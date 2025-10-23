خزانة ايكيا التي يمكنك صنعها بنفسك هي ديكور نقي من الدوبامين

بالنسبة لمحبي الأعمال اليدوية، أثاث ايكيا رائع. على الرغم من أن القطع قد لا تكون ذات جودة عالية، إلا أنها غالبًا ما تكون ميسورة التكلفة وتكون بمثابة لوحات قماشية جميلة فارغة يمكن تخصيصها بأقل جهد. على سبيل المثال، تعد إضافة عناصر خشبية حقيقية ومقابض عتيقة وقليل من الطلاء طريقة سهلة لجعل أثاث ايكيا القياسي الخاص بك يبدو عتيقًا بشكل مذهل. إذا كنت تفضل شيئًا عصريًا ومشرقًا ومفعمًا بالدوبامين، فمن المحتمل أن تكون خزانة ايكيا الزهرية هذه التي صممها مستخدم Instagram @ahouseonashbank في زقاقك. تم إجراء هذه الترقية الساحرة من خلال إضافة أبواب ومقابض أبواب مميزة إلى خزانة ملابس IKEA PAX.
إذا لاحظت أن اتجاه ديكور الدوبامين يهيمن على TikTok وترغب في تحسين المظهر بنفسك، فإن هذا DIY يعد طريقة ممتازة (رغم أنها متقدمة) لتجربته. من خلال صناعة مقابض الزهور لأبواب خزانة IKEA PAX المخصصة لديك، ستضيف لونًا وسحرًا إلى أي غرفة. على الرغم من أن الزهور هي المثال المستخدم في هذه المقالة، إلا أن أي شكل يجب أن يكون مناسبًا. لا تتردد في اختيار النجمة أو القلب أو البرسيم أو أي شكل آخر يناسب ذوقك.
كيف تصنع أبوابك الخاصة لخزانة IKEA PAX
لكي تصنع بنفسك خزانة أحلامك المخصصة باستخدام منتجات ايكيا، ستحتاج أولاً إلى العثور على خزانة PAX التي تعجبك. تحتوي بعض تشكيلات خزانة الملابس PAX على أبواب، ولكن إذا كنت تمتلك بالفعل أحد الأنواع بدون أبواب وترغب في إضافة أبواب بسيطة بمقابض مصنوعة خصيصًا، فيمكنك ذلك. سيعمل باب FORSAND المباع بشكل فردي من ايكيا، أو يمكنك صنع أبوابك الخاصة باستخدام منشار طاولة، ومفصلات، وبعض صفائح الميلامين (يمكن استخدام MDF أو الخشب الرقائقي أيضًا). بدلاً من شراء كل شيء جديد تمامًا، تأكد من مراجعة الأسواق عبر الإنترنت أو القسم “كما هو” في ايكيا المحلي أولاً للبحث عن صفقة بشأن الإمدادات.
باستخدام منشار الطاولة، قم بتقطيع كل قطعة من الميلامين إلى أبعاد 19 بوصة × 90 بوصة. قم بتثبيت المفصلات في الخزانة، ثم استخدم قلم رصاص لتحديد مكان المفصلات على أبواب منزلك المنزلية. قم بحفر ثقوب للمفصلات، بالإضافة إلى بعض الثقوب التجريبية على العلامات التي قمت بعملها، ثم استخدم البراغي لربط أبوابك الجديدة بهيكل PAX. أنت الآن حر في تجهيز الأبواب وطلاءها باللون الذي تختاره. لجعل مقابض الزهرة بارزة، اختاري لونًا محايدًا مثل الأبيض أو الكريمي.
كيفية إرفاق مقابض خزانة مخصصة بخزانة IKEA Pax
حان الوقت لإنشاء وإضافة جانب الدوبامين إلى خزانة ايكيا الخاصة بك عبر مقابض الزهور الملونة. ابدأ برسم زهورك على قطعة من الخشب. بالنسبة لخزانة بأربعة أبواب، ستحتاج إلى ثلاث زهور: زهرتان صغيرتان وواحدة كبيرة سيتم تقطيعها إلى نصفين. لتقليد تصميم @ahouseonashbank، اختر الزهور ذات الأربع بتلات والمدقات الدائرية الكبيرة. ستحتاج أيضًا إلى أربع قطع من الخشب الخردة – واحدة للجزء الخلفي من كل مقبض باب لرفعه عن باب الخزانة.
عندما تصبح راضيًا عن التصميم، قم بقطع الزهور ومدقات الزهرة باستخدام منشار ذو شفرة حلزونية. إذا كان هذا يبدو متقدمًا للغاية، فيمكن أن تعمل الزهور الخشبية المعدة مسبقًا أيضًا. بمجرد قطعها، قم بقطع أكبر زهرة لديك عموديًا ثم ضع المدقة في المنتصف. بعد ذلك، قم بتجهيز البتلات والمدقات وطلائها بالألوان التي تختارها. تختار DIY منahouseonashbank الزهور البيضاء مع المدقات الوردية المحمرّة أو الصفراء الخردلية. بعد ذلك، استخدم غراء خشب قوي للصق الخشب الخردة مباشرة على باب الخزانة حيث تريد أن يكون منتصف مقابض باب الزهور، أو في منتصف الجزء الخلفي من كل مقبض زهرة (بمجرد أن يجف الطلاء تمامًا)، ثم قم بلصقها على الباب. أخيرًا، ألصق المدقة في منتصف كل زهرة، وبذلك تكون المقابض جاهزة.