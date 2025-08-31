خضعت الإجراء الطبي جيل بايدن خلال فترة وجودها كسيدة أولى

مثل العديد من السيدات الأوائل ، حافظت الدكتورة جيل بايدن على جدول زمني مزدحم يؤدي إلى وخلال الوقت الذي كان فيه زوجها ، جو بايدن ، في منصبه. ومع ذلك ، فقد خصصت وقتًا لزيارات الرعاية الصحية الشخصية المهمة ، بما في ذلك الإجراء الطبي الذي تم إجراؤه في عام 2021.

وبحسب ما ورد شمل إجراء الدكتورة بايدن إزالة الحطام غير المحدد من قدمها اليسرى. على ما يبدو ، أصبحت الحطام مدعومة عندما صعدت على جسم أثناء المشي في رمال هاواي. على الرغم من أن التفاصيل المتعمقة لم يتم إصدارها فيما يتعلق بجراحة الدكتور بايدن ، إلا أن السكرتيرة الصحفية لها قالت إنها من المتوقع أن تتعافى بشكل صحيح.

تُظهر تجربة إحدى أبرز الشخصيات في الولايات المتحدة أن أي شخص يمكن أن يعاني من وقوع قدم في أي وقت. وحادث الدكتور بايدن لم يكن بالتأكيد غير شائع ؛ ليس من غير المعتاد ، على سبيل المثال ، أن يؤذي الناس أنفسهم من خلال الانتقال إلى الزجاج المكسور على الشاطئ. (ربما هذا سبب لإعادة النظر في احتضان شكل زجاجة البيرة الغريب الذي يقلق بعض أطباء ER.)