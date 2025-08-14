خضع الإجراء الطبي RFK Jr. في اليابان لمحاولة إصلاح صوته المرتعش

يبدو صوت روبرت ف. كينيدي جونيور في كثير من الأحيان متوترة ومشتقة بسبب حالة عصبية نادرة تسمى خلل النطق الشريسي الذي يؤثر فقط على حوالي 50000 شخص جديد سنويًا. (كان لدى الممثلة سيلما بلير عسر البلع في التشنج أيضًا.) وهو يدرك تمامًا كيف يؤثر خلل النطق المتقطع الخاص به على كيفية سماعه للآخرين عندما يجري محادثات علنية. “أعتقد أن الأمر يجعل من الصعب على الناس أن يستمعوا إلي” ، كما أشار في قاعة بلدية 2023 (عبر Newsnation).
اتخذ كينيدي خطوات لتقليل الآثار الجانبية للاضطراب الصوتي على مر السنين ، بما في ذلك حقن البوتوكس (لكل مرة). ومع ذلك ، أوقف الحقن بعد عقد من الزمان ، وخلص إلى أنهم “لم يكونوا لائقين”. (قد ترغب في معرفة حقن البوتوكس إذا كنت قد فكرت في تجربتها في أي حالة). وتحدث أيضًا عن إحدى العلاجات المحتملة التي حاول في عام 2022 ، وهو إجراء جراحي كان يأمل ظاهريًا في إصلاح صوته المرتعش. تمثل الجراحة ، التي تسمى عملية رأب النوع 2 ، طريقة متطورة لتحسين قدرته على التحدث.
فهم نوع 2
قدم Nobuhiko Isshiki ، أستاذ ياباني ، من النوع الثاني من العصر الرأي في التسعينيات. تم تصميم الجراحة لمعالجة أعراض خلل الخلل المتبادل المتقدم (تشخيص كينيدي) ، وهي حالة تتسبب في إغلاق الحبال الصوتية على فترات عشوائية. غالبًا ما يجد الأشخاص الذين يعانون من عسر البلع المتبادل في كثير من الأحيان صعوبة في فهمه أو صنع أصوات مسموعة.
يهدف Type 2 Thyroplasty إلى إنشاء التحكم الصوتي عن طريق إدخال جسر التيتانيوم في الغضروف حول الحبال الصوتية. أثناء الجراحة ، يظل المريض مستيقظًا ويتقتل الكلمات كما يضع الطبيب الجسر. عندما يشعر المريض والطبيب بالرضا عن تحديد المواقع ، يكمل الطبيب العملية. بمجرد وضعه ، يمنع الجسر الحبال الصوتية تمامًا ، مما يسمح لبعض الهواء بالتحرك بين الطيات الصوتية لإنشاء الأصوات.
كثير من الأشخاص الذين يخضعون لبيكريس من النوع 2 يشعرون بالرضا عن نتائجهم (وفقًا لمركز الأبحاث الترجمي للابتكار الطبي). ومع ذلك ، فإن الجراحة تأتي مع مخاطر بسيطة وأكثر خطورة. على سبيل المثال ، قد تنكسر قطعة من الجسر ، والتي قد تتطلب المزيد من الجراحة لحل الموقف. بالإضافة إلى ذلك ، لا يدعم جميع الأطباء الوسائل الغازية لمكافحة أعراض عسر البلع في التشنج. أخبر دكتور مايكل م. جونز خبير علم الأنواع الدماغية الدكتور مايكل إم.
السفر إلى الخارج لعلاجات طبية جديدة
بعد عملية الصعود إلى النوع الثاني ، ظل صوت كينيدي دون تغيير إلى حد ما. ومع ذلك ، فقد حافظ على موقف إيجابي منذ الخضوع لعملية جراحية. في مقابلة فيديو عام 2023 ، أشار إلى أنه كان يتقدم جيدًا وانتقل إلى علاجات أخرى ، بما في ذلك الرعاية بتقويم العمود الفقري.
أخذته رحلة كينيدي للحصول على حل لمشكلته الطبية في منتصف الطريق حول العالم لأن إجراءات رأب من النوع 2 لم تتم الموافقة عليها أو متاحة في الولايات المتحدة. في الواقع ، لا يزال عملية التجميع من النوع 2 ليست اعتبارًا من عام 2025 ، على الرغم من أن Dysphonia International يشير إلى أن عملية الحصول على موافقة الولايات المتحدة قيد التنفيذ.
قرار كينيدي بالخروج من الولايات المتحدة للعلاجات الطبية ليس فريدًا. وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية ، فإن ما يصل إلى 320،000 مواطن أمريكي يسافرون إلى الخارج كل عام لأسباب “السياحة الطبية”. توصي الوكالة بأن يقوم الأفراد الذين يطلبون الرعاية في بلدان أخرى بإجراء العناية الواجبة المكثفة لضمان سلامتهم ورفاههم.