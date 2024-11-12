خطأ التلوين الذي يترك خطوطًا وعلامات دوامة على خشبك

إذا تركت علامات دوامة على مشروع DIY الخاص بالخشب الملون باستخدام أداة صنفرة مدارية عشوائية، فقم بإلقاء نظرة على فيديو Instagram أعلاه الذي نشره المستخدم @graceful_designs_diy لمعرفة كيفية إزالتها بالضبط. كما ترون، ستحتاج إلى البدء بصنفرة السطح لأسفل لإزالة العلامات باستخدام ورق صنفرة بحبيبات رملية 220. سيساعدك ورق الصنفرة متعدد الأغراض Fandeli 220 Grit على إكمال هذه الخطوة. بدلاً من استخدام أداة الصنفرة المدارية هنا، ما عليك سوى صنفرة السطح يدويًا متبعًا الحبوب.

بعد ذلك، قم بتطبيق المشروبات الروحية المعدنية على الخشب. سيسهل هذا عليك تحديد أي مناطق تتطلب صنفرة إضافية للتخلص من علامات الدوامة المتبقية. ستكون المشروبات الروحية المعدنية عديمة الرائحة من US Art Supply خيارًا رائعًا لاستخدامها في هذا الجزء من العملية لأنها لن تملأ مساحتك برائحة كيميائية قوية. بعد صنفرة أي مناطق مفقودة، يمكنك المضي قدمًا في إعادة وضع البقعة على الخشب الخالي من العلامات.

لمنع نفسك من ترك علامات دوامة على مشاريعك الخشبية في المستقبل، فكر في التدرب على استخدام أداة الصنفرة المدارية العشوائية حتى تتقنها حقًا. يمكنك القيام بذلك بقطعة من الخشب الخردة. أثناء التدريب، لا تمارس ضغطًا كبيرًا أو تحرك الآلة بسرعة كبيرة عبر الخشب. يجب أن تصل في النهاية إلى النقطة التي يمكنك فيها الصنفرة دون ترك علامات دوامة. عند هذه النقطة، يمكنك استخدام جهازك بأمان في مشاريع النجارة الفعلية المناسبة للمبتدئين.