خطأ درو لوك الكبير الذي ابتلي به طوال حياته المهنية

أرلينغتون، تكساس – لم يكن أحد يتوقع أي شيء عظيم أو حتى جيد جدًا من درو لوك في بدايته الأولى مع العمالقة. ما كان عليه فعله، الأهم من ذلك كله، هو ألا يفعل ما فعله كثيرًا في مهامه السابقة، عندما كان مع فريق برونكو وسيهوكس.

كان على لوك أن يتجنب الخطأ الكبير. ولم يتمكن من القيام بذلك في لحظة حاسمة في الربع الثاني من خسارة العمالقة 27-20 في عيد الشكر أمام كاوبويز في ملعب AT&T.

قفل على السلسلة الهجومية الأولى التي انطلقت لمسافة 28 ياردة لإعداد هبوط Tyrone Tracy لمسافة 1 ياردة لوضع العمالقة في المقدمة 7-3. لقد تقدموا بنتيجة 7-6 وكانوا يشعرون بالرضا نسبيًا تجاه خروجهم للاستحواذ على الكرة للمرة الثانية. لم يدم الأمر طويلاً ولم يسير على ما يرام وهكذا كانت الصدارة عجزًا.

في البداية، كان العمالقة يعدون تمريرة شاشة إلى Devin Singletary.

اقتحم Linebacker DeMarvion Overshown وكاد أن يتغلب على Singletary، مما أدى إلى طرد 203 رطلاً من الركض للخلف خطوة.

حاول Singletary بعد ذلك الهروب والتحرر واحتاج Lock إلى الانتظار لجزء من الثانية ثم رمي الكرة فوق Overshown.

بدلاً من ذلك، ألقى لوك تمريرة مسطحة انحرفت بذراعه في الهواء وبين يديه لاعتراضها. لقد انطلق إلى السباقات من هناك على مسافة 23 ياردة من ستة مما أعطى فريق Cowboys التقدم 13-7 في وقت مبكر من الربع الثاني.

يعتقد المدرب الرئيسي بريان دابول أنه كان من الممكن أن يكون مكسبًا كبيرًا للعمالقة.

قال دابول: “نعم، لقد اعتقد أنه يستطيع الالتفاف حوله بدلاً من وضع طبقة فوقه”. “لم يكن هناك حقًا أحد آخر هناك. الرجل الذي كان مغطى، رجله، الرجل قدم مسرحية لطيفة.

قال لوك “آه” عندما سُئل عن تلك المسرحية.

قال: “لقد كان كلاسيكياً”. “اعتقدت أن لدي ما يكفي للضغط عليه هناك. لقد قدم مباراة جيدة. فوضع يده عليه ورفعه وأعاده.

“إذا نظرنا إلى الوراء الآن بعد أن حدث ذلك، فما عليك سوى المضي قدمًا وتلويثه. يمكنني الحصول عليه على القمة. ثم تخاطر عندما تقوم بتعويمها – لأنه يتعين عليك الانتظار قليلاً عندما تقوم الرقائق الخلفية عندما تقوم بتعويمها، يبدأ لاعب الخط الهجومي في اللعب على الشاشة. … نعم، طفوه أو ضعه عند قدميه”.

في وقت مبكر من الربع الثالث، اندفع لوك وفقد الكرة بسبب ارتباك.

وهذا غالبًا ما تحصل عليه مع لوك، الذي يجمع مبيعاته كما لو كان يعمل في مخبز.

لقد جاء إلى العمالقة في صفقة مدتها عام واحد مقابل 5 ملايين دولار مع سجل حافل كحامل السلاح – وليس بطريقة جيدة.

كان لديه 28 تمريرة لمس و 23 اعتراضًا وهذه نسبة رهيبة بالنسبة للاعب الوسط.

في موسمه “الأفضل”، ألقى 16 تمريرة لمس و15 اعتراضًا لفريق برونكو في عام 2020. ويتمتع بسمعة طيبة في الأخذ والعطاء بنفس التردد.

قال دابول: “اعتقدت أن درو قام ببعض الأشياء الجيدة، لكن، كما تعلمون، كان هناك تحولان كبيران. لا يمكنك الحصول على تلك التحولات.