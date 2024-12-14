خضرة العطلات الشهيرة التي هي في الواقع نبات طفيلي

قم بتعليق حزمة من هذا النبات المورق ذو التوت الأبيض من المدخل في شهر ديسمبر/كانون الأول، وقد يجلب لك الحظ في العام المقبل. أو ربما مجرد قبلة. لقد كان الهدال جزءًا من فولكلور عيد الميلاد منذ القرن الثامن عشر على الأقل. إن صفاته المسببة للتقبيل معروفة للجميع، ولكن حقيقة أنه نبات طفيلي ليس كذلك. الهدال، سواء كان أمريكيًا أو أوروبيًا أو أي نوع آخر، يعيش على الأشجار المضيفة ويضعف دفاعاتها.

على الرغم من أن غزو الهدال على الشجرة لن يقتلها تمامًا، إلا أنه يمكن أن يتعاون مع عوامل ضارة أخرى يمكن أن تنهي حياة الشجرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاطر أخرى لوجود الهدال في حديقتك، وخاصة الهدال الأوروبي. جميع أجزاء النبات سامة إذا أكلت. تعتبر هذه الأنواع أيضًا من الأعشاب الضارة في كاليفورنيا. إن معرفة أن هذا النبات الاحتفالي الذي يبدو غير ضار سامًا ويسرق العناصر الغذائية والمياه من الأشجار الأخرى يشبه معرفة أن نجمك السينمائي المفضل أحمق. إن نبات الهدال الأخضر المورق الذي نربطه بعيد الميلاد سيستقر على أي شجرة متساقطة الأوراق تقريبًا.

بعض الأشجار المفضلة لدى هذا المصاص هي أشجار الفاكهة مثل التفاح أو الكمثرى، ولكنها يمكن أن تظهر أيضًا على أشجار القيقب والرماد وخشب القطن وأشجار ألدر وغيرها الكثير. بمجرد سقوط أوراق الأشجار لهذا الموسم، ستلاحظ مجموعات كبيرة شبه كروية من الأوراق الخضراء باقية على الفروع العارية. تنمو هذه الحزم العنيدة جذورًا في الشجرة المضيفة لها من أجل الحصول على الطعام والماء منها. إذن، ماذا يجب أن تفعل إذا كانت أشجارك ضحية لهذه النباتات الحشرية؟ على الرغم من وجود طرق كيميائية للتعامل مع الهدال، فمن الأفضل إزالة النبات يدويًا. من المهم أيضًا ملاحظة أن بعض أنواع الهدال، مثل الهدال الصحراوي، تكون محلية وتمثل جزءًا مهمًا من النظام البيئي الطبيعي.