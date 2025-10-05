خطأ تسميد المضيف الذي يزيد من فرصة الأضرار الشتوية

هناك شيء يجب أن تعرفه عن رعاية Hostas-كما تعلمون ، تلك المعمرة المنخفضة الصيانة التي تجعل حديقتك تبدو أكمل على الميزانية. نصيحة الرعاية غير المعروفة هي أنه يجب ألا تخصب مضيفك بعد نهاية يوليو. يأخذ Hostas نوم جمالهم على محمل الجد ، مما يتطلب فترة من السكون حوالي شهرين في درجات حرارة أقل من 40 درجة فهرنهايت في فصل الشتاء. يمكن أن يؤدي خصبة مضيفاتك في أواخر الصيف أو الخريف إلى تأخير تحولها الطبيعي إلى السكون.
تحفر النباتات من الإشارات الهرمونية التي يتم تشغيلها عن طريق التغييرات في موضع الشمس ، وأطوال النهار ، ودرجة الحرارة في الخريف. تساعد هذه الهرمونات خلايا النبات على الانتهاء والاستعداد للتأقلم البارد. تساعد فترة السكون على البقاء على قيد الحياة في الشتاء ، ولكنها توفر أيضًا فترة راحة تتغذى فيها الجذور على العناصر الغذائية التي يتم تخزينها في وقت سابق من العام. قد يعني النمو المحفز للأسمدة أيضًا أن أي أوراق شجر جديدة تظهر في وقت متأخر من هذا الموسم يمكن أن تتضرر بسبب أول صقيع من الخريف والشتاء. خلاصة القول: ضع الإخصاب في وقت متأخر من الصيف على قائمة الأخطاء التي يجب تجنبها عند زراعة المضيفات.
التخصيب في أواخر الصيف يجعل النباتات غير مستعدة لفصل الشتاء
من الطبيعي أن يموت Hostas مرة أخرى في الصقيع الأول. بمجرد انخفاض درجات الحرارة إلى 28 درجة فهرنهايت أو أقل ، سوف تموت أوراق الشجر المضيفة ، لكن التخصيب يمكن أن يتسبب في أن ينفق المصنع طاقة قيمة إلى أوراق جديدة متزايدة – فقط حتى يموت في غضون أسابيع قليلة. من الأفضل تجنب التخصيب والسماح للمصنع بحجز العناصر الغذائية والاستقرار في السكون. ستساعد درجات الحرارة المتجمدة أو القريبة من التجميد خلال فترة السكون الشتوية في الواقع على الظهور في وقت مبكر من الربيع وتعزيز نمو النبات الصحي.
على الرغم من وجود حجة لترك أوراق الشجر لتوفير عزل في فصل الشتاء ، إلا أنه من الجيد عمومًا إزالة الأوراق الميتة ، خاصة بحيث لا تستضيف الرخويات. يمكن استخدام المهاد لتنظيم درجة حرارة التربة. ترقبوا علامات التخلص ، حيث تتعرض جذور النباتات بشكل متزايد حيث تدفع دورة ذوبان الجليد في فصل الشتاء النباتات لأعلى من التربة.
عندما تبدأ أوراق Hosta في الظهور في الربيع ، يمكنك التفكير في التخصيب. لا يحتاج Hostas فعليًا إلى الكثير ، لذلك من الجيد دائمًا إجراء اختبار التربة لاكتشاف أي قصور في المغذيات قبل التخصيب. يمكنك تطبيق السماد أو الأسمدة المتوازنة في الربيع ومرة أخرى عندما زهرة Hostas. تجنب الأسمدة الثقيلة على النيتروجين ، ولكن غالبًا ما ينصح بإطلاق الأسمدة السائلة والأسمدة السائلة لرعاية النباتات المضيفة بنجاح.