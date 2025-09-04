خطأ التخزين الكبير الذي يدمر كنزاتك

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

مع اقتراب الصيف من قاب قوسين أو أدنى ، حان الوقت تقريبًا لسحب مجموعتك من البلوزات المريحة من التخزين. ولكن إذا كنت تفكر في تعليقها في خزانتك مع بقية ملابسك ، فقد ترغب في التفكير مرتين. تعد الصوافل المعلقة في الواقع واحدة من أكثر الأخطاء شيوعًا التي يرتكبها الناس عند تنظيم خزانة ملابسهم – وهي أيضًا واحدة من أسرع الطرق لتدميرها.

إذا كنت قد تساءلت يومًا عن سبب فقدان حياكتك ​​شكلها (أو لماذا بدأوا في تطوير تلك النقاط المضحكة على الكتفين التي لا يمكن أن تصل إليها أي قدر من الكي) ، فهناك فرصة جيدة تعليقها. إن وزن البلوزات السميكة ، وخاصة تلك المصنوعة من الصوف والكشمير ، يسحب لأسفل على الشماعات ، والتي تمتد في النهاية النسيج وتشوه مظهرها. لهذا السبب يجب دائمًا طي هذه القطع من الملابس ووضعها على رف أو في درج. بالطبع ، هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة. من المعروف أن القطن الخفيف الوزن أو كاشمير الأرق من الكشمير أكثر ثباتًا بعض الشيء ويمكنه عادةً التعامل مع تعليقه دون ضرر كبير.

إذا كنت قلقًا من أن الصوافل القابلة للطي قد تشغل مساحة كبيرة في الأدراج والخزائن الخاصة بك ، فهناك دائمًا طرق لتوفير الفضاء لطي ملابسك-حتى عندما يتعلق الأمر بالسترات الضخمة. فقط تأكد من عدم حشر الكثير في درج واحد ، لأن تكديسه قد يؤدي إلى ضغط النسيج. يمكنك أيضًا الحفاظ على سترات الصوفية الخاصة بك الجديدة عن طريق وضع ورقة مجفف بين كل واحدة لتقليل التشبث الثابت.