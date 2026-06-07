خرافات صحية من الطفرة السكانية يريد الأطباء منك التوقف عن تصديقها

لقد بلغ جيل طفرة المواليد سن الرشد في وقت حدثت فيه اكتشافات طبية. من اللقاحات الثورية إلى البروتوكولات الجراحية الجديدة، تغيرت الرعاية الصحية بسرعة، مما أدى إلى ظهور المزيد من الطرق للمهنيين الطبيين للوقاية من الحالات المختلفة وعلاجها. ومع ذلك، لا يزال المجتمع متمسكًا ببعض المعتقدات غير العادية.
ربما كانت إحدى أغرب هذه الأفكار (وأكثرها مؤسفة) هي كيفية تحول الناس إلى تدخين السجائر لإنقاص الوزن أو تقليل التوتر. في ذلك الوقت، لم يتم الإعلان عن مخاطر النيكوتين علنًا بعد. ولحسن الحظ، شهد عام 1964 ظهور حملات مناهضة للتدخين عندما حذر الجراح العام في الولايات المتحدة أخيرًا من مخاطر التدخين. وعلى مدى العقدين التاليين، أصبح التدخين عادة أقل شعبية. وفقا لجمعية الرئة الأمريكية، كان 42.4% من السكان البالغين في الولايات المتحدة يدخنون في عام 1965. وبحلول عام 2022، انخفضت هذه النسبة بشكل كبير إلى 11.6%.
ومع ذلك، فإن بعض الأساطير الصحية في عصر الطفرة لم تتلاشى بسرعة. وبدلاً من ذلك، استمروا في تناقلها من قبل كبار السن ذوي النوايا الحسنة. فيما يلي بعض الأمثلة على هذه المعتقدات الطبية القديمة.
خرافة: يمكن تقسيم لسانك بسهولة إلى مناطق التذوق
هل تحدث والديك أو معلموك عن أشياء غريبة لم تكن تعرفها عن لسانك – مثل كيفية تقسيم لسانك إلى مناطق تذوق مختلفة؟ هل تم تشجيعك على الاعتقاد بأنه يمكنك فقط تذوق النكهات الحامضة أو المرة أو الحلوة في مناطق معينة من اللسان؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد كنت ضحية لأسطورة صحية كبيرة استمرت منذ منتصف القرن العشرين.
وكما يشير مقال نُشر عام 2022 في مجلة Current Research in Food Science، أصبحت نظرية “خريطة اللسان” حقيقة بديهية منتشرة ومقبولة بحلول الخمسينيات من القرن الماضي. (من المثير للدهشة أن الأطفال الصغار اليوم ما زالوا يُقال لهم إن خريطة اللسان دقيقة). ومع ذلك، يوافق المقال على أن النظرية ليس لها أساس حقيقي، وأن القدرة على إدراك مجموعة متنوعة من أحاسيس التذوق تتوزع عبر مشهد اللسان.
في عام 2024، تناولت صحيفة نيويورك تايمز هذا الموضوع اللذيذ وطلبت رأي الباحث الدكتور بول بريسلين. واعترف بأن بعض أجزاء اللسان يمكن أن تحتوي على تركيز أعلى من مستقبلات التذوق المتوافقة مع نكهات معينة. ومع ذلك، أوضح الدكتور بريسلين أن جميع أجزاء اللسان تحتوي على مجموعة متنوعة من المستقبلات. وأضاف عالم الأعصاب الدكتور دييغو بوهركيز أن “إدراك التذوق أكثر تعقيدًا من مجرد براعم التذوق” على أي حال.
خرافة: العلكة المبتلعة ستبقى في معدتك لسنوات
عندما كانوا أطفالًا، كان يتم تحذير جيل طفرة المواليد من ابتلاع العلكة لأنها ستبقى في معدتهم لمدة سبع سنوات. قد تبدو هذه نصيحة غريبة، إلا إذا كبرت وتسمعها أيضًا، خاصة من الآباء أو الأقارب من جيل الطفرة السكانية. على الرغم من عدم وجود أي دليل محدد لتحديد مصدر هذه الأسطورة، كن مطمئنًا أنها غير صحيحة.
ماذا يحدث حقًا عندما تبتلع العلكة؟ على الرغم من أنه من الصحيح أن مضغ العلكة لا يمكن هضمه، إلا أنه لن يلتصق (المقصود من التورية). وبدلاً من ذلك، سوف ينتقل عبر الجهاز الهضمي، تمامًا مثل أي عنصر آخر يتم تناوله، ويكون صغيرًا بما يكفي ليشق طريقه عبر القناة المعوية، “ويخرج دون تغيير في الطرف الآخر”، كما أوضح خبير أمراض الجهاز الهضمي الدكتور سيمون ترافيس لشبكة CNN.
ومع ذلك، هناك تحذير صغير: إذا ابتلعت كمية كبيرة من العلكة، فقد يسبب ذلك انسدادًا. ولكن عليك أن تبتلع قليلاً للوصول إلى هذه النقطة. ومع ذلك، إذا تناولت أنت أو أطفالك العلكة عن طريق الخطأ، فلن يظل أي منكما ملتصقًا بها طوال الجزء الأكبر من العقد.
