خطأ النظافة عن طريق الفم المفاجئة التي تجعل أسنانك تؤلمني

يمكن أن تحدث طريقة رعاية فمك الآن فرقًا كبيرًا على الطريق عندما يتعلق الأمر بمنع أمراض اللثة ، وتجويفه ، وحتى التنفس السيئ. يعرف معظمنا أساسيات تفريش أسنانك مرتين في اليوم مع معجون الأسنان الفلورايد والخيط مرة واحدة في اليوم. ولكن هناك ما هو أكثر من النظافة الفموية الجيدة أكثر من مجرد تفريش وخيط. يمكن أن يؤوي لسانك الكثير من البكتيريا التي تساهم في سوء التنفس وغيرها من المشكلات الصحية عن طريق الفم ، لذلك من الجيد أن تفرش لسانك أو البدء في دمج اللسان في روتينك. يوصي العديد من أطباء الأسنان أيضًا باستخدام شطف الفم للمساعدة في تقليل البكتيريا والحفاظ على أنفاسك طازجة.

لكن هنا يرتكب الكثير من الناس خطأً مفاجئًا. استخدام غسول الفم في كثير من الأحيان يمكن أن يجعل أسنانك أكثر حساسية. تحتوي بعض منتجات غسول الفم على أحماض يمكنها ارتداء مينا الأسنان ببطء مع مرور الوقت. هذا يعرض Dentin ، وهي الطبقة الموجودة أسفل المينا المليئة بنهايات عصبية حساسة. عندما تنفصل هذا المينا الواقية ، تصبح أسنانك أكثر عرضة للحساسية.

وعلى الرغم من أن هذا الحرق الحاد من غسالات الفم القائمة على الكحول قد يترك فمك يشعر بالنظافة الإضافية ، فإن الكحول في هذه الشطف يقلل من الرقم الهيدروجيني في فمك ، مما يجعله حمضًا تقريبًا مثل الخل. هذه الأنواع من غسالات الفم يمكن أن تجعل أسنانك تؤلمني.