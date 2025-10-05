خطأ تسميد المضيف الذي يزيد من فرصة الأضرار الشتوية

هناك شيء يجب أن تعرفه عن رعاية Hostas-كما تعلمون ، تلك المعمرة المنخفضة الصيانة التي تجعل حديقتك تبدو أكمل على الميزانية. نصيحة الرعاية غير المعروفة هي أنه يجب ألا تخصب مضيفك بعد نهاية يوليو. يأخذ Hostas نوم جمالهم على محمل الجد ، مما يتطلب فترة من السكون حوالي شهرين في درجات حرارة أقل من 40 درجة فهرنهايت في فصل الشتاء. يمكن أن يؤدي خصبة مضيفاتك في أواخر الصيف أو الخريف إلى تأخير تحولها الطبيعي إلى السكون.

تحفر النباتات من الإشارات الهرمونية التي يتم تشغيلها عن طريق التغييرات في موضع الشمس ، وأطوال النهار ، ودرجة الحرارة في الخريف. تساعد هذه الهرمونات خلايا النبات على الانتهاء والاستعداد للتأقلم البارد. تساعد فترة السكون على البقاء على قيد الحياة في الشتاء ، ولكنها توفر أيضًا فترة راحة تتغذى فيها الجذور على العناصر الغذائية التي يتم تخزينها في وقت سابق من العام. قد يعني النمو المحفز للأسمدة أيضًا أن أي أوراق شجر جديدة تظهر في وقت متأخر من هذا الموسم يمكن أن تتضرر بسبب أول صقيع من الخريف والشتاء. خلاصة القول: ضع الإخصاب في وقت متأخر من الصيف على قائمة الأخطاء التي يجب تجنبها عند زراعة المضيفات.