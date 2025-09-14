خطأ التخزين الكبير هو جعل عمر الخرطوم أقصر

على الرغم من أنه يمكنك استخدام خرطوم الحديقة بأمان في يوم مشمس ، فمن المهم تخزين الخراطيم والفتحات بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة عندما لا تكون قيد الاستخدام. على المدى الطويل ، يمكن أن يؤدي التعرض المتكرر لأشعة الشمس على أساس منتظم إلى انهيار مواد الخرطوم ، مما يؤدي إلى ثقوب وشقوق محبط. حتى إذا كان لديك خراطيم على بكرات أو شماعات ، فلن توفر هذه المأوى مقابل التعرض للأشعة فوق البنفسجية إذا كان لديك هذه العناصر في منطقة تضربها الشمس لعدة ساعات كل يوم.

حاول تخزين خراطيم حديقتك في منطقة بعيدة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس التي هي أيضًا باردة وجافة. هذا لا يعني أنه يجب عليك إحضارهم إلى منزلك. بدلاً من ذلك ، ابحث عن المناطق المحيطة بمنزلك والتي قد تحصل على الكثير من الظل خلال اليوم. قد يكون هذا على جانب منزلك ، بالقرب من سقيفة أو مرآب ، أو ربما تحت ظل شجرة قريبة. يمكنك أيضًا إحضارهم داخل المرآب الخاص بك ، إذا كان لديك مساحة كافية. إذا لم يكن أي من هذه المساحات خيارًا ، ففكر في استخدام حقيبة تخزين لحامل خرطوم الحديقة أو وعاء حامل خرطوم للمساعدة في حمايته من العناصر.

المفتاح هو تزويد خراطيم الحديقة بما يكفي من أشعة الشمس المباشرة حتى تستمر لأطول فترة ممكنة. من خلال اتباع هذه الممارسة ، قد تجد نفسك تتعامل مع عدد أقل من الثقوب واستبدال خراطيم الحدائق في كثير من الأحيان. إذا كان لديك خرطوم تم ضبطه ، ففكر في بعض الطرق لإعادة استخدام خرطوم الماء القديم حول الحديقة قبل رميها.