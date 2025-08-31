خضعت الإجراء الطبي جيل بايدن خلال فترة وجودها كسيدة أولى

مثل العديد من السيدات الأوائل ، حافظت الدكتورة جيل بايدن على جدول زمني مزدحم يؤدي إلى وخلال الوقت الذي كان فيه زوجها ، جو بايدن ، في منصبه. ومع ذلك ، فقد خصصت وقتًا لزيارات الرعاية الصحية الشخصية المهمة ، بما في ذلك الإجراء الطبي الذي تم إجراؤه في عام 2021.
وبحسب ما ورد شمل إجراء الدكتورة بايدن إزالة الحطام غير المحدد من قدمها اليسرى. على ما يبدو ، أصبحت الحطام مدعومة عندما صعدت على جسم أثناء المشي في رمال هاواي. على الرغم من أن التفاصيل المتعمقة لم يتم إصدارها فيما يتعلق بجراحة الدكتور بايدن ، إلا أن السكرتيرة الصحفية لها قالت إنها من المتوقع أن تتعافى بشكل صحيح.
تُظهر تجربة إحدى أبرز الشخصيات في الولايات المتحدة أن أي شخص يمكن أن يعاني من وقوع قدم في أي وقت. وحادث الدكتور بايدن لم يكن بالتأكيد غير شائع ؛ ليس من غير المعتاد ، على سبيل المثال ، أن يؤذي الناس أنفسهم من خلال الانتقال إلى الزجاج المكسور على الشاطئ. (ربما هذا سبب لإعادة النظر في احتضان شكل زجاجة البيرة الغريب الذي يقلق بعض أطباء ER.)
كيفية التعامل بشكل صحيح مع قدم ثقب
إذا كنت تخطو على شيء يخترق قدمك ، فإن تنظيف الجرح وإيقاف أي نزيف يجب أن يكون أولوياتك القصوى. بعد ذلك ، قد ترغب في تطبيق مضادات حيوية موضعية قبل تغطية الجلد المكسور. ومع ذلك ، إذا لاحظت أي حطام أو علامات العدوى خلال الأيام المقبلة ، فيجب أن تحصل على رعاية طبية.
على الرغم من أن المناطق المصابة قد تنفجر أو تتضخم ، فإن هذه ليست المؤشرات الوحيدة التي تحتاجها إلى علاج احترافي. يمكن أن تجعلك الالتهابات تشعر أيضًا بالحمى ، كما لو كنت تعاني من الأنفلونزا أو فيروسًا مشابهًا. والخطوط المظلمة التي تشع من جميع الجرح يمكن أن تكون مميزة للعدوى.
على الرغم من أن الدكتورة بايدن تطلب إجراء عملية جراحية لإزالة الحطام المتبقية من قدمها ، إلا أنك قد تحتاج إلى علاج مختلف. يمكن أن تكون جولة من المضادات الحيوية أو استرجاع المواد الخارجية أو تصريف الجرح مناسبة لعلاج جرح ثقب القدم ، اعتمادًا على نوع وشدة الإصابة. وإذا صعدت على قطعة من المعدن ، فقد تحتاج إلى لقطة من الكزاز أيضًا.
كيف تحمي قدميك من جروح الثقب
بالطبع ، من الأفضل دائمًا تجنب الانتقال إلى العناصر التي قد تسبب آلام القدم ، سواء أكانت بالفعل ثقب جسمك أم لا. بعد كل شيء ، لا أحد يريد أن ينتهي به الأمر كموضوع رئيسي لقصة “الأشياء الغريبة التي أزلتها من أقدام المرضى”. أخبرت الدكتورة جولي شوتنشتاين تايم أنها منذ أن كانت تعمل في فلوريدا ، وكثيراً ما ترى المرضى الذين ذهبوا حافي القدمين واتجهوا إلى أشياء غريبة تتراوح من أشواك المخلوقات البحرية إلى سعف شجرة النخيل. قال الدكتور شوتنشتاين ، “هناك ارتفاع يخرج من العديد من النخيل هنا الذي يمكن أن يثبت القدم”.
وفقًا لذلك ، قد ترغب في تحديد أولويات ارتداء الأحذية (أو الصنادل) بدلاً من الذهاب حافي القدمين. علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤدي المشي حافي القدمين كل يوم إلى نتائج أخرى غير مقصودة ، خاصةً إذا كنت تمشي حافي القدمين على الطائرات (عادة صحة روبرت ف. كينيدي الإجمالية) أو في أماكن عامة أخرى.
حتى أن مجرد ارتداء الجوارب يمكن أن يوفر حاجزًا ضد لعبة Lego Brick أو لعبة Dogy Dog المضغ. يمكنك أيضًا التأكد من أنك تحاول المشي في مساحات داخلية وخارجية مضاءة جيدًا حتى تتمكن من رؤية ما هو موجود أمامك وتجاوز إصابة في القدم بسيطة (أو كبيرة).