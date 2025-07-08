خطأ النظافة عن طريق الفم المفاجئة التي تجعل أسنانك تؤلمني

يمكن أن تحدث طريقة رعاية فمك الآن فرقًا كبيرًا على الطريق عندما يتعلق الأمر بمنع أمراض اللثة ، وتجويفه ، وحتى التنفس السيئ. يعرف معظمنا أساسيات تفريش أسنانك مرتين في اليوم مع معجون الأسنان الفلورايد والخيط مرة واحدة في اليوم. ولكن هناك ما هو أكثر من النظافة الفموية الجيدة أكثر من مجرد تفريش وخيط. يمكن أن يؤوي لسانك الكثير من البكتيريا التي تساهم في سوء التنفس وغيرها من المشكلات الصحية عن طريق الفم ، لذلك من الجيد أن تفرش لسانك أو البدء في دمج اللسان في روتينك. يوصي العديد من أطباء الأسنان أيضًا باستخدام شطف الفم للمساعدة في تقليل البكتيريا والحفاظ على أنفاسك طازجة.
لكن هنا يرتكب الكثير من الناس خطأً مفاجئًا. استخدام غسول الفم في كثير من الأحيان يمكن أن يجعل أسنانك أكثر حساسية. تحتوي بعض منتجات غسول الفم على أحماض يمكنها ارتداء مينا الأسنان ببطء مع مرور الوقت. هذا يعرض Dentin ، وهي الطبقة الموجودة أسفل المينا المليئة بنهايات عصبية حساسة. عندما تنفصل هذا المينا الواقية ، تصبح أسنانك أكثر عرضة للحساسية.
وعلى الرغم من أن هذا الحرق الحاد من غسالات الفم القائمة على الكحول قد يترك فمك يشعر بالنظافة الإضافية ، فإن الكحول في هذه الشطف يقلل من الرقم الهيدروجيني في فمك ، مما يجعله حمضًا تقريبًا مثل الخل. هذه الأنواع من غسالات الفم يمكن أن تجعل أسنانك تؤلمني.
بعض المكونات في غسول الفم يمكن أن تجعل أسنانك أكثر حساسية
حساسية الأسنان هي أكثر شيوعا مما تعتقد. وجدت مقالة 2024 في مجلة طب الأسنان أن حوالي 76 ٪ من الأشخاص الذين درسوا قد عانوا من أسنان حساسة. يمكن أن تجعل حساسية الأسنان أشياء يومية مثل تناول الأطعمة الساخنة أو الباردة أو الحلوة أو الحمضية غير مريحة أو حتى مؤلمة.
هناك الكثير من الأسباب التي قد تكون أسنانك أكثر حساسية من المعتاد. إن تنظيف الأسنان بالفرشاة الشديدة ، باستخدام منتجات تبييض الأسنان ، أو طحن أسنانك ، إلا أن بعض العادات التي يمكن أن ترتدي المينا وتكشف الطبقة الحساسة تحتها. لكن المكونات الموجودة في غسول فمك قد تكون أيضًا جزءًا من المشكلة. غسالات الفم القائمة على الكحول ، والتي هي شائعة جدًا ، يمكن أن تجعل الأسنان أكثر حساسية إذا كنت تستخدمها كثيرًا. يمكنهم أيضًا تعطيل التوازن الصحي للبكتيريا في فمك ويتداخل مع إنتاج اللعاب ، مما يترك أسنانك أكثر عرضة للتجويف.
لكن الكحول ليس هو المكون الوحيد الذي يجب أن يكون على دراية به. تحتوي بعض غسالات الفم على البيروكسيد ، وهو نفس المكون الموجود في منتجات تبييض الأسنان ، مما قد يزيد من الحساسية. المكونات الأخرى مثل الكلورهيكسيدين وكلوريد سيتيلبيريدينيوم قد تهيج الأسنان الحساسة أيضًا. حتى المنثول ، الذي يعطي هذا الشعور الجليدي الطازج ، يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم الراحة إذا كانت أسنانك بالفعل على الجانب الحساس.
تقليل حساسية الأسنان
ليس عليك التخلي عن الشعور الطازج والنظيف الذي تحصل عليه من استخدام غسول الفم. على الرغم من أن طبيب الأسنان الخاص بك يمكن أن يوصي بأفضل الطرق لإدارة حساسية الأسنان ، إلا أن العديد من ماركات الأسنان تجعل الغسالات المصممة خصيصًا للأسنان الحساسة. تحتوي بعض هذه الصيغ على مكونات مهدئة مثل الصبار أو CoQ10 أو نترات البوتاسيوم ، والتي يمكن أن تساعد في تهدئة الأعصاب المهيجة وتقلل من عدم الراحة. فقط تذكر أنك لست بحاجة إلى استخدام غسالات الفم هذه أكثر من مرتين في اليوم.
ولا تخرج من الفلوريد. الفلورايد هو في الواقع واحد من أفضل الدفاعات ضد الحساسية. يساعد الفلورايد على تقوية المينا ، مما يجعل أسنانك أكثر مقاومة للتهيج. في الواقع ، توصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بمعالجات جل الفلورايد كخيار واحد لتخفيف حساسية الأسنان.
يجدر أيضًا النظر إلى نظامك الغذائي. وفقًا لأطباء الأسنان العامين في الجامعة ، يمكن للأطعمة الحمضية مثل ثمار الحمضيات ارتداء ميناك ، مما يؤدي إلى الألم والحساسية. ليس عليك التخلي عنهم تمامًا ، لكن تناول عدد أقل من الفواكه الحمضية يمكن أن يساعد. إذا كنت تشرب عصائر الحمضيات أو المشروبات الغازية ، فاستخدم قشًا للحد من مقدار الأحماض التي يتلامس مع أسنانك. وحاول رشفة الماء طوال اليوم لشطف الأحماض الزائدة والحطام الغذائي. الحفاظ على رطوبة الحفاظ على عملك يعمل بشكل صحيح ، وهذا أمر مهم لأن اللعاب يلعب دورًا رئيسيًا في حماية أسنانك.