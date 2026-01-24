خطأ الزراعة الذي يجذب الطيور غير المرغوب فيها بالقرب من منزلك

في وقت معين من العام، قد تلاحظ فجأة زيادة في البقع القبيحة المظهر خارج منزلك – وليس من الصعب معرفة ماهيتها ونوع المخلوقات التي تتركها. تلتصق الطيور بالقرب من الأماكن التي توفر مصدرًا موثوقًا للطعام الجيد، وقد تسعد برؤيتها خارج النافذة، ولكن فضلاتها غير المرغوب فيها؟ ليس كثيرا. إن زراعة الأشجار والشجيرات المثمرة بالقرب من منزلك يدعو أصدقاءك من الطيور الذين يكثرون في الطيور إلى الاستمتاع بالبوفيه الذي قدمته عن غير قصد.

تختلف أنواع الأشجار والشجيرات المثمرة الموجودة حول منزلك من منطقة زراعة تابعة لوزارة الزراعة الأمريكية إلى منطقة زراعة أخرى، لكن العديد من الأشجار والشجيرات تنتج الفاكهة مرة واحدة فقط في السنة. في فصل الربيع، قد تتغذى الطيور على توت هايبوش وتوت الخدمة. يعد التوت البري الأمريكي والتوت البري من الأطعمة المفضلة في الصيف، بينما يجلب الخريف مجموعة واسعة من التغذية مثل رماد الجبل والسماق والأرز الأحمر الشرقي. يلتصق التوت المقدس أحيانًا في الشتاء. أي أو كل هذه الأنواع المزروعة بالقرب من منزلك هي بمثابة دعوة للطيور للتسكع، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها بشأن فضلات الطيور.