خطأ التخزين الكبير هو جعل عمر الخرطوم أقصر

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
يمكن أن يؤدي وجود خرطوم في الحديقة إلى جعل مجموعة متنوعة من المهام الخارجية أسهل بكثير ، سواء كنت تريد توفير الماء بسرعة لنباتاتك وعشبك أو غسل سيارة أو تنظيف الفناء الخاص بك مثل المحترف. من المؤكد أن الاستثمار في خرطوم الجودة مهم ، وستحتاج أيضًا إلى تحديد ما إذا كنت تريد خرطوم الفينيل أو المطاط. عادة ما يكون خرطوم المطاط أكثر متانة ، مع عمر أطول يتراوح بين 5 و 10 سنوات. ومع ذلك ، هذا فقط إذا كنت تعتني به جيدًا ، وتخزينها بشكل صحيح بدون عقدة وكرات يمكن أن تجعل المواد تلبس ، والحفاظ على منزل حديقتك خارج أشعة الشمس المباشرة ، للحصول على أقصى استفادة من عمرها.
يمكن لعدد من الأخطاء تقصير عمر خراطيم الحديقة. أولاً ، يجب لفحمة الخرطوم ووضعها على شماعات أو تراجعها بعد كل استخدام للمساعدة في منع التلف. لذا ، حافظ على خرطوم حديقتك مدسوسًا بأسلوب مع تقنية تخزين DIY ولا تتركها أبدًا على الأرض. قد تعرف أيضًا أنه يجب استنزاف الخرطوم تمامًا بعد إيقاف تشغيل مصدر المياه من أجل منع الأضرار الداخلية. ومع ذلك ، فإن الماء ليس العنصر الوحيد الذي يمكن أن يضر خراطيم الحديقة. على الرغم من أن خراطيم الحديقة مخصصة للاستخدام في الهواء الطلق ، فإن تركها في الشمس يومًا بعد يوم هو خطأ التخزين الكبير الذي تريد تجنبه.
يمكن أن تؤثر ضوء الشمس على خراطيم الحديقة ويؤدي إلى تلف
على الرغم من أنه يمكنك استخدام خرطوم الحديقة بأمان في يوم مشمس ، فمن المهم تخزين الخراطيم والفتحات بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة عندما لا تكون قيد الاستخدام. على المدى الطويل ، يمكن أن يؤدي التعرض المتكرر لأشعة الشمس على أساس منتظم إلى انهيار مواد الخرطوم ، مما يؤدي إلى ثقوب وشقوق محبط. حتى إذا كان لديك خراطيم على بكرات أو شماعات ، فلن توفر هذه المأوى مقابل التعرض للأشعة فوق البنفسجية إذا كان لديك هذه العناصر في منطقة تضربها الشمس لعدة ساعات كل يوم.
حاول تخزين خراطيم حديقتك في منطقة بعيدة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس التي هي أيضًا باردة وجافة. هذا لا يعني أنه يجب عليك إحضارهم إلى منزلك. بدلاً من ذلك ، ابحث عن المناطق المحيطة بمنزلك والتي قد تحصل على الكثير من الظل خلال اليوم. قد يكون هذا على جانب منزلك ، بالقرب من سقيفة أو مرآب ، أو ربما تحت ظل شجرة قريبة. يمكنك أيضًا إحضارهم داخل المرآب الخاص بك ، إذا كان لديك مساحة كافية. إذا لم يكن أي من هذه المساحات خيارًا ، ففكر في استخدام حقيبة تخزين لحامل خرطوم الحديقة أو وعاء حامل خرطوم للمساعدة في حمايته من العناصر.
المفتاح هو تزويد خراطيم الحديقة بما يكفي من أشعة الشمس المباشرة حتى تستمر لأطول فترة ممكنة. من خلال اتباع هذه الممارسة ، قد تجد نفسك تتعامل مع عدد أقل من الثقوب واستبدال خراطيم الحدائق في كثير من الأحيان. إذا كان لديك خرطوم تم ضبطه ، ففكر في بعض الطرق لإعادة استخدام خرطوم الماء القديم حول الحديقة قبل رميها.