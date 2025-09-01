خطأ التنظيف الذي يقلل من حياة المقالي غير لاصقة

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
تعد المقالي غير اللاصقة مغيرًا للألعاب لتجربة الطهي الخاصة بك ، مما يتيح لك أن تقلى وتُقلى دون أن تتمسك بقايا السطح. ومع ذلك ، تمامًا مثل أي مطبخ آخر ضروري ، يجب تنظيف المقالي غير المصقفة بانتظام. ولكن ، لا تفكر في رميهم في غسالة الصحون. سيؤدي هذا الخطأ الشائع إلى تقصير عمر أدوات الطهي غير العصوية. يمكن إجراء بعض الاستثناءات ، اعتمادًا على نوع الطلاء غير اللاصق على المقلاة ، ولكن تأكد من التحقق من تعليمات الشركة المصنعة أولاً.
في معظم الحالات ، تملأ غسالات الصحون وتآكل الطلاء في المقالي غير القصوى. بين الحرارة وضغط الماء ، يمكن أن ترتدي دورة غسالة صحون واحدة في وقت لاحق. قد تلاحظ حتى التقشير حول الحواف على الفور. بالإضافة إلى ذلك ، فإن معظم منظفات غسالة الصحون التي يتم شراؤها من المتاجر لديها مواد كيميائية كاشفة يمكن أن تلحق الضرر بأدوات الطهي الخاصة بك. يمكن أن يؤدي اكتظاظ غسالة الصحون أيضًا إلى الخدوش والخدوش وغيرها من الأضرار ، ليس فقط إلى المقلاة غير الاضطراب ولكن كل شيء آخر أيضًا. لحسن الحظ ، هناك كل أنواع الحيل التي لا تتناسب مع المقلاة التي من شأنها حماية أدوات الطهي الخاصة بك للعديد من العجة وتثير أطباق الزريعة القادمة.
هل عمومك غير لاصقة آمن لغسالة الصحون؟
لا يزال بإمكانك استخدام غسالة الصحون الموجودة على أدوات الطهي الخاصة بك ، خاصةً عندما لا يمكنك العثور على الطاقة المراد غسلها ، طالما اتبعت تعليمات الشركة المصنعة ، ومراجعة الحالة العامة للقطعة ، ومعرفة الطلاء الذي يمتلكه على سطحه. قبل استخدام العنصر غير القصصي الخاص بك ، يجب عليك دائمًا مراجعة دليل الشركة المصنعة المطبوعة أو عبر الإنترنت لخطوات مفصلة. هذا هو المكان الذي سترى فيه ما إذا كان غسالة الصحون آمنة ، أو رف أعلى فقط ، أو غسل اليد فقط. ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أن الطهي اليومي يؤدي إلى البلى ، مما يترك هذه القطع المحببة ليس في أفضل حالة للجهاز القاسي.
أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان غسل الصحون على ما يرام هو فهم الطلاءات المختلفة غير القصوى. الأكثر شيوعا هو polytetrafluoroethylene (الطلاء PTFE) ، ولكن يتم استخدام الإصدارات السيليكون والسيراميك أيضا. يمكن لبعض الخيارات ، مثل المقلاة الخزفية الماسية الزرقاء ، التعامل مع دورة غسالة الصحون ، في حين أن معظم الآخرين ، مثل Teflon ، سيتطلب منك أن تغسل الأطباق بشكل صحيح. تعتبر الطلاء الهجين مع الفولاذ المقاوم للصدأ والسيراميك ، مثل مجموعة أدوات الطهي من الفولاذ المقاوم للصدأ من الطهي غير المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، آمنًا أيضًا داخل جهاز الغسيل. في حين توقفت PTFE Coatings عن الحصول على PFOA ، وهي مادة كيميائية ضارة تم إطلاقها من خلال الحرارة ، منذ عام 2013 ، لا يزال من الجيد ممارسة الطهي وتنظيف إدارة الحرارة مع هذه القطع لمنع حدوث أي مشاكل أخرى. ومع ذلك ، مع كل تلك الخطوات الشاقة ، فإن غسل اليدين هو رهانك الأكثر أمانًا لأطول عمر ممكن.
غسل اليدين هو أفضل طريقة لتنظيف أحواضك غير لاصقة
أفضل طريقة لتنظيف أجهزة الطهي غير لاصقة هي مع الماء الدافئ ، وصابون الطبق المعتدل ، والتجفيف والتخزين المناسب. ومع ذلك ، لا تغسل مقلاة ساخنة في الماء فقط دون تركها تبرد تمامًا لأن هذا التغير في درجة الحرارة القصوى يمكن أن يسبب أضرارًا غير متوقعة. بعد أن يبرد ، تخلص من أدوات الطهي في ماء دافئ وصابون ، وإزالة جميع فتات الطعام العالقة. احصل على إسفنجة غير كاشدة ، تغسل برفق القطعة. شطف وكرر حتى يكون نظيف. قبل أن تضعه بعيدًا ، يجب أن تجف كل قطعة بقطعة قماش ناعمة. بعد ذلك ، قم بتخزينها بمنشفة ورقية أو خرقة بين كل عنصر لمنع الخدوش إذا كنت تخطط لتكديسها.
للحصول على بقع أكثر صرامة ، هناك بعض الطرق الأخرى للتخلص من البتات والبقع المحترقة. قم بإنشاء عجينة من خلال الجمع بين ملعقة صغيرة من صودا الخبز وملعقتين من الماء وفركه على السطح ، وإزالة الأوساخ. يمكنك أيضًا إضافة الخل إلى الخليط لمزيد من البقايا الثابتة. على الرغم من أنه ليس ضروريًا ، إلا أنه يمكنك أيضًا تمديد طول عمر المقلاة غير اللاصقة عن طريق إضافة قطرة من زيت الطهي ، وفركه في جميع أنحاء سطحه بعد أن يكون نظيفًا. وعلى الرغم من أنك قد تميل إلى الاحتفاظ بها إلى الأبد ، إلا أنه يجب قذف عناصر الطهي هذه إذا رأيت تلونًا مظلمًا ، وخدوش عميقة ، وتزييف ، وتقشير ، تقشر ، وتقطيع.