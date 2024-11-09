خرافات يجب عليك التوقف عن تصديقها حول ضعف الانتصاب

بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يعانون من القضيب، يعد ضعف الانتصاب (ED) موضوعًا حساسًا. لدرجة أن الكثير من الناس يرفضون معالجة المشكلة عند ظهورها، مما يعني أن العديد من الحالات لا يتم علاجها. ولكن هذا هو الأمر: الضعف الجنسي أمر شائع، ويؤثر على أكثر من 50٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، وفقًا لكليفلاند كلينك.

نظرًا لأن الضعف الجنسي يظل موضوعًا محظورًا بالنسبة للعديد من الأشخاص، مثل أي شيء لم تتم مناقشته بشكل علني، فقد أصبح محاطًا بالأساطير. العديد من هذه الخرافات ليست غير دقيقة فحسب، بل يمكن أن تمنع الشخص من التحدث إلى طبيبه، حيث يأمل أن تحل المشكلة نفسها ببساطة. على الرغم من أن الضعف الجنسي لا يعد دائمًا علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا، إلا أنه قد يكون كذلك لدى بعض الأشخاص. حتى في الحالات التي لا يكون فيها الضعف الجنسي أحد أعراض المشكلات المتعلقة بالبروستاتا، فإنه يمكن أن يكون علامة تحذير لمشاكل صحية أخرى مثل مرض السكري وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والمزيد. بمعنى آخر، عندما يتوقف قضيبك عن العمل كما كان من قبل، عليك الانتباه وعدم تجاهل ما يحدث – أو بالأحرى ما لا يحدث.

في حين أن هناك الكثير من الأساطير حول الضعف الجنسي التي ربما سمعتها أو ستسمعها في النهاية، تحدثت هيلث دايجست حصريًا مع جوشوا آر جونزاليس، دكتور في الطب، طبيب مسالك بولية معتمد، نيابة عن إيروكسون، حول أكبر الخرافات التي يجب وضعها للنوم حول هذه القضية بالذات. إذا وجدت نفسك تكافح من أجل الحصول على الانتصاب أو كنت غير قادر على الاحتفاظ به أثناء النشاط الجنسي، فإن هاتين الخرافات المفضوحة هي ما يجب أن يتبادر إلى ذهنك.