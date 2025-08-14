خضع الإجراء الطبي RFK Jr. في اليابان لمحاولة إصلاح صوته المرتعش

يبدو صوت روبرت ف. كينيدي جونيور في كثير من الأحيان متوترة ومشتقة بسبب حالة عصبية نادرة تسمى خلل النطق الشريسي الذي يؤثر فقط على حوالي 50000 شخص جديد سنويًا. (كان لدى الممثلة سيلما بلير عسر البلع في التشنج أيضًا.) وهو يدرك تمامًا كيف يؤثر خلل النطق المتقطع الخاص به على كيفية سماعه للآخرين عندما يجري محادثات علنية. “أعتقد أن الأمر يجعل من الصعب على الناس أن يستمعوا إلي” ، كما أشار في قاعة بلدية 2023 (عبر Newsnation).

اتخذ كينيدي خطوات لتقليل الآثار الجانبية للاضطراب الصوتي على مر السنين ، بما في ذلك حقن البوتوكس (لكل مرة). ومع ذلك ، أوقف الحقن بعد عقد من الزمان ، وخلص إلى أنهم “لم يكونوا لائقين”. (قد ترغب في معرفة حقن البوتوكس إذا كنت قد فكرت في تجربتها في أي حالة). وتحدث أيضًا عن إحدى العلاجات المحتملة التي حاول في عام 2022 ، وهو إجراء جراحي كان يأمل ظاهريًا في إصلاح صوته المرتعش. تمثل الجراحة ، التي تسمى عملية رأب النوع 2 ، طريقة متطورة لتحسين قدرته على التحدث.