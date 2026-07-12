الشيخوخة تأتي لنا جميعا؛ هذه حقيقة. ولكن من المؤسف أن الجميع لا يستعدون بالقدر الكافي لهذه العملية الحتمية. في حين أن الحفاظ على موقف إيجابي تجاه الشيخوخة أثبت أن له العديد من الفوائد الصحية (على سبيل المثال، خذ نصيحة جون سكويب البالغة من العمر 96 عامًا بشأن الشيخوخة)، فمن المهم أن تكون مستعدًا أيضًا. علاوة على ذلك، فإن الحياة مليئة بالأوجاع والآلام – ولسوء الحظ، فإن عملية الشيخوخة دائمًا ما تزيد من حجم المخاطر، وذلك ببساطة بسبب البلى الهائل على أجسادنا وما يحدث لمفاصلنا مع تقدمنا في العمر.
أدخل: خزانة الأدوية التي يجب أن يمتلكها كل جيل طفرة المواليد بالفعل. قال الدكتور أندرو وونغ، طبيب الرعاية الأولية في مجموعة هارتفورد للرعاية الصحية الطبية: “إن الحفاظ على خزانة الأدوية الخاصة بك يعد أحد أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها لعائلتك”. “إنه يوفر عليك الكثير من الضغط غير الضروري ويمنحك خطوة أولى قوية قبل أن تحتاج إلى رعاية احترافية.”
من مسكنات الألم إلى أدوية حرقة المعدة التي لا تستلزم وصفة طبية وحتى الضمادات الخاصة للعناية بالجروح، هناك قائمة غسيل بالأشياء التي يجب على جيل الطفرة تخزينها.
مسكنات الألم
أسيتامينوفين (على سبيل المثال، تايلينول) هو “دواء فعال ومفيد للحمى ومتلازمات الألم الخفيف لدى كبار السن”، كما قال الدكتور ر. شون موريسون، أستاذ ورئيس قسم بروكديل لطب الشيخوخة والطب التلطيفي في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي، لـ AARP.
الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الأيبوبروفين (أدفيل) والنابروكسين (أليف) لا بأس بها أيضًا، ولكنها تحمل خطرًا متزايدًا للنزيف. نصحت الدكتورة كاثرين بينيت، أستاذ مساعد الطب في قسم علم الشيخوخة وطب الشيخوخة في جامعة واشنطن (عبر AARP): “يمكن أن تكون (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) آمنة، ولكن فقط إذا تحدثت مع طبيبك أو الصيدلي حول ما إذا كانت هناك أسباب قد لا تكون آمنة بالنسبة لك”.
مسكنات الألم الموضعية
من الرائع أيضًا تناول مسكنات الألم الموضعية (مثل Bengay وIcy Hot، التي تحتوي على ميثيل ساليسيلات أو المنثول). يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص عند التعامل مع آلام التهاب المفاصل المزعجة. قالت ستيفاني فيريري، الصيدلية ورئيسة قسم تطوير الممارسة والتعليم السريري في كلية الصيدلة بجامعة نورث كارولينا إيشيلمان، لـ AARP: “في كثير من الأحيان بالنسبة لمرضاي البالغين الأكبر سنًا، سأختار هؤلاء أولاً”.
دواء حرقة المعدة
يميل جيل الطفرة السكانية إلى أن يكونوا أكثر عرضة لحرقة المعدة، ويجب أن يفكروا في تخزين مضادات الحموضة المتاحة دون وصفة طبية، وحاصرات H2 مثل Pepcid، وحتى مثبطات مضخة البروتون مثل Prilosec OTC وNexium.
وفقا للدكتورة كاثرين بينيت من قسم طب الشيخوخة وطب الشيخوخة بجامعة واشنطن، فإن العضلة العاصرة السفلية للمريء (LES) تميل إلى الضعف مع تقدم العمر (عبر AARP). “ويمكن أن يجعلك أكثر عرضة لوصول الحمض إلى المريء بدلاً من البقاء حيث يفترض أن يكون في معدتك.”
أدوية الحساسية
وقالت الدكتورة تيفاني أوينز، أخصائية الحساسية في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو، لـ AARP: “مع تقدمنا في السن، تصبح أجهزتنا المناعية أضعف، مما يعرض الأمريكيين الأكبر سناً لخطر الإصابة بالأمراض، بما في ذلك الحساسية”.
ومع ذلك، ليست جميع مسكنات الحساسية المتاحة دون وصفة طبية متساوية. “يجب على كبار السن أن يضعوا في اعتبارهم أن بعض أدوية الحساسية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) يمكن أن تزيد من خطر السقوط أو الإفراط في التخدير، وخاصة الأدوية مثل ديفينهيدرامين وأدوية الحساسية الأخرى التي لم يتم تحديدها على أنها لا تسبب النعاس،” حذر لي سومرفيلد، أخصائي طب الأسرة في Banner Health.
ضمادات للبشرة الحساسة
مع تقدمنا في السن، تميل بشرتنا إلى أن تصبح رقيقة – وهي طريقة أخرى مدهشة يتغير بها جسمك مع تقدمه في السن – لذا تأكد من أن نوع الضمادة التي تستخدمها لن تمزق بشرتك أيضًا في هذه العملية. تستغرق الجروح عمومًا وقتًا أطول للشفاء أيضًا.
قم بتخزين خزانة الأدوية الخاصة بك بضمادات السيليكون المصممة للبشرة الحساسة، بالإضافة إلى المطريات عالية الجودة (مثل الفازلين). “في كبار السن، أختار (غطاء الجرح) الذي يحتوي على ضغط أكبر قليلاً من مجرد ضمادة فضفاضة (…) فقط ضع قطعة إضافية صغيرة من الأنسجة أو منديل نظيف أو شاش طبي تحت الضمادة،” شارك طبيب الأمراض الجلدية دانيلو ديل كامبو من عيادة شيكاغو للبشرة (عبر AARP).