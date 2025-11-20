خضعت ميلانيا ترامب لعملية جراحية خلال فترة ولاية دونالد الأولى ربما لم تكن على علم بها

قد يبدو الأمر كما لو أن التجارب الطبية للشخصيات السياسية تتصدر دائمًا الصفحات الأولى لوسائل الإعلام الكبرى. (ومن المثير للاهتمام أن نائب الرئيس جي دي فانس خضع لإجراء طبي ربما لم تسمع عنه).
ومع ذلك، في بعض الأحيان، تحظى العلاجات التي يخضع لها أفراد عائلات السياسيين بتغطية إعلامية أقل. ولهذا السبب ربما لم تسمع الكثير عن العلاج الذي خضعت له ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس دونالد ترامب، في عام 2018 خلال فترة ولاية زوجها الأولى.
ووصف بيان رسمي للبيت الأبيض الإجراء الذي أجرته السيدة الأولى بأنه عملية انصمام ضرورية لمعالجة “حالة حميدة في الكلى”. يمنع الانصمام الدم من التدفق في وعاء دموي محدد. عندما يتم إجراؤها داخل الكلى وحولها، يُطلق على هذا الإجراء اسم الانصمام للشريان الكلوي.
ولأن تفسير البيت الأبيض لم يتضمن تفاصيل محددة، لجأت بعض وسائل الإعلام إلى الخبراء لتفسير السبب المحتمل لإجراء ترامب الذي استلزم الانصمام وأدى إلى الإقامة في المستشفى لمدة أيام.
ماذا قال الخبراء عن الإجراء الذي خضعت له ميلانيا ترامب؟
تحدثت NPR مع طبيب المسالك البولية الدكتور كيث كووالتشيك لتجميع سبب واقعي لهذا الإجراء. لقد شعر أن ميلانيا ترامب ربما كانت تعاني من ورم شحمي وعائي يحتاج إلى معالجة جراحية. قال كووالشيك: “عندما أفكر في أي شخص – وخاصة أنثى – في الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره يعاني من الانصمام، فإن هذا هو أول ما يتبادر إلى ذهني.” (كان ترامب يبلغ من العمر 48 عامًا في ذلك الوقت). وفقًا لجمعية سرطان الكلى، فإن الأورام العضلية الوعائية هي أورام صغيرة موجودة في الكلى وليست سرطانية. ومع ذلك، على الرغم من أنها لا تكون ملحوظة عادة، إلا أنها يمكن أن تسبب لبعض الأشخاص أعراض ارتفاع ضغط الدم وفقر الدم والانزعاج.
وافق طبيب المسالك البولية الدكتور كيتان بيداني على أن الورم الشحمي العضلي الوعائي هو التشخيص الأكثر ترجيحًا عندما أجرت معه شبكة إن بي سي نيوز مقابلة. لكنه أضاف أن الانصمام (وهو علاج قياسي للحد من نمو الورم الشحمي العضلي الوعائي) لا يتطلب عادةً بقاء المريض لفترة أطول من ليلة واحدة إلا إذا كان المريض يعاني أيضًا من مشكلة نزيف ذات صلة.
ما بعد التعافي (وتجربة كوفيد-19 لعام 2020)
على الرغم من أن الحالة الأساسية الحقيقية لميلانيا ترامب لم يتم الكشف عنها مطلقًا، إلا أنها أرسلت رسالة شكر عامة لمقدمي الرعاية في مركز والتر ريد الطبي العسكري عبر إنستغرام. وكشف المنشور، الذي لم يعد متاحًا الآن، أن ترامب “يشعر بشعور رائع ويتطلع إلى العودة إلى البيت الأبيض قريبًا”. منذ تعافيها، لم يصدر ترامب أي تقارير حول مشاكل أخرى تتعلق بصحة الكلى. (إليك بعض العلامات التحذيرية الصادرة عن كليتيك والتي يجب ألا تتجاهلها.)
ومنذ ذلك الحين، أصبح من المعروف أن السيدة الأولى قد عولجت من حالة طبية أخرى على الأقل. وفي عام 2020، أصيبت هي وزوجها بفيروس كورونا. وقال ترامب في مقال نُشر عبر موقع البيت الأبيض: “كنت محظوظًا جدًا لأن تشخيصي جاء مع الحد الأدنى من الأعراض، على الرغم من أنها أصابتني جميعًا مرة واحدة ويبدو أنها كانت عبارة عن مجموعة من الأعراض في الأيام التالية”. كما كشفت أنها تلقت الرعاية في المنزل، فيما تم نقل زوجها إلى المستشفى.