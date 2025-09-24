خطأ المنشفة الذي يجعل حمولة من رائحة الغسيل كريهة

عندما تغسل حمولة من الملابس ، تتوقع أن يخرجوا رائحة طازجة ونظيفة ، خاصةً إذا كنت قد ذهبت ميلًا إضافيًا من خلال إنفاق المزيد على منظفات معركة الرائحة أو صفائح المجفف أو حتى التعزيزات. لذلك عندما لا يفعلون ذلك ، وبدلاً من ذلك يخرجون عفنًا أو تحمل نفس الرائحة التي تلاحظها بعد التمرين ، فهي مخيب للآمال ومثير للدهشة. مثل ، كيف؟

حسنًا ، من المحتمل أنك ترتكب خطأً بسيطًا مع المناشف الخاصة بك ، وهي تدمر مجموعتك بالكامل من الغسيل. فكر في العودة إلى ما ألقيته في العائق قبل البدء في الغسيل (أو ربما تعامل غسالةك على أنها عائق ورمي الملابس كما تذهب). هل كانت هناك مناشف رطبة أو رطبة مختلطة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فهناك الجاني الخاص بك.

المناشف الرطبة التي تجلس حولها ، سواء في سلة الغسيل أو مباشرة في الغسالة ، هي أرض التكاثر المثالية للعفن والعفن. وهذا يعني أن الرائحة الخاطئة تنتقل إلى كل شيء آخر في الحمل. ربما قمت بطرد وقذفت منشفة رطبة مباشرة في السلة ، أو استخدمت واحدة لتنظيف تسرب ورميها مع بقية الغسيل. في كلتا الحالتين ، تقوم هذه المنشفة الرطبة بتخريب غسلك ، مما يتركك تبحث عن طرق لإزالة الروائح العفن من مغسلاتك.