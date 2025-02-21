خطأ الباب الداخلي الذي يجعل من الصعب تسخين منزلك

يعد تسخين منزلك في فصل الشتاء أمرًا ضروريًا ، لكنه يأتي بسعر. يمكن أن تصبح فواتير الطاقة باهظة الثمن ، لذلك تريد التأكد من أنك تفعل كل شيء في قوتك (المقصود من التورية) لتقليل الاستهلاك. إذا كنت تجد صعوبة في تسخين منزلك والبقاء في حدود الميزانية ، ففكر في تدفق الهواء الداخلي. على الرغم من أنه قد يبدو وكأنه فكرة ذكية لإغلاق نفسك في الغرفة التي تريد أن تبقيها دافئة ، إلا أن هذا يمكن أن يكون غير بديهي بالفعل. إذا كنت تبحث عن طرق للمساعدة في تقليل تكاليف الطاقة في المنزل ، فيجب عليك ترك أبوابك الداخلية مفتوحة بالفعل.

قد يجعل إغلاق بابك أن غرفتك تزداد دفئًا ، ولكن هذا مجرد حل مؤقت. سيصبح الهواء مضغوطًا ويحاول الهرب أينما كان ذلك. ثم يؤدي ذلك إلى أن يتم الحصول على الهواء العائد من مناطق غير مرغوب فيها مثل المدخنة أو الفرن. إذا كنت لا تريد منزلًا غير ضروري ، فهذا مأزق تريد تجنبه. سيؤدي ذلك أيضًا إلى عمل نظام HVAC بجهد أكبر للتعويض عن عدم توازن ضغط الهواء.