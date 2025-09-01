خطأ التنظيف الذي يقلل من حياة المقالي غير لاصقة

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.

تعد المقالي غير اللاصقة مغيرًا للألعاب لتجربة الطهي الخاصة بك ، مما يتيح لك أن تقلى وتُقلى دون أن تتمسك بقايا السطح. ومع ذلك ، تمامًا مثل أي مطبخ آخر ضروري ، يجب تنظيف المقالي غير المصقفة بانتظام. ولكن ، لا تفكر في رميهم في غسالة الصحون. سيؤدي هذا الخطأ الشائع إلى تقصير عمر أدوات الطهي غير العصوية. يمكن إجراء بعض الاستثناءات ، اعتمادًا على نوع الطلاء غير اللاصق على المقلاة ، ولكن تأكد من التحقق من تعليمات الشركة المصنعة أولاً.

في معظم الحالات ، تملأ غسالات الصحون وتآكل الطلاء في المقالي غير القصوى. بين الحرارة وضغط الماء ، يمكن أن ترتدي دورة غسالة صحون واحدة في وقت لاحق. قد تلاحظ حتى التقشير حول الحواف على الفور. بالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم منظفات غسالة الصحون التي يتم شراؤها من المتاجر لديها مواد كيميائية كاشفة يمكن أن تلحق الضرر بأدوات الطهي الخاصة بك. يمكن أن يؤدي اكتظاظ غسالة الصحون أيضًا إلى الخدوش والخدوش وغيرها من الأضرار ، ليس فقط إلى المقلاة غير الاضطراب ولكن كل شيء آخر أيضًا. لحسن الحظ ، هناك كل أنواع الحيل التي لا تتناسب مع المقلاة التي من شأنها حماية أدوات الطهي الخاصة بك للعديد من العجة وتثير أطباق الزريعة القادمة.