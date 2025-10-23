خزانة ايكيا التي يمكنك صنعها بنفسك هي ديكور نقي من الدوبامين

بالنسبة لمحبي الأعمال اليدوية، أثاث ايكيا رائع. على الرغم من أن القطع قد لا تكون ذات جودة عالية، إلا أنها غالبًا ما تكون ميسورة التكلفة وتكون بمثابة لوحات قماشية جميلة فارغة يمكن تخصيصها بأقل جهد. على سبيل المثال، تعد إضافة عناصر خشبية حقيقية ومقابض عتيقة وقليل من الطلاء طريقة سهلة لجعل أثاث ايكيا القياسي الخاص بك يبدو عتيقًا بشكل مذهل. إذا كنت تفضل شيئًا عصريًا ومشرقًا ومفعمًا بالدوبامين، فمن المحتمل أن تكون خزانة ايكيا الزهرية هذه التي صممها مستخدم Instagram @ahouseonashbank في زقاقك. تم إجراء هذه الترقية الساحرة من خلال إضافة أبواب ومقابض أبواب مميزة إلى خزانة ملابس IKEA PAX.

إذا لاحظت أن اتجاه ديكور الدوبامين يهيمن على TikTok وترغب في تحسين المظهر بنفسك، فإن هذا DIY يعد طريقة ممتازة (رغم أنها متقدمة) لتجربته. من خلال صناعة مقابض الزهور لأبواب خزانة IKEA PAX المخصصة لديك، ستضيف لونًا وسحرًا إلى أي غرفة. على الرغم من أن الزهور هي المثال المستخدم في هذه المقالة، إلا أن أي شكل يجب أن يكون مناسبًا. لا تتردد في اختيار النجمة أو القلب أو البرسيم أو أي شكل آخر يناسب ذوقك.