خرافة: يمكنك أن تصاب بالبرد إذا شعرت بالبرد الشديد
عندما كان جيل طفرة المواليد يكبرون، كان آباؤهم يحذرونهم في كثير من الأحيان من ارتداء ملابس دافئة لأنهم سيمرضون إذا أصيبوا بالبرد. هذا ليس صحيحا، وفقا لطبيب الأسرة الدكتور جيسي براكامونتي. خلال مقابلة مع Mayo Clinic، كشف الدكتور براكامونتي بالضبط عن سبب ميل الناس إلى الإصابة بالمرض في أشهر الشتاء. وقال: “عندما يكون الجو باردا في الخارج، عادة ما يتجمع الناس حول المدفأة أو حول منزلك”. “لذلك، إذا كان الناس مرضى، فمن المرجح أن تكون على مقربة من شخص مريض.”
ومن المثير للاهتمام أن الدكتور براكامونتي اعترف بأنه قد يكون من الممكن أن تنخفض مناعة الشخص قليلاً بعد التواجد بالخارج في ظروف باردة. ومع ذلك، هذا لا يعني أن البرد بحد ذاته هو المساهم المباشر في الإصابة بمرض مثل الزكام أو الأنفلونزا. في الواقع، قد ترغب أيضًا في تهوية منزلك عن طريق فتح النوافذ في الشتاء لتقليل سهولة انتشار الجراثيم في الداخل بسبب تحسين جودة الهواء (عبر مراكز الولايات المتحدة لمكافحة الأمراض والوقاية منها).
خرافة: لا ينبغي للفتيات ممارسة التمارين الرياضية أثناء فترة الحيض
أوضح استطلاع Thinx لعام 2023 مدى انتشار وصمة العار أثناء الدورة الشهرية: اعترفت 60% من المشاركات البالغات بأن فترة الدورة الشهرية جعلتهن يشعرن بعدم الارتياح تجاه أجسادهن، بينما قالت 46% إنهن يشعرن بالقلق من أن طلب تسهيلات من صاحب العمل خلال وقتهن من الشهر قد يضر بإمكانياتهن المهنية.
من المحزن أن نعتقد أن بعض النساء ما زلن يشعرن بالحرج من بدء الدورة الشهرية. لكن قد يكون للعار الذي يشعرن به جذور في معتقدات عصر الطفرة حول الدورة الشهرية. يقدم مقطعا فيديو “طبيان” استشهد بهما KQED بعض الأدلة. في الفيديو الأول، من عام 1946، كان من المتوقع من النساء عدم الإفراط في ممارسة الرياضة، وطلب منهن ممارسة الوضعية الصحيحة. وبحسب ما ورد، طلب مقطع فيديو ثانٍ من عام 1953 من الفتيات عدم الرقص أثناء فترة الحيض.
ومن المفارقات أن البقاء غير نشط ليس ما يوصي به طبيب واحد على الأقل للنساء أثناء الدورة الشهرية. عندما سئل الدكتور توماس أ. مولينارو من قبل شركاء الطب الإنجابي، أوضح أنه “لا توجد أنشطة محددة يجب تجنبها”. وأضاف: “تجد بعض النساء أن ممارسة الرياضة وما يرتبط بها من إطلاق الإندورفين قد يساعد في تقليل التشنج والألم الذي تعاني منه أثناء الدورة الشهرية”. مع أخذ ذلك في الاعتبار، قومي بممارسة أفضل التمارين الرياضية خلال الدورة الشهرية لتلبية احتياجاتك الصحية الجسدية والعقلية.
الخرافة: إذا فرقعت مفاصلك، فسوف تدمر مفاصلك
عندما قام بعض جيل طفرة المواليد بطقطقة مفاصلهم في وجه الأطفال، تم توبيخهم من قبل البالغين، ليس بسبب مخاوف تتعلق بالصوت أو الآداب. وبدلاً من ذلك، كان السبب في ذلك هو تمسك المجتمع بالأسطورة القائلة بأن طقطقة المفاصل يمكن أن تؤدي إلى التهاب المفاصل.
الدكتور ديميتريوس باباس من مركز جونز هوبكنز لالتهاب المفاصل يضع الأمور في نصابها الصحيح في هذه الحكاية القديمة. في مقال بأسلوب الأسئلة والأجوبة، ذكر الدكتور باباس بوضوح أنه لا يوجد دليل علمي يدعم فكرة أن طقطقة مفاصلك ستؤدي إلى التهاب المفاصل.
مع ذلك، قدمت طبيبة الروماتيزم الدكتورة ناتالي عازار كلمة تحذير بشأن طقطقة المفاصل عند التحدث مع TODAY. نصحت: “بعض الأشخاص الذين ينخرطون في طقطقة مفاصل قوية للغاية، تم الإبلاغ عن إصابتهم بإصابات في الأوتار أو الأربطة، أو حتى الاضطرابات”. لذلك، قد يكون من الحكمة أن تتخلى عن الرغبة في فرقعة مفاصلك بالقوة والتركيز على أن تكون أكثر لطفًا.