خضعت الإجراء الطبي سارة هاكابي ساندرز التي تركت ندبة ضخمة على رقبتها

على الرغم من أن بعض قطاعات المجتمع قد تعاني من خطر الإصابة بالسرطان أكثر من غيرها ، إلا أن أي شخص يمكن أن يتلقى تشخيصًا. في عام 2022 ، كشفت السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض وحاكم أركنساس الحالي سارة هاكابي ساندرز للصحافة أنها تم تشخيص إصابتها بسرطان الغدة الدرقية وخضعت لعملية جراحية بنجاح لعلاجها (عبر CBS News).

بعد مرور عام ، شاركت Huckabee في منشور على Facebook أنها “لا تزال خالية من السرطان”. ومع ذلك ، بسبب العملية الجراحية ، حملت ندبة قالت إنها “تدير طول رقبتها (لها) ، وهي بمثابة تذكير يومي لتجربتها التي تواجه السرطان.

ينطوي استئصال الغدة الدرقية على إزالة بعض أو كل من الغدة الدرقية ، وهو غدة تنظم الهرمونات (موصوفة بشكل متكرر بأنها تتشكل مثل فراشة) التي تقع فوق عظمة الترقوة في أسفل الرقبة. يوصي الأطباء بشكل روتيني بتجديد الغدة الدرقية للمرضى الذين يعانون من سرطان الغدة الدرقية مثل Huckabee. (إذا كان لديك فرط نشاط الغدة الدرقية ، فقد تكون أيضًا مرشحًا لاستئصال الغدة الدرقية.)