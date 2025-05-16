خذ أغطية الجرة القديمة من قمامة إلى الكنز مع DIY الإبداعي لديكور رائعتين

إذا كنت تحب صياغة الأشياء وإعادة استخدامها لـ DIYs ، فقد تجد أن لديك عددًا قليلاً من الأشياء العشوائية التي تقع في نظام تخزين إمدادات الفن المنظم تمامًا. من قصاصات من القماش إلى ملصقات عشوائية ، قد يبدو أنها بلا فائدة ، ولكن يمكنك إعادة استخدامها للحصول على DIY التي تعيد استخدام أغطية القهوة. مع هذا المشروع البسيط ، ستقوم بتحويل غطاء جرة قديم من القمامة إلى قطعة ديكور معلقة مستوحاة من النباتات.

ابدأ بجمع بعض أغطية جرة القهوة. يمكنك رفع الأغطية المعدنية أو البلاستيكية ، ولكن فقط تعرف أن عملية الطلاء مختلفة قليلاً اعتمادًا على المادة. أثناء التجميع ، فكر في عدد الأغطية التي ستحتاجها. يمكنك استخدام غطاء واحد وإنشاء هذا المشروع مرة واحدة ، أو حفظ بعض الأحجام المختلفة لإنشاء قطع عبارات متعددة في منزلك. بمجرد العثور على الأغطية التي تريدها ، ستحتاج إلى إعدادها للطلاء. ويشمل ذلك تنظيف الغطاء ، وإذا كان البلاستيك ، فإنه يصنفه مع 220 ورق الصنفرة الحصباء للتأكد من أن الطلاء يلتصق بالسطح. ثم ، قم بتغطية السطح مع التمهيدي وبعض المعاطف من لونك المطلوب. إذا أردت ، يمكنك حتى استخدام مقدمة الغطاء كقماش فريد من نوعه ، وتعليقه على الحائط. على الرغم من أنه يمكنك قضاء بعض الوقت لإغلاق المشروع ، إلا أنه ليس ضروريًا. يمكنك أيضًا استخدام الطلاء الرش بدلاً من الرسم اليدوي-فقط ضع علبة الرش في الماء الساخن أولاً وشكرنا لاحقًا.