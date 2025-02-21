خطأ الباب الداخلي الذي يجعل من الصعب تسخين منزلك

يعد تسخين منزلك في فصل الشتاء أمرًا ضروريًا ، لكنه يأتي بسعر. يمكن أن تصبح فواتير الطاقة باهظة الثمن ، لذلك تريد التأكد من أنك تفعل كل شيء في قوتك (المقصود من التورية) لتقليل الاستهلاك. إذا كنت تجد صعوبة في تسخين منزلك والبقاء في حدود الميزانية ، ففكر في تدفق الهواء الداخلي. على الرغم من أنه قد يبدو وكأنه فكرة ذكية لإغلاق نفسك في الغرفة التي تريد أن تبقيها دافئة ، إلا أن هذا يمكن أن يكون غير بديهي بالفعل. إذا كنت تبحث عن طرق للمساعدة في تقليل تكاليف الطاقة في المنزل ، فيجب عليك ترك أبوابك الداخلية مفتوحة بالفعل.
قد يجعل إغلاق بابك أن غرفتك تزداد دفئًا ، ولكن هذا مجرد حل مؤقت. سيصبح الهواء مضغوطًا ويحاول الهرب أينما كان ذلك. ثم يؤدي ذلك إلى أن يتم الحصول على الهواء العائد من مناطق غير مرغوب فيها مثل المدخنة أو الفرن. إذا كنت لا تريد منزلًا غير ضروري ، فهذا مأزق تريد تجنبه. سيؤدي ذلك أيضًا إلى عمل نظام HVAC بجهد أكبر للتعويض عن عدم توازن ضغط الهواء.
إيجابيات وسلبيات لترك أبوابك الداخلية مفتوحة
إن ترك أبوابك الداخلية مفتوحة هو خطأ في التدفئة في المنزل مكلفة ، يجب تجنب هذا الشتاء ، ولكن يمكن أن يكون له مزايا أخرى إلى جانب توفير المال. تدفق الهواء لا يقلل من تكاليف الطاقة فحسب ، بل يمكنه أيضًا تحسين جودة الهواء الإجمالية. الدورة الدموية المناسبة ضرورية لمنع الهواء الراكد. إذا كان الهواء يتم الحصول عليه من أماكن أخرى غير HVAC ، فهذا يعني أنك تتنفس في الهواء غير المرسلي. تم تجهيز معظم أنظمة HVAC لتصفية الغبار ، وحبوب اللقاح ، و Pet Dander ، وغيرها من المواد المثيرة للحساسية. يمكنهم أيضًا تصفية أول أكسيد الكربون ، وهو سبب أمان آخر لترك أبوابك مفتوحة.
ومع ذلك ، هناك أوقات يمكن فيها إغلاق أبوابك الداخلية مفيدة. تم صياغة مصطلح “Close قبل الغفون” كجزء من تعليم السلامة من الحرائق العامة. هذا يعني أنه قبل أن تذهب إلى الفراش ، يجب عليك إغلاق أبوابك الداخلية. في حالة حريق ، يمكن أن تساعد الأبواب المغلقة في حمايتك من استنشاق الدخان أو يمنحك المزيد من الوقت للهروب. لذا ، بينما يجب أن تبقي أبوابك مفتوحة لتوفير المال على التسخين خلال اليوم ، يجب عليك دائمًا إغلاق أبوابك قبل النوم كإجراء وقائي. إذا كنت تتساءل عن الطريقة الأكثر فعالية لتسخين منزلك ، اكتشف ما إذا كان سخان الفضاء أرخص للتشغيل من الحرارة المركزية.