، أو زخرفة الخرز الخشبي، أو زخارف الأزهار. إذا كان إطار المرآة أنحف مما تريد، يمكنك شراء قالب تقليم لتثبيته على الجزء الخارجي من الإطار الموجود لتعزيزه أيضًا. ستحتاج أيضًا إلى بعض ورق الصنفرة والطلاء والأظافر اللاصقة أو المسطحة وغراء الخشب وطبقة نهائية من أوراق الذهب.