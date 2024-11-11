خسارة العمالقة الفادحة شوهت رحلة ألمانيا التي كان ينبغي أن تكون لا تُنسى

هذا هو الشيء المتعلق بالخسارة: إنها تستنزف أي شيء قد يكون ممتعًا أو مثيرًا للاهتمام بالفعل.

مثال على ذلك: كان الجو في ميونيخ وما حولها في الأيام القليلة الماضية مسكرًا ولا علاقة له باستهلاك البيرة. كانت هذه هي المباراة الثانية فقط التي تُلعب في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية على الإطلاق في العاصمة البافارية، وكان الحداثة لا تزال موجودة، على عكس المباريات الدولية التي أقيمت في لندن، والتي كانت هناك، وقد فعلت ذلك، بعد كل هذه السنوات.

تم تصميم هذه على أنها لعبة على أرض فريق Panthers وبالفعل، كان هناك عدد أكبر من اللون الأزرق كارولينا في الجمهور في Allianz Arena أكثر من اللون الأزرق الغامق للعمالقة. كانت هناك هتافات عندما نجح مالك نابرز في اللحاق بالملعب ولكن هديرًا أعلى عندما قطع تشوبا هوبارد شوطًا طويلًا لفريق بانثرز.

في النهاية ، لم يتمكن العمالقة من التغلب على أخطائهم – اعتراضان من المنطقة الحمراء بواسطة دانييل جونز وتعثر مدمر في المباراة الأولى من الوقت الإضافي بواسطة الصاعد تيرون تريسي لمنح الفهود نقاط الفوز على هدف إيدي بينيرو الميداني من 36 ياردة.

لقد أدى ذلك إلى إبرام الصفقة لشيء لم يختبره العمالقة من قبل. كانت الخسارة 20-17 في الوقت الإضافي هي الهزيمة الأولى للعمالقة على أرض أجنبية.

لقد سبق لهم أن فازوا بنتيجة 3-0 في هذه المباريات الدولية، حيث أقيمت تلك المباريات الثلاث في لندن أعوام 2007 و2016 و2022.

بالنسبة لتلك المباريات، كان العمالقة قادرين على الشروع في رحلة العودة الطويلة إلى الوطن مع النصر في متناول اليد. هذه المرة، جاءت رحلة ميونيخ إلى نيوارك بولاية نيوجيرسي بعد خسارة محبطة للغاية أمام فريق كان يعتبر الأسوأ في اتحاد كرة القدم الأميركي بعد تسعة أسابيع من الموسم.

حسنًا، بعد مرور 10 أسابيع على بداية الموسم، من المؤكد أن العمالقة يتنافسون على تلك الجائزة المخزية.

إليكم أحد العار على كل هذا: لقد أفسد ما كان ينبغي أن يكون تجربة رائعة.

تتمتع الألعاب الدولية بأجواء مختلفة، حيث يضفي المشجعون الأوروبيون إحساسًا يشبه كرة القدم إلى الاحتفالات. كان الحشد الذي بلغ 70.132 متفرجًا في ملعب نادي بايرن ميونخ في حالة مزاجية جيدة للاحتفال.

كانت هناك أغنيات فردية لأغنية “Sweet Caroline” و”Take Me Home, Country Roads” و”Hey! “حبيبي”، حيث يعرف المشجعون معظمهم من الألمان كل الكلمات ويقومون بإصدارها بعد توقف الموسيقى. كانت هناك أطباق طبقية وطائرات ورقية تقطع الهواء في المدرجات.

“أوه، لقد استمتعت به،” قال نهاية دفاع العمالقة بريان بيرنز. “لقد كانوا متفاعلين للغاية طوال المباراة بأكملها، حيث كانوا يغنون الأغاني ويهتفون لأشياء لا تحتاج بالضرورة إلى التشجيع، ولكنها كانت ممتعة.”

أشار ديكستر لورانس إلى أن “الصوت كان صاخبًا حقًا طوال الوقت،” على الرغم من أن برايس يونج، لاعب الوسط في فريق بانثرز، أعرب عن تقديره لأن الأمر أصبح هادئًا إلى حد ما عندما كان في الملعب مع هجوم كارولينا.

قال لورانس: “لم أكن أعرف حقًا ما هو معنى الهتاف لبعض الوقت”. “لكنه كان رائعًا. كان من الرائع اللعب هنا والحصول على هذه التجربة. لم يكن العشب سيئًا كما اعتقدت. ولكن كان من الممتع أن أكون جزءًا من الثقافة.

بذل هذان اللاعبان الدفاعيان العملاقان قصارى جهدهما لإعطاء وسائل الإعلام المحلية ما أرادوا سماعه عن ميونيخ كمدينة مضيفة لهذه المباراة.

ولم يكن من السهل عليهم نقل أي مشاعر فرحة بعد خسارة العمالقة للمباراة الخامسة على التوالي ليتراجعوا بنتيجة 2-8.

وقال بيرنز إن السفر إلى هذه المسافة، مع تغيير المناطق الزمنية لمدة ست ساعات، في وقت متأخر من الموسم، كان قاسيًا على أجساد اللاعبين.

قال بيرنز: “ربما أرغب في السفر مبكرًا”. “المرة الوحيدة الأخرى التي سافرت فيها كانت عامي الأول في لندن، وكانت تلك مباراة مبكرة جدًا. في وقت لاحق من هذا الموسم، يكون الأمر مرهقًا بعض الشيء بسبب جدول النوم وكل شيء. أنت تدخل في روتين ما وهذا ما يزعجك نوعًا ما. لكن من الجيد أن يكون لدينا أسبوع وداع للتعافي من جديد».

سُئل لورانس عن المكان الذي يريد أن يرى العمالقة يُرسلون إليه الموسم المقبل إذا تم اختيارهم لمباراة أخرى خارج البلاد.

قال: “أوه، ربما أرغب في البقاء في MetLife (الملعب)”. “إنها مسافة طويلة للسفر خلال الموسم. إنها قاسية بعض الشيء.”

أكثر قسوة عندما تخسر.