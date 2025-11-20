خضعت ميلانيا ترامب لعملية جراحية خلال فترة ولاية دونالد الأولى ربما لم تكن على علم بها

قد يبدو الأمر كما لو أن التجارب الطبية للشخصيات السياسية تتصدر دائمًا الصفحات الأولى لوسائل الإعلام الكبرى. (ومن المثير للاهتمام أن نائب الرئيس جي دي فانس خضع لإجراء طبي ربما لم تسمع عنه).

ومع ذلك، في بعض الأحيان، تحظى العلاجات التي يخضع لها أفراد عائلات السياسيين بتغطية إعلامية أقل. ولهذا السبب ربما لم تسمع الكثير عن العلاج الذي خضعت له ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس دونالد ترامب، في عام 2018 خلال فترة ولاية زوجها الأولى.

ووصف بيان رسمي للبيت الأبيض الإجراء الذي أجرته السيدة الأولى بأنه عملية انصمام ضرورية لمعالجة “حالة حميدة في الكلى”. يمنع الانصمام الدم من التدفق في وعاء دموي محدد. عندما يتم إجراؤها داخل الكلى وحولها، يُطلق على هذا الإجراء اسم الانصمام للشريان الكلوي.

ولأن تفسير البيت الأبيض لم يتضمن تفاصيل محددة، لجأت بعض وسائل الإعلام إلى الخبراء لتفسير السبب المحتمل لإجراء ترامب الذي استلزم الانصمام وأدى إلى الإقامة في المستشفى لمدة أيام.