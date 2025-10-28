خزائن مطبخ ايكيا العصرية يوصي مصمم الديكور الداخلي بتجنبها

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
تفتقد ايكيا أحيانًا العلامة من خلال عناصر الديكور المنزلي الصديقة للميزانية. لكن هذا لا يمنع المتسوقين من التردد على المتجر والاستفادة من أسعاره المعقولة. قبل أن تتجول في ممرات ايكيا، فكر في إلقاء نظرة خاطفة على ما يقوله الخبراء حول بعض القطع التي يقدمها بائع التجزئة. انتقل المصمم الداخلي Phoenix Orion Gray إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليشارك أنه لا يوصي بالمظهر المعروض كجزء من عرض خزانة المطبخ داخل المتجر والذي يتضمن أبواب HEJSTA الزجاجية، والتي تم تصميمها ليتم إقرانها بخزائن من سلسلة مطابخ SEKTION.
في مقطع فيديو تمت مشاركته على Instagram، أوضح جراي أن مشكلة هذا الاقتران تكمن في الجزء الداخلي للخزانة البيضاء الذي يمكن رؤيته من خارج الأبواب الزجاجية المصنوعة من القصب. وفقاً لجراي، فإن التصميم الداخلي الأبيض المرئي لا يبدو راقياً. لقد أوضح الخبير أنه عادة ما يكون من محبي الزجاج القصب. ومع ذلك، في هذه الحالة، فإن التصميم الداخلي الأبيض الناصع يقلل من المظهر العام. اختر الخزانات التي لها نفس اللون من الداخل والخارج للحصول على مظهر أكثر ارتفاعًا.
كيفية رفع خزائن ايكيا للعمل مع الزجاج المقصب
يعد الزجاج Reeded إحدى ميزات آرت ديكو الكلاسيكية التي تضيف نسيجًا إلى المساحة. لسوء الحظ، الزجاج المقصب في أبواب HEJSTA من ايكيا لا يرقى إلى مستوى إمكاناته الكاملة نظرًا للخزانة الداخلية البيضاء خلفه. إذا رأيت زجاجًا من القصب مثبتًا فوق الخزانات بألوان داخلية وخارجية متطابقة، فأنت تعلم أن هناك اختلافًا واضحًا في المظهر البصري.
لحل هذه المشكلة، يمكنك ببساطة طلاء خزائن SEKTION قبل تركيب الباب الزجاجي HEJSTA فوقها. كل ما عليك فعله هو الرمل وتجهيزه باستخدام مادة أولية لاصقة، ثم الانتهاء باستخدام طلاء مائي أو طلاء أكريليك. ستمنحك هذه الحيل الخاصة بالطلاء بألواح الحبيبات لمسة نهائية نظيفة على خزاناتك.
وبدلاً من ذلك، يمكنك اختيار خزانة زجاجية مختلفة ذات تصميم داخلي أغمق أو مطابق للألوان. تعتبر خزانة الحائط Wetiny اختيارًا رائعًا. يتميز بتصميم داخلي أسود يمتزج بسلاسة مع مظهره الخارجي الأسود المطابق. على الرغم من أن هذا المنتج يبدو أكثر تكلفة من خزانة ايكيا، إلا أن سعره في الواقع في متناول الجميع بحوالي 135 دولارًا. قد يكون هذا خيارًا أفضل لأولئك الذين يفضلون عدم طلاء الجزء الداخلي لخزانة SEKTION.