خطأ جاسون دومينغيز في تسديد الكرة الطائرة يؤدي إلى كارثة في الشوط الأول لليانكيز

قفاز جيسون دومينغيز لا يساعد قضيته في معركة الملعب الأيسر لليانكيز.

ورغم أن مضربه وساقيه قد يكونان مؤثرين هجوميا مقارنة بأليكس فيردوجو، فإن دفاعه ترك الكثير مما هو مرغوب فيه، حيث ارتكب خطأه المكلف الأخير في الخسارة 9-7 أمام أوريولز في ذا برونكس يوم الأربعاء.

ومع قواعد محملة وعدم وجود أي إخراج في الشوط الأول، ضرب كولتون كووزر كرة طائرة على خط الملعب الأيسر، والتي تجاوزها دومينغيز حيث سقطت خلف قفازه مباشرة لتسجل ضربة واحدة من ضربتين.

وقال دومينجيز الذي أبدى أسفه على إجبار ماركوس سترومان على رمي المزيد من الكرات في الجولة التي انتهت بثلاثة أشواط: “ليس لدي أي عذر. يجب أن يتم التقاط هذه الكرة بنسبة 100% من الوقت”.

وكان هذا الخطأ الدفاعي الثالث لدومينغيز في الأسبوع الماضي بعد ارتكاب خطأين في سياتل خلال الرحلة على الطريق – حيث أسقط الكرة في الملعب الأيسر وأخطأ في تقدير كرة طائرة في الوسط سقطت خلفه.

وقال المدرب آرون بون: “لقد أضاع بعض الفرص التي كان ينبغي له أن يستغلها. لقد أعجبني أسلوبه في التحرك بعد تلك الكرة، فلم يكن يبدو متوترًا أو أي شيء من هذا القبيل”.

ولكن هذا الأمر أبرز المعضلة التي يواجهها فريق يانكيز مع توجههم نحو شهر أكتوبر/تشرين الأول، حيث تتزايد التساؤلات: هل يفضلون هجوم دومينغيز أم دفاع فيردوجو؟

قال بون: “أحاول استيعاب كل شيء هنا. ما الذي يمنحك أفضل فرصة للفوز في ليلة معينة؟ محاولة إلقاء نظرة جيدة على جاسون هنا في المرحلة الأخيرة. نحن نعلم أنه قادر هناك. أشعر أنه كان يقدم بعض الضربات الجيدة مؤخرًا. سنستمر في الاهتمام بكل ذلك”.

لقد أظهر دومينغيز، الذي يعد لاعب وسط طبيعي ولم يلعب كثيرًا في الملعب الأيسر، قوة أكبر في مضربه وتهديدًا على القواعد مقارنة بفيردوجو.

لكن فيردوجو، الذي تعرض لصيحات استهجان بسبب استمرار صراعه الهجومي ليلة الثلاثاء، أثبت أنه أكثر موثوقية في الملعب الأيسر.

وقال دومينغيز “أشعر أنني قادر على تحقيق ذلك. من الواضح أن هناك أشياء أحتاج إلى العمل عليها، لكنني أشعر أنه مع المزيد من العمل، سأحقق ذلك”.

فتحت إصابة نيستور كورتيس في الكوع الباب أمام كودي بوتيت للعودة إلى فريق يانكيز، وقدم اللاعب الذي يستخدم يده اليمنى بعض الدعم في أداء واجباته يوم الأربعاء، حيث سمح بتسجيل نقطة واحدة خلال 3 ¹/₃ جولة من الإغاثة.

كان بوتيت قويًا في أربع مباريات في وقت سابق من هذا العام، حيث سجل معدل أداء بلغ 2.14 قبل أن يهبط على قائمة المصابين بسبب إصابة في العضلة ثلاثية الرؤوس.

ثم استخدم كل 30 يومًا من مهمة إعادة التأهيل الخاصة به ليبدأ ست مباريات بين Double-A و Triple-A قبل أن يتم تفعيله من قائمة المصابين لمدة 60 يومًا الأسبوع الماضي ومنحه خيار اللعب في Triple-A.

وقال بوتيت قبل الخسارة يوم الأربعاء: “أنا ممتن للغاية. هذا ما تستعد له طوال فترة إعادة التأهيل بعد الإصابة، فأنت تريد هذه الفرصة. إنها هنا لذا آمل أن أتمكن من المساهمة بطريقة إيجابية”.

تعرض فريق أوريولز لضربة قوية يوم الأربعاء عندما أعلن المدير الفني براندون هايد أن لاعبه الأيمن جرايسون رودريجيز، الذي كان يحاول التعافي من إصابة في كتفه الأيمن وظهره، لن يلعب مرة أخرى هذا العام.

سيستضيف ملعب يانكي مباراتين ضمن سلسلة مباريات الدوري الشتوي الدومينيكي بين الغريمين التقليديين تيغريس ديل ليسي وأجويلاس سيبايناس يومي 8 و9 نوفمبر.