خطأ التشغيل الأساسي كلف دودجرز خسارة 1-0 أمام بادريس

لا يمكن لعشاق دودجرز أن يكونوا سعداء الآن.

إن الخسارة بنتيجة 1-0 أمام منافسك المكروه شيء واحد، وهو ما حدث في سان دييغو ليلة الاثنين بعد هزيمة لوس أنجلوس أمام بادريس.

إنه أمر مختلف تمامًا أن تشعر وكأنك تغلبت على نفسك – وهذا بالضبط ما فعله فريق دودجرز.

الأخطاء التي ارتكبوها بأنفسهم، ولكن ليس أكبر مما حدث في الشوط السادس، كلفت فريق دودجرز خسارة يوم الاثنين 1-0 أمام بادريس.

أنهت لوس أنجلوس النتيجة 0-7 مع الركض في مركز التهديف ، بما في ذلك ثلاث مرات متتالية بعد أن سار نجم بادريس الأقرب ميسون ميلر في أول ضاربين في الشوط التاسع.

ومع ذلك، لم يكن هذا هو الأسوأ من ذلك.

مع فوزين في الجزء العلوي من الشوط السادس وتأخرهما 1-0، كان لدى فريق دودجرز شوهي أوهتاني في اللوحة وهايسيونج كيم – أحد أسرع المتسابقين في الفريق – في القاعدة الأولى. بعد أن حصل أوهتاني على ضربة متأرجحة فوق الخط الأساسي الثالث، قام رودولفو دوران، ماسك بادريس، بإمساك الكرة وأطلقها إلى القاعدة الأولى. لكن الرمية انحرفت وسددت في المجال الأيمن.

بينما كان لاعب القاعدة الثاني في بادريس فرناندو تاتيس جونيور يطارد الكرة للأسفل، تسابق كيم إلى القاعدة الثالثة. انتهى الأمر بتاتيس وهو يتمايل بالكرة وبقوة كاملة، بدا أن كيم سيسجل بسهولة إلى حد ما. ومع ذلك، مدرب دودجرز الأساسي الثالث دينو إبيل اختار أن يحتل كيم المركز الثالث.

أثبتت هذه الخطوة أنها مكلفة حيث قام مايكل كينج لاعب بادريس بإقناع Mookie Betts بالظهور في القاعدة الثانية والتهديد.

قال مدير دودجرز ديف روبرتس بعد المباراة: “أنت لا تعلم أنه لن يخرج من الأمر نظيفًا”. “إنه أحد هؤلاء، نعم، إنه أمر مؤسف. اثنان من الخارجين. إذا كنا نعرف شيئًا مختلفًا، فمن المحتمل أنه كان سيفعل شيئًا مختلفًا. لكن هذا أمر صعب.”

في مباراة متكافئة مثل الفرق الكبرى في NL West، يمكن أن يكون هذا النوع من الأخطاء هو الفارق بين الفوز والخسارة – وهذه المرة، عادت لتعض فريق Dodgers.