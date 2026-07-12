الشيخوخة تأتي لنا جميعا؛ هذه حقيقة. ولكن من المؤسف أن الجميع لا يستعدون بالقدر الكافي لهذه العملية الحتمية. في حين أن الحفاظ على موقف إيجابي تجاه الشيخوخة أثبت أن له العديد من الفوائد الصحية (على سبيل المثال، خذ نصيحة جون سكويب البالغة من العمر 96 عامًا بشأن الشيخوخة)، فمن المهم أن تكون مستعدًا أيضًا. علاوة على ذلك، فإن الحياة مليئة بالأوجاع والآلام – ولسوء الحظ، فإن عملية الشيخوخة دائمًا ما تزيد من حجم المخاطر، وذلك ببساطة بسبب البلى الهائل على أجسادنا وما يحدث لمفاصلنا مع تقدمنا ​​في العمر.

أدخل: خزانة الأدوية التي يجب أن يمتلكها كل جيل طفرة المواليد بالفعل. قال الدكتور أندرو وونغ، طبيب الرعاية الأولية في مجموعة هارتفورد للرعاية الصحية الطبية: “إن الحفاظ على خزانة الأدوية الخاصة بك يعد أحد أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها لعائلتك”. “إنه يوفر عليك الكثير من الضغط غير الضروري ويمنحك خطوة أولى قوية قبل أن تحتاج إلى رعاية احترافية.”

من مسكنات الألم إلى أدوية حرقة المعدة التي لا تستلزم وصفة طبية وحتى الضمادات الخاصة للعناية بالجروح، هناك قائمة غسيل بالأشياء التي يجب على جيل الطفرة تخزينها.