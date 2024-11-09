خرافات يجب عليك التوقف عن تصديقها حول ضعف الانتصاب

بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يعانون من القضيب، يعد ضعف الانتصاب (ED) موضوعًا حساسًا. لدرجة أن الكثير من الناس يرفضون معالجة المشكلة عند ظهورها، مما يعني أن العديد من الحالات لا يتم علاجها. ولكن هذا هو الأمر: الضعف الجنسي أمر شائع، ويؤثر على أكثر من 50٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، وفقًا لكليفلاند كلينك.
نظرًا لأن الضعف الجنسي يظل موضوعًا محظورًا بالنسبة للعديد من الأشخاص، مثل أي شيء لم تتم مناقشته بشكل علني، فقد أصبح محاطًا بالأساطير. العديد من هذه الخرافات ليست غير دقيقة فحسب، بل يمكن أن تمنع الشخص من التحدث إلى طبيبه، حيث يأمل أن تحل المشكلة نفسها ببساطة. على الرغم من أن الضعف الجنسي لا يعد دائمًا علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا، إلا أنه قد يكون كذلك لدى بعض الأشخاص. حتى في الحالات التي لا يكون فيها الضعف الجنسي أحد أعراض المشكلات المتعلقة بالبروستاتا، فإنه يمكن أن يكون علامة تحذير لمشاكل صحية أخرى مثل مرض السكري وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والمزيد. بمعنى آخر، عندما يتوقف قضيبك عن العمل كما كان من قبل، عليك الانتباه وعدم تجاهل ما يحدث – أو بالأحرى ما لا يحدث.
في حين أن هناك الكثير من الأساطير حول الضعف الجنسي التي ربما سمعتها أو ستسمعها في النهاية، تحدثت هيلث دايجست حصريًا مع جوشوا آر جونزاليس، دكتور في الطب، طبيب مسالك بولية معتمد، نيابة عن إيروكسون، حول أكبر الخرافات التي يجب وضعها للنوم حول هذه القضية بالذات. إذا وجدت نفسك تكافح من أجل الحصول على الانتصاب أو كنت غير قادر على الاحتفاظ به أثناء النشاط الجنسي، فإن هاتين الخرافات المفضوحة هي ما يجب أن يتبادر إلى ذهنك.
يحدث فقط للرجال الأكبر سنا
أكبر أسطورة حول الضعف الجنسي، وفقا لغونزاليس، هي أنه يحدث فقط للرجال الأكبر سنا. ومع ذلك، هذا غير صحيح على الاطلاق. يمكن أن يحدث الضعف الجنسي لأي شخص في أي عمر ولمجموعة متنوعة من الأسباب – بالتأكيد شيء تخطئ فيه العلامات التجارية لعلاج الضعف الجنسي في حملاتها التسويقية، والتي غالبًا ما تستهدف الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا فقط. وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 ونشرت في مجلة الطب الجنسي، يؤثر الضعف الجنسي على 17.9٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا. وكذلك 13.3% ممن تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 34 عامًا.
وقال جونزاليس: “من المؤكد أن الشباب قد يعانون من الضعف الجنسي أيضًا، وقد يكون ذلك في بعض الأحيان نذيرًا لمشكلة طبية كامنة أكثر خطورة”. “الرجال الأصغر سنا هم أكثر عرضة للإصابة بالضعف الجنسي بسبب التحديات النفسية مثل القلق والاكتئاب.” لكنك لن تعرف السبب وراء الضعف الجنسي إلا إذا تحدثت مع طبيبك وأخبرته بما تعانيه حتى تتمكن من تقييم حالتك بشكل صحيح والحصول على العلاج الذي تحتاجه. قد يأتي هذا العلاج في شكل شيء مثل الفياجرا، أو إذا كان يعتمد على الحالة النفسية، فقد يقترح طبيبك العلاج بالكلام. بغض النظر عن السبب وبغض النظر عن عمرك، لديك خيارات.
إنه أمر طبيعي بمجرد وصول الرجال إلى سن معينة
لقد تعلمنا كثقافة أن الضعف الجنسي هو مجرد شيء يحدث للرجال مع تقدمهم في السن، وهذا هو كل ما في الأمر ولا يمكنك تجنبه. ولكن، كما أوضح جونزاليس، فإن هذا ليس هو الحال على الإطلاق. وقال جونزاليس “ضعف الانتصاب ليس طبيعيا”. وبينما أشار إلى أن الأمر أكثر شيوعًا عند الرجال مع تقدمهم في السن، إلا أنه قال ذلك أيضًا يتعلق الأمر بالتدهور العام في الصحة الذي يأتي بشكل طبيعي مع عملية الشيخوخة، ولا سيما وظيفة القلب والأوعية الدموية والهرمونات، والتي تعتبر ضرورية للحصول على الانتصاب والحفاظ عليه. مع تقدم الأشخاص في السن، بغض النظر عن جنسهم، يحدث تغيير في الهرمونات لديهم مما يؤثر على الإثارة، ومن منظور الدورة الدموية، يمكن أن يؤثر العمر على الصمامات، مما يمنع الكمية الضرورية من تدفق الدم اللازم لحدوث الانتصاب والبقاء ثابتًا حتى القذف. ولكن هذه أمور يمكن علاجها، إما من خلال تغيير نمط الحياة أو الأدوية.
قال جونزاليس: “خلاصة القول هي أنه إذا كنت رجلاً مصابًا بالضعف الجنسي، بغض النظر عن عمرك، فهناك حلول آمنة وفعالة متاحة تستحق المتابعة إذا كنت ترغب في تحسين حياتك الجنسية”. من المهم مواجهة حقيقة حدوث الضعف الجنسي وتحديد موعد لرؤية طبيبك. لا تدع الإحراج أو الخجل يقف في طريقك، لأنك بالتأكيد لست وحدك.