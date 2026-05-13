خرجت عودة أوريغون للوطن عن مسارها بسبب إصابة سابرينا إيونيسكو وساتو سابالي

بورتلاند، أوريغون – تحدث عن المشكلة.

تم تهميش عظماء أوريغون داكس سابرينا إيونيسكو وساتو سابالي في رحلة ليبرتي الوحيدة إلى بورتلاند هذا الموسم.

لم يلعب إيونيسكو وسابالي في خسارة ليبرتي 98-96 أمام فاير ليلة الثلاثاء ولن يلعبا في مباراة العودة يوم الخميس.

أصيبت إيونيسكو في قدمها اليسرى في المباراة النهائية للموسم التحضيري لفريق ليبرتي في 3 مايو ولن يتم إعادة تقييمها حتى أوائل الأسبوع المقبل. على الرغم من أنها لم تكن مناسبة، إلا أن إيونيسكو قامت بالرحلة إلى بورتلاند.

في هذه الأثناء، لم تظهر سابالي لأول مرة في Liberty بعد أن غابت عن مباراتي الفريق قبل الموسم لأغراض التجديد قبل أن يتم تهميشها بسبب كيس. وتعتبر سابالي من اللاعبين الذين يعتبرون يوما بعد يوم، حسبما قال المدرب كريس دي ماركو في وقت سابق، لكنها لم تنضم إلى الفريق في رحلته إلى بورتلاند.

كان Ionescu يقوم بحملة من أجل WNBA لإحضار فريق إلى بورتلاند لبعض الوقت وكان سعيدًا عندما تم منح City of Roses فريقًا توسعيًا في سبتمبر 2024.

أصبح The Fire هو الامتياز الخامس عشر لـ WNBA وانضم إلى Toronto Tempo في الشروع في مواسمهم الافتتاحية هذا الصيف.

على الرغم من أن مشجعي Fire كانوا يأملون في عودة Ionescu إلى أوريغون مثل الابنة الضالة، إلا أن الاختيار العام رقم 1 في عام 2020 التزم بالتزام طويل الأمد تجاه Liberty في هذا الموسم، حيث وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات يبقيها في نيويورك حتى موسم 2028.

تم توقيع سابالي، الذي لعب إلى جانب إيونيسكو في أوريغون لمدة ثلاثة مواسم، حتى الموسم المقبل.

استمتع إيونيسكو بالعودة إلى الوطن قبل عام عندما لعب فريق Liberty مباراة ما قبل الموسم في ملعب ماثيو نايت أرينا في أوريغون في يوجين.

ولكن من المرجح أن تنتظر فرصة لعب مباراة ذات معنى في WNBA في ولاية أوريغون لمدة عام آخر. لن يتغير ذلك إلا إذا قام فريق Fire بإجراء التصفيات في عامهم الأول، لكن هذه لقطة بعيدة. تتمتع بورتلاند بأسوأ الاحتمالات للوصول إلى ما بعد الموسم، وفقًا لـ BetMGM.

شاركت ريبيكا ألين في إطلاق النار على Liberty صباح الثلاثاء في مركز مودا، لكن ظهورها الأول في الموسم لا يزال معلقًا لأنها تتعامل مع وجع في ساقها اليسرى.

غاب Allen عن مباراتي Liberty التحضيرية للموسم لأغراض التجديد.

اندلع الألم في ساقها قبل افتتاح الموسم يوم الخميس.

وقالت للصحفيين إنها اعتقدت أنها ستكون جاهزة قبل مباراة الأحد في واشنطن، لكن ذلك لم يحدث.