خضروات الحديقة الشائعة التي يمكنك زراعتها في الداخل في الشتاء

إن التخطيط لفصل شتاء طويل بدون الخضار الطازجة هو أمر قديم قدم المواسم. لطالما كان الطهاة المنزليون يقومون بتعليب أو تجفيف أو الحفاظ على المكافأة التي يصبح من الصعب العثور عليها عندما ينزل تجميد الشتاء. إذا كنت تحب البستنة، فهناك طريقة أخرى للحفاظ على مخزونك من الخضروات طوال فصل الشتاء، خاصة مع تغيرات الأسعار غير المتوقعة والأحداث الجوية القاسية التي تؤثر على المحاصيل: يمكنك زراعة الخضروات بنفسك. قد يكون من الممتع للغاية مشاهدة إنبات وتطور خضروات الحديقة الشتوية التي تنمو بشكل جميل في الداخل. يمكنك زراعة البازلاء (Pisum sativum)، وهي من البقوليات المناسبة للمواسم الباردة، بالداخل خلال فصل الشتاء عن طريق البدء بها من البذور ومنحها الكثير من الماء والضوء.
من الممكن زراعة البازلاء بالداخل خلال الأشهر الباردة لعدة أسباب. يمكن لهذه البقوليات تلقيح نفسها وتطوير ثمارها حتى دون أن يطن النحل حولها. كما أنها تحتاج إلى الكثير من الرطوبة في تربتها، وعندما تعتني بها بالداخل، يمكنك فحص التربة بانتظام دون التعرض للبرد.
بالإضافة إلى بذور البازلاء، ستحتاج إلى أوعية ومزيج تأصيص ومصدر للضوء لمشروع حديقتك الداخلية. يجب أن تكون أيضًا مستعدًا للاستثمار في ضوء النمو إذا كان هدفك هو الحصول على محصول كبير من البازلاء. في فصل الشتاء، قد لا تلبي الشمس من النافذة متطلبات الضوء للنبات.
كيف تبدأ البازلاء في الداخل
الخطوة الأولى في رحلتك للحصول على البازلاء الطازجة في الحديقة براحة في منزلك هي البدء بالبذور في الداخل. يمكنك الاختيار بين بازلاء الحديقة، التي يجب تقشيرها لتؤكل، والأصناف ذات القرون الصالحة للأكل، مثل قطع السكر والبازلاء الثلجية. نظرًا لأن المساحة المتوفرة في الحديقة الداخلية عادة ما تكون أقل من المساحة الخارجية، فابحث عن بذور الأصناف القزمة. على سبيل المثال، “Tom Thumb” هو نوع مدمج من بازلاء الحديقة المثالية للنمو في الداخل حيث يظل طوله أقل من 10 بوصات. إذا كنت تفضل القرون الصالحة للأكل، فجرّب “Sugar Sprint”، الذي يصل طوله إلى حوالي 2 قدم ومن المعروف أنه ينتج بسرعة بازلاء بحجم 3 بوصات. إن وجود نبات بازلاء أصغر يلغي الحاجة إلى الاستثمار في حصة أو تعريشة للحصول على الدعم أثناء نموها.
ستحتاج بذور البازلاء إلى أوعية عميقة من 8 إلى 12 بوصة لتثبيت جذورها. نظرًا لأنك قد تحتاج إلى تحريكها للعثور على أفضل مصدر للضوء لخضروات طفلك، فمن الجيد أن تبقيها خفيفة ومحمولة. يعد استخدام ما لديك في المنزل، مثل علب الزبادي الفارغة التي تقومين بعمل فتحة تصريف فيها، خطوة جيدة لهذا السبب. املأ حاوياتك بمزيج تربة غني بالمواد العضوية التي تساعد نباتات البازلاء على النمو، وازرع البذور على عمق بوصة أو بوصتين في التربة. يمكنك زرع بذرة واحدة في كل حاوية فردية إذا كانت صغيرة ولكن في الحاويات الكبيرة اترك مسافة 2 بوصة بين البذور. راقب الشتلات خلال أسبوع تقريبًا، واعلم أنك إذا لم ترها تنبت خلال أسبوعين، فقد تحتاج إلى إضافة الحرارة إلى إعدادك.
نصائح لرعاية وحصاد البازلاء المزروعة في الداخل
سيكون الكثير من الضوء ورطوبة التربة المناسبة أمرًا حاسمًا لحصاد البازلاء اللذيذ. في الطبيعة، تحتاج النباتات إلى ما لا يقل عن ست ساعات من الضوء يوميًا ولكنها تعمل بشكل أفضل مع ما يصل إلى 10 ساعات من ضوء الشمس يوميًا. اجعلهم قريبين من نافذة مشمسة أو جرب مصباحًا كهربائيًا مصممًا لتوفير ظروف مماثلة، مثل مصباح النمو SANSI Full Spectrum 24W. الماء شيء آخر يجب مراقبته، خاصة في فصل الشتاء عندما يجف الهواء الداخلي. للتأكد من أن جذورها تتمتع بالرطوبة اللازمة، تحسس الجزء العلوي من التربة واسق البازلاء عندما تشعر بالجفاف.
على مدى عدة أشهر، يجب أن تنمو الزهور ثم قرون البازلاء مع البذور بداخلها. يمكنك معرفة ما إذا كانت نباتات البازلاء جاهزة للحصاد عن طريق فحص قرونها. إذا كانت ممتلئة ويمكنك رؤية البازلاء أو الشعور بها بداخلها، فهي جاهزة للتقطيع. اختر البازلاء عندما تكون صغيرة ولكن القرون بدأت في الانتفاخ، والبازلاء الثلجية عندما تكون القرون طويلة ومسطحة.