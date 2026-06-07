خرافات صحية من الطفرة السكانية يريد الأطباء منك التوقف عن تصديقها

لقد بلغ جيل طفرة المواليد سن الرشد في وقت حدثت فيه اكتشافات طبية. من اللقاحات الثورية إلى البروتوكولات الجراحية الجديدة، تغيرت الرعاية الصحية بسرعة، مما أدى إلى ظهور المزيد من الطرق للمهنيين الطبيين للوقاية من الحالات المختلفة وعلاجها. ومع ذلك، لا يزال المجتمع متمسكًا ببعض المعتقدات غير العادية.

ربما كانت إحدى أغرب هذه الأفكار (وأكثرها مؤسفة) هي كيفية تحول الناس إلى تدخين السجائر لإنقاص الوزن أو تقليل التوتر. في ذلك الوقت، لم يتم الإعلان عن مخاطر النيكوتين علنًا بعد. ولحسن الحظ، شهد عام 1964 ظهور حملات مناهضة للتدخين عندما حذر الجراح العام في الولايات المتحدة أخيرًا من مخاطر التدخين. وعلى مدى العقدين التاليين، أصبح التدخين عادة أقل شعبية. وفقا لجمعية الرئة الأمريكية، كان 42.4% من السكان البالغين في الولايات المتحدة يدخنون في عام 1965. وبحلول عام 2022، انخفضت هذه النسبة بشكل كبير إلى 11.6%.

ومع ذلك، فإن بعض الأساطير الصحية في عصر الطفرة لم تتلاشى بسرعة. وبدلاً من ذلك، استمروا في تناقلها من قبل كبار السن ذوي النوايا الحسنة. فيما يلي بعض الأمثلة على هذه المعتقدات الطبية القديمة.