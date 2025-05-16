خذ أغطية الجرة القديمة من قمامة إلى الكنز مع DIY الإبداعي لديكور رائعتين

إذا كنت تحب صياغة الأشياء وإعادة استخدامها لـ DIYs ، فقد تجد أن لديك عددًا قليلاً من الأشياء العشوائية التي تقع في نظام تخزين إمدادات الفن المنظم تمامًا. من قصاصات من القماش إلى ملصقات عشوائية ، قد يبدو أنها بلا فائدة ، ولكن يمكنك إعادة استخدامها للحصول على DIY التي تعيد استخدام أغطية القهوة. مع هذا المشروع البسيط ، ستقوم بتحويل غطاء جرة قديم من القمامة إلى قطعة ديكور معلقة مستوحاة من النباتات.
ابدأ بجمع بعض أغطية جرة القهوة. يمكنك رفع الأغطية المعدنية أو البلاستيكية ، ولكن فقط تعرف أن عملية الطلاء مختلفة قليلاً اعتمادًا على المادة. أثناء التجميع ، فكر في عدد الأغطية التي ستحتاجها. يمكنك استخدام غطاء واحد وإنشاء هذا المشروع مرة واحدة ، أو حفظ بعض الأحجام المختلفة لإنشاء قطع عبارات متعددة في منزلك. بمجرد العثور على الأغطية التي تريدها ، ستحتاج إلى إعدادها للطلاء. ويشمل ذلك تنظيف الغطاء ، وإذا كان البلاستيك ، فإنه يصنفه مع 220 ورق الصنفرة الحصباء للتأكد من أن الطلاء يلتصق بالسطح. ثم ، قم بتغطية السطح مع التمهيدي وبعض المعاطف من لونك المطلوب. إذا أردت ، يمكنك حتى استخدام مقدمة الغطاء كقماش فريد من نوعه ، وتعليقه على الحائط. على الرغم من أنه يمكنك قضاء بعض الوقت لإغلاق المشروع ، إلا أنه ليس ضروريًا. يمكنك أيضًا استخدام الطلاء الرش بدلاً من الرسم اليدوي-فقط ضع علبة الرش في الماء الساخن أولاً وشكرنا لاحقًا.
كيفية إعادة استخدام أغطية القهوة جرة لهذا المشروع ديكور المنزل
https://www.youtube.com/watch؟v=8WPO_FNAQOM
بمجرد رسم الجرة ، كن مبدعًا مع لوازم الصياغة الخاصة بك. استخدم الغراء الساخن لإضافة شريط أو قطعة من الحبل حول الحافة الداخلية للغطاء. يمكنك بعد ذلك استخدام قطعة من القماش بقايا لإنشاء جيب صغير عن طريق لصق الحواف إلى الجزء الخلفي من الغطاء. استخدم نسيجًا عاديًا أو شيءًا فريدًا يطابق جدرانك. املأ الجيب مع بعض النباتات الستايروفوم والزهور. ثم ، أضف بعض القطع من العشب المزيف أو الطحلب إلى قاعدة الزهور لإخفاء الستايروفوم. إذا كنت تريد ، فقم بتغطية الجزء الخلفي من الغطاء بقطعة أخرى من القماش وقم بتعليقها على الحائط مع بعض الخرز أو الشريط. أو تخطي تزيين الظهر وإرفاق القطعة مباشرة الجدار.
في حين أن هذا الديكور المستوحى من النبات هو بالتأكيد لطيف ، إلا أنه ليس الطريقة الوحيدة لتزيين الأغطية الخاصة بك. فكر في منزلك وأين ستعلق هذا المشروع قبل البدء. إذا كان لديك منزل تحت عنوان الشاطئ ، فيمكنك استخدام حبل حول الحافة بأكملها ، وترسم الرموز البحرية في الوسط ، وتعليق الغطاء في الحمام. إذا كان منزلك أكثر ريفية ، فيمكنك استخدام هذه التقنية لإعادة استخدام قصاصات الفاكهة وتحويلها إلى ديكور جدران مخصص – أضفها إلى مركز أغطية الجرة الخاصة بك للحصول على DIY المطبوخة تمامًا لمطبخك. بدلاً من التوجه إلى متجر الحرف للعثور على شيء جديد ، كن مبدعًا مع ما لديك حول المنزل لصنع قطعة ديكور لطيفة مثالية لمنزلك!