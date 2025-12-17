خطأ التخزين الذي يؤدي إلى تقصير عمر منفاخ الثلج الكهربائي الخاص بك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

ليس هناك ما هو أسوأ من سحب منفاخ الثلج الخاص بك وتركه يموت قبل أن يصبح الممر الخاص بك خاليًا من الفوضى البيضاء الرقيقة. من المهم أن تعتني جيدًا بجهاز إزالة الثلج الخاص بك حتى لا ينقطع في الأوقات غير المناسبة. حتى الآلات من العلامات التجارية الأكثر موثوقية لآلات إزالة الثلوج لعام 2025 يمكن أن تعاني نتيجة لسوء الصيانة. يتضمن جزء كبير من هذه الرعاية التخزين المناسب، سواء خلال فصل الشتاء أو الأشهر الأكثر دفئًا. يعد رمي منفاخ الثلج الكهربائي اللاسلكي في سقيفة خارجية أو مرآب خطأً فادحًا، نظرًا لأن التعرض لدرجات الحرارة القصوى يمكن أن يقلل من عمر البطارية والطاقة.

تعتمد آلات إزالة الثلوج الكهربائية على بطاريات ليثيوم أيون، والتي يجب تخزينها في درجات حرارة تتراوح بين 32 و77 درجة فهرنهايت لمنع تلفها. درجات الحرارة خارج هذا النطاق يمكن أن تقلل من قدرة وكفاءة بطاريات الليثيوم أيون، مما يجعلها تستغرق وقتا أطول للشحن. قد يتأثر عمرهم الإجمالي أيضًا. نظرًا لأن متوسط ​​عمر بطارية آلات إزالة الثلوج الكهربائية يبلغ حوالي 30 إلى 45 دقيقة، فإن انخفاض السعة يمكن أن يجعل عملية إزالة الثلوج طويلة بشكل محبط.

تتطلب بطاريات منفاخ الثلج الاستبدال كل ثلاث إلى خمس سنوات، وغالبًا ما تكلف أكثر من 100 دولار – وما يصل إلى 360 دولارًا، اعتمادًا على السعة والجهد. وهذا يعني أن التخزين غير المناسب قد يؤدي في النهاية إلى تكبدك أموالاً أكثر مما خططت له في الأصل على مر السنين.