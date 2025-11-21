خطأ أرتيمي بانارين هو أحد الأخطاء الدفاعية العديدة التي تعرض لها رينجرز في الخسارة

دنفر – تقدم رينجرز بهدف في نهاية الفترة الأولى عندما سعل أرتيمي بانارين الكرة على طول الألواح.

بقلب الكرة إلى منتصف الجليد، أعاد الجناح الروسي النجم الكرة إلى الانهيار الجليدي في طريقهم لتحقيق النتيجة بنتيجة واحدة.

ارتدت تمريرة مارتن نيسيس من تزلج فلاديسلاف جافريكوف إلى ناثان ماكينون في القائم الخلفي لسهولة التسجيل.

وجاء الهدف قبل 26 ثانية تقريبا من نهاية الشوط الأول.

قال بانارين، الذي اعترف بأنه بحاجة إلى إعادة مشاهدة المسرحية للتعليق عليها بشكل كامل: “اعتقدت أنني (رأيت) شخصًا ما في المنتصف، لكن لم يكن هناك أحد”.

لقد كانت واحدة من الأخطاء الفادحة في المنطقة الدفاعية من رقم 10 في خسارة رينجرز 6-3 أمام فريق Avs ليلة الخميس.

قال المدرب الرئيسي مايك سوليفان بعد الخسارة: “لقد أجريت الكثير من المحادثات مع أرتيمي طوال الموسم”. “لا نتوقع منه أن يكون أفضل لاعب دفاعي هناك، لكن الجميع مطالبون باللعب في الدفاع – وهذه هي المحادثة التي دارت بيننا. يجب أن يلتزم الجميع باللعب في الدفاع بمستوى معين وإلا سيكون من الصعب علينا الفوز باستمرار.

“وهذه هي المحادثات التي أجريتها معه لمجرد التعرف على تلك المواقف التي يتعين عليك فيها الإغلاق. “الجميع يعلم أنه يقود الهجوم، إنه لاعب موهوب. لكنني أعتقد أنه قادر أيضًا على الدفاع عندما يكون ملتزمًا.

وسط صراع دام طوال الموسم لوضع الكرة في الشباك، نشر فريق Blueshirts الثلاثي التاسع المختلف من اللاعبين على الخط العلوي ليلة الخميس.

قام بانارين وفنسنت تروشيك وجي تي ميلر بتشكيل الوحدة الأولى معًا لأول مرة هذا الموسم.

وقال سوليفان عن تغييرات التشكيلة بعد التزلج الصباحي يوم الخميس: “نحن نحاول العثور على بعض المجموعات هنا التي تمنحنا تهديدًا أكثر اتساقًا من الناحية الهجومية”. “على الرغم من أنني أعتقد أن خط تروتش قد (قاد) كثيرًا من الهجوم، إلا أنني أشعر أن ميكا وجي تي، في آخر مجموعة من المباريات، لم يكونا فعالين هجوميًا.

وقال سوليفان: “في بعض الأحيان، يمكن أن يساعد إحداث القليل من التغيير من وجهة نظر الموظفين هؤلاء الأشخاص في الحصول على أفضل ألعابهم”. “لقد قمنا بإعادة تشكيل المراكز الستة الأولى لنرى ما إذا كان بإمكاننا الحصول على تهديدات أكثر اتساقًا هناك.”

احتل ثمانية لاعبين مختلفين المركز الأول حتى الآن هذا الموسم، بما في ذلك اللاعب الصاعد غابي بيرولت، الذي تزلج مع زيبانيجاد وميلر في جميع مبارياته الثلاث في دوري الهوكي الوطني قبل إعادته إلى هارتفورد في نهاية الأسبوع الماضي.

على الرغم من أن بانارين وزيبانيجاد وميلر وأليكسيس لافرينيير كانوا الأقرب إلى اللاعبين الأساسيين في الوحدة الأولى، إلا أن ويل كويل وتايلور راديش وكونور شيري حصلوا أيضًا على فرص على جناح هذا الخط.

على الرغم من عودته إلى تشكيلة رينجرز في فيجاس، عاد ويل بورجن إلى الخطوط الجانبية بسبب إصابة في الجزء العلوي من الجسم ولم يلعب ضد فريق Avs.

أكد سوليفان أن نفس الإصابة في الجزء العلوي من الجسم هي التي أبعدته عن الملاعب يومي 15 و16 نوفمبر، مشيرًا إلى أنه سيكون أمرًا يتعين على رينجرز “التعامل معه وفقًا لذلك” للمضي قدمًا.

كان Juuso Parssinen و Urho Vaakanainen من الخدوش الصحية لرينجرز ليلة الخميس.

تم احتساب المباراة ضد الانهيار الجليدي باعتبارها المرة التاسعة لبارسينن التي كانت بمثابة خدش صحي، بينما شاهد فاكانينن الآن من صندوق الصحافة في ثماني مناسبات هذا الموسم إما بإصابة في الجزء السفلي من الجسم (مباراتان) أو كخدش صحي (ست مباريات).

وأوقف حارس مرمى رينجرز إيجور شيستيركين 29 من أصل 33 تسديدة واجهها في خسارته الثامنة هذا الموسم.