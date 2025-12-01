خطأ الري الشائع الذي ترتكبه مع زنبق السلام الخاص بك

إذا كنت تبحث عن واحدة من أسهل النباتات المنزلية التي يمكن لأي شخص أن يبقيها على قيد الحياة، فلا تبحث سوى عن زنبق السلام (Spathiphyllum spp.). إنه نبات رائع للغاية بأوراق خضراء زاهية وأزهار بيضاء نقية، مما يضفي لمسة من الرقي على جمالية غرفتك. ومثل جميع النباتات المنزلية، يمكنها تحسين المزاج والإنتاجية. لذا، عندما تلاحظ تحول أطراف الأوراق إلى اللون البني، قد تصاب بالذعر وتتساءل عن الخطأ الذي ارتكبته. لكن لا تقلق – لقد قمنا بتغطيتك. أحد الأسباب الأكثر شيوعًا هو أنك ببساطة تستخدم النوع الخاطئ من الماء.

عندما يتعلق الأمر بالسقي، ليس دائمًا عدد المرات التي يجب أن تسقي فيها زنبق السلام من أجل نبات منزلي أكثر صحة هو المهم. في بعض الأحيان، من المهم أيضًا التفكير في نوع المياه التي تستخدمها. يملأ معظم الناس أوعية الري الخاصة بهم من الصنبور، وهذا أمر جيد تمامًا بالنسبة للعديد من النباتات المنزلية. لكن بعض النباتات الداخلية، مثل زنابق السلام، أكثر حساسية للأشياء التي يمكن أن تكون كامنة في مياه الصنبور. غالبًا ما تتم معالجة مصادر المياه البلدية بالمعادن والمواد الكيميائية مثل الفلورايد والكلور. عندما تسقي زنبق السلام بانتظام بالمياه المعالجة كيميائيًا، يمكن أن تتراكم تلك المواد في التربة وتبدأ في التأثير سلبًا على النبات، ومن هنا تظهر الأوراق ذات الرؤوس البنية.