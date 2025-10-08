خضعت الإجراء الطبي سارة هاكابي ساندرز التي تركت ندبة ضخمة على رقبتها

على الرغم من أن بعض قطاعات المجتمع قد تعاني من خطر الإصابة بالسرطان أكثر من غيرها ، إلا أن أي شخص يمكن أن يتلقى تشخيصًا. في عام 2022 ، كشفت السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض وحاكم أركنساس الحالي سارة هاكابي ساندرز للصحافة أنها تم تشخيص إصابتها بسرطان الغدة الدرقية وخضعت لعملية جراحية بنجاح لعلاجها (عبر CBS News).
بعد مرور عام ، شاركت Huckabee في منشور على Facebook أنها “لا تزال خالية من السرطان”. ومع ذلك ، بسبب العملية الجراحية ، حملت ندبة قالت إنها “تدير طول رقبتها (لها) ، وهي بمثابة تذكير يومي لتجربتها التي تواجه السرطان.
ينطوي استئصال الغدة الدرقية على إزالة بعض أو كل من الغدة الدرقية ، وهو غدة تنظم الهرمونات (موصوفة بشكل متكرر بأنها تتشكل مثل فراشة) التي تقع فوق عظمة الترقوة في أسفل الرقبة. يوصي الأطباء بشكل روتيني بتجديد الغدة الدرقية للمرضى الذين يعانون من سرطان الغدة الدرقية مثل Huckabee. (إذا كان لديك فرط نشاط الغدة الدرقية ، فقد تكون أيضًا مرشحًا لاستئصال الغدة الدرقية.)
علامة دائمة من عملية جراحية موثوقة
وبحسب ما ورد كان لدى Huckabee النوع الأكثر انتشارًا من سرطان الغدة الدرقية ، والذي يسمى سرطان الغدة الدرقية الحليمي. (إليك ما يشبه الإصابة بسرطان الغدة الدرقية)
الغدة الدرقية هي علاجات قياسية لإزالة كل السرطان. في كل عام ، يقوم الجراحون بحوالي 93000 من الغدة الدرقية ، لكل ورقة 2013 في الغدة الدرقية. يتم إجراء معظم الغدة الدرقية لعلاج سرطان الغدة الدرقية. قد يتبعها علاجات أو علاجات أخرى على النحو الموصى بها.
بعد استئصال الغدة الدرقية الناجح لهوكابي ، قالت الطبيب ، الدكتور جون ر. سيمز ، إنه على الرغم من أنها ستحتاج إلى علاج أكثر من اليود المشع ، إلا أنه لم يعتقد أن جراحةها ستؤدي إلى إبطاءها. في ذلك الوقت ، كانت Huckabee تعمل في سباق أركنساس للحاكم ، الذي فازت به في وقت لاحق من العام.
على الرغم من أن ندبة استئصال الغدة الدرقية يمكن أن تكون طويلة ومرئية ، لا يجد كل مريض أنها مزعجة بشكل رهيب. في دراسة استقصائية لعام 2021 شملت 98 مريضًا لاستئصال الغدة الدرقية (عبر أرشيفات الغدد الصماء والتمثيل الغذائي) ، شعرت جميعًا تقريبًا بأنهم “لا يوجد أي إزعاج وظيفي أو بصري” فيما يتعلق بندوبهم. ومع ذلك ، يمكن للمرضى الذين يشعرون بخلاف ذلك العمل مع الأطباء لتقليل ظهور ندوبهم من خلال وسائل مختلفة (على سبيل المثال ، المواد الهلامية السيليكون القابلة للحقن).
التوقعات بعد سرطان الغدة الدرقية وعلاج السرطان
يمثل سرطان الغدة الدرقية 2.2 ٪ من السرطانات الجديدة التي تم تشخيصها سنويًا (عبر المعهد الوطني للسرطان). ومع ذلك ، فهي قابلة للعلاج للغاية – ويمكن البقاء على قيد الحياة. لا يزال 98.4 ٪ من الأفراد الذين يتلقون تشخيص سرطان الغدة الدرقية يعيشون بعد خمس سنوات.
ومع ذلك ، على الرغم من أن إزالة الغدة الدرقية يمكن أن ترسل السرطان إلى مغفرة ، فإن وجود أي سرطان مرة واحدة يمكن أن يزيد من فرصة الفرد في تشخيص الإصابة بسرطان ثان. كما تظهر دراسة عام 2013 في المجلة الأوروبية لعلم الغدد الصماء ، فإن شخصًا مصابًا بسرطان الغدة الدرقية يعاني من خطر الإصابة بسرطان آخر بنسبة 33 ٪.
السرطان ليس حدثًا جديدًا في عائلة Huckabee المباشرة. في عام 2023 ، شاركت هاكابي أن والدتها أصيبت بسرطان العمود الفقري في سن مبكرة. إن وجود أحد الوالدين الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان يمكن أن يرفع احتمال الإصابة بالسرطان بنسبة 5 ٪ إلى 10 ٪ بسبب ميراث الجين غير الطبيعي (لكل جمعية السرطان الأمريكية).