خزائن مطبخ ايكيا العصرية يوصي مصمم الديكور الداخلي بتجنبها

تفتقد ايكيا أحيانًا العلامة من خلال عناصر الديكور المنزلي الصديقة للميزانية. لكن هذا لا يمنع المتسوقين من التردد على المتجر والاستفادة من أسعاره المعقولة. قبل أن تتجول في ممرات ايكيا، فكر في إلقاء نظرة خاطفة على ما يقوله الخبراء حول بعض القطع التي يقدمها بائع التجزئة. انتقل المصمم الداخلي Phoenix Orion Gray إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليشارك أنه لا يوصي بالمظهر المعروض كجزء من عرض خزانة المطبخ داخل المتجر والذي يتضمن أبواب HEJSTA الزجاجية، والتي تم تصميمها ليتم إقرانها بخزائن من سلسلة مطابخ SEKTION.

في مقطع فيديو تمت مشاركته على Instagram، أوضح جراي أن مشكلة هذا الاقتران تكمن في الجزء الداخلي للخزانة البيضاء الذي يمكن رؤيته من خارج الأبواب الزجاجية المصنوعة من القصب. وفقاً لجراي، فإن التصميم الداخلي الأبيض المرئي لا يبدو راقياً. لقد أوضح الخبير أنه عادة ما يكون من محبي الزجاج القصب. ومع ذلك، في هذه الحالة، فإن التصميم الداخلي الأبيض الناصع يقلل من المظهر العام. اختر الخزانات التي لها نفس اللون من الداخل والخارج للحصول على مظهر أكثر ارتفاعًا.