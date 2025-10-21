خضروات الحديقة الشائعة التي يمكنك زراعتها في الداخل في الشتاء

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إن التخطيط لفصل شتاء طويل بدون الخضار الطازجة هو أمر قديم قدم المواسم. لطالما كان الطهاة المنزليون يقومون بتعليب أو تجفيف أو الحفاظ على المكافأة التي يصبح من الصعب العثور عليها عندما ينزل تجميد الشتاء. إذا كنت تحب البستنة، فهناك طريقة أخرى للحفاظ على مخزونك من الخضروات طوال فصل الشتاء، خاصة مع تغيرات الأسعار غير المتوقعة والأحداث الجوية القاسية التي تؤثر على المحاصيل: يمكنك زراعة الخضروات بنفسك. قد يكون من الممتع للغاية مشاهدة إنبات وتطور خضروات الحديقة الشتوية التي تنمو بشكل جميل في الداخل. يمكنك زراعة البازلاء (Pisum sativum)، وهي من البقوليات المناسبة للمواسم الباردة، بالداخل خلال فصل الشتاء عن طريق البدء بها من البذور ومنحها الكثير من الماء والضوء.

من الممكن زراعة البازلاء بالداخل خلال الأشهر الباردة لعدة أسباب. يمكن لهذه البقوليات تلقيح نفسها وتطوير ثمارها حتى دون أن يطن النحل حولها. كما أنها تحتاج إلى الكثير من الرطوبة في تربتها، وعندما تعتني بها بالداخل، يمكنك فحص التربة بانتظام دون التعرض للبرد.

بالإضافة إلى بذور البازلاء، ستحتاج إلى أوعية ومزيج تأصيص ومصدر للضوء لمشروع حديقتك الداخلية. يجب أن تكون أيضًا مستعدًا للاستثمار في ضوء النمو إذا كان هدفك هو الحصول على محصول كبير من البازلاء. في فصل الشتاء، قد لا تلبي الشمس من النافذة متطلبات الضوء للنبات.