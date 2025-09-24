خطأ المنشفة الذي يجعل حمولة من رائحة الغسيل كريهة

عندما تغسل حمولة من الملابس ، تتوقع أن يخرجوا رائحة طازجة ونظيفة ، خاصةً إذا كنت قد ذهبت ميلًا إضافيًا من خلال إنفاق المزيد على منظفات معركة الرائحة أو صفائح المجفف أو حتى التعزيزات. لذلك عندما لا يفعلون ذلك ، وبدلاً من ذلك يخرجون عفنًا أو تحمل نفس الرائحة التي تلاحظها بعد التمرين ، فهي مخيب للآمال ومثير للدهشة. مثل ، كيف؟
حسنًا ، من المحتمل أنك ترتكب خطأً بسيطًا مع المناشف الخاصة بك ، وهي تدمر مجموعتك بالكامل من الغسيل. فكر في العودة إلى ما ألقيته في العائق قبل البدء في الغسيل (أو ربما تعامل غسالةك على أنها عائق ورمي الملابس كما تذهب). هل كانت هناك مناشف رطبة أو رطبة مختلطة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فهناك الجاني الخاص بك.
المناشف الرطبة التي تجلس حولها ، سواء في سلة الغسيل أو مباشرة في الغسالة ، هي أرض التكاثر المثالية للعفن والعفن. وهذا يعني أن الرائحة الخاطئة تنتقل إلى كل شيء آخر في الحمل. ربما قمت بطرد وقذفت منشفة رطبة مباشرة في السلة ، أو استخدمت واحدة لتنظيف تسرب ورميها مع بقية الغسيل. في كلتا الحالتين ، تقوم هذه المنشفة الرطبة بتخريب غسلك ، مما يتركك تبحث عن طرق لإزالة الروائح العفن من مغسلاتك.
لماذا لا يجب أن تضع المناشف الرطبة في عائق الغسيل
عندما تجلس المناشف الرطبة لأكثر من 24 إلى 48 ساعة ، يمكن أن ينمو العفن والعفن. قد لا ترى الجراثيم ، لكنك بالتأكيد ستشم رائحة الرائحة العفن التي يتركونها وراءهم. يزدهر القالب في بيئات داكنة ورطبة ورطبة. عندما تدفن منشفة أو ملابس مبللة في سلة غسيل ، فأنت تعطي حرفيًا جراثيم العفن المكان المثالي للإنبات. لا يمكن أن يهرب الرطوبة المحاصرة في ألياف المنشفة ، وهذا يؤدي إلى رائحة عفن تنتشر إلى كل شيء آخر في العائق. هذا هو السبب في أن رمي الملابس الرطبة في عائق الغسيل الخاص بك هو فكرة سيئة. والخبر السار هو أنه يمكن منعها باتباع بعض الخطوات البسيطة.
بعد استخدام منشفة ، سواء كان ذلك بعد الاستحمام أو لتنظيف الانسكاب ، ضعه ليجف تمامًا قبل إلقاؤه بملابسك القذرة. عن طريق إزالة الرطوبة ، يمكنك إيقاف العفن والعفن من التشكيل في المقام الأول. الآن ، لا يستحق أي شيء حتى لو كنت تتجنب هذا الخطأ الذي يرتكبه الناس عند غسل المناشف الخاصة بهم ، لا يزال بإمكان تلك الرائحة العنيدة أن تظهر إذا كان روتين الغسيل الخاص بك متوقفًا. لذا ، إلى جانب إبقاء العناصر الرطبة خارج العائق ، تأكد من أنك لا تفرط في الغسالة وأنك تستخدم الكمية المناسبة من المنظفات. بهذه الطريقة ، يخرج كل حمولة طازجة ونظيفة.