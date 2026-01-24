خطأ الزراعة الذي يجذب الطيور غير المرغوب فيها بالقرب من منزلك

في وقت معين من العام، قد تلاحظ فجأة زيادة في البقع القبيحة المظهر خارج منزلك – وليس من الصعب معرفة ماهيتها ونوع المخلوقات التي تتركها. تلتصق الطيور بالقرب من الأماكن التي توفر مصدرًا موثوقًا للطعام الجيد، وقد تسعد برؤيتها خارج النافذة، ولكن فضلاتها غير المرغوب فيها؟ ليس كثيرا. إن زراعة الأشجار والشجيرات المثمرة بالقرب من منزلك يدعو أصدقاءك من الطيور الذين يكثرون في الطيور إلى الاستمتاع بالبوفيه الذي قدمته عن غير قصد.
تختلف أنواع الأشجار والشجيرات المثمرة الموجودة حول منزلك من منطقة زراعة تابعة لوزارة الزراعة الأمريكية إلى منطقة زراعة أخرى، لكن العديد من الأشجار والشجيرات تنتج الفاكهة مرة واحدة فقط في السنة. في فصل الربيع، قد تتغذى الطيور على توت هايبوش وتوت الخدمة. يعد التوت البري الأمريكي والتوت البري من الأطعمة المفضلة في الصيف، بينما يجلب الخريف مجموعة واسعة من التغذية مثل رماد الجبل والسماق والأرز الأحمر الشرقي. يلتصق التوت المقدس أحيانًا في الشتاء. أي أو كل هذه الأنواع المزروعة بالقرب من منزلك هي بمثابة دعوة للطيور للتسكع، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها بشأن فضلات الطيور.
عزل الطيور خارج منزلك
تعد زيادة البذور والشحم في وحدة تغذية الطيور الخاصة بك بمصادر طعام طبيعية وصحية للطيور ممارسة رائعة. من خلال توفير موطن للطيور، فإنك لا تطعمها فحسب، بل تحارب انخفاض أعداد الطيور الذي كان واضحًا منذ السبعينيات. بدلًا من محاولة ردع الطيور في الفناء الخلفي للحفاظ على فوضاها تحت السيطرة، قم بتغيير تصميم زراعتك لاستيعابها دون خلق مشاكل تنظيف لنفسك. إن عدم زراعة الأشجار والشجيرات المثمرة بالقرب من منزلك هو خطوة أولى واضحة، ولكن ماذا عن الشجيرات الموجودة؟ ليست هناك حاجة لحفرهم والتخلص منهم. انقلها، إن أمكن، إلى مكان آخر في الفناء. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، قم بقصهم مرة أخرى. قم بإجراء القليل من البحث حول كيفية تقليم نوع معين من الأشجار أو الشجيرات قبل معالجة المهمة لأن أفضل الممارسات تختلف من نوع إلى آخر. على سبيل المثال، يجب تقليم بعض الفواكه مثل التوت الأزرق في الشتاء؛ قصب التوت الأحمر في يونيو ويوليو.
إذا لاحظت أن فضلات الطيور تتركز في منطقة قريبة من منزلك، فربما توفر لها أماكن للجلوس. يمكن أن يكون أثاث الفناء والممرات والممر أماكن تجمع حيث تتجمع الطيور. قم بتقليم الفروع التي تتدلى من الممر (حتى لو لم تكن مثمرًا) للحفاظ على نظافة سيارتك ونقل حوض الطيور وبيوت الطيور ومغذيات الطيور بعيدًا عن الفناء. زرع الشجيرات القريبة جدًا من المسارات. إذا ظلت فضلات الطيور تمثل مشكلة في هذه المناطق على الرغم من بذل قصارى جهدك، استخدم أساليب غير مميتة مثل مغازل الرياح والشراك الخداعية لإخافتهم.