خطأ شائع في الديكور قد يؤدي إلى كارثة حقيقية في منزلك

عند تجديد منزلك أو إضافة لمسات جمالية له، من الضروري توخي الحذر لتجنب ارتكاب أخطاء قد تضر بسلامتك وأمانك. في بعض الأحيان، يكون الهدف من التجديد هو تحسين الديكور فقط، لكن قد تؤدي بعض الإجراءات البسيطة إلى نتائج كارثية إذا لم تكن حذرًا. واحدة من هذه الأخطاء هي التعامل غير السليم مع المقابس الكهربائية.

الجمال لا يجب أن يأتي على حساب الأمان

من المعروف أن تحسين مظهر الغرف يتطلب الحفاظ على تناغم بصري بين الألوان والأثاث. في بعض الأحيان، قد تجد أن المقابس البيضاء التي تأتي مع البناء لا تتناسب مع لون الجدران الجديد، مما يجعلك تفكر في تلوينها لتتناسب مع التصميم الجديد. وهذا ما حدث مع رينى برونر، المؤثرة الأمريكية التي كانت توثق تجديد منزلها على وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت رينى قد قررت تغطية جدران مطبخها بـ الطين الروماني الأحمر الداكن، ولجعل المقابس الكهربائية تتماشى مع اللون الجديد، قررت طلائها. لكن، كما اكتشفت لاحقًا، كانت تلك خطوة خاطئة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

خطأ يتحول إلى كارثة مهنية على الإنترنت

عندما شاركت ريني فيديو توثيقي لهذا العمل اليدوي على وسائل التواصل الاجتماعي، انهالت عليها التعليقات التي كانت في معظمها تحذرها من خطورة ما فعلته. في البداية، لم تكن ريني على دراية بخطورة ما قامت به، لكنها سرعان ما أدركت خطأها بعد أن قرأته تعليقات متابعيها التي تحذر من خطر الطلاء على المقابس الكهربائية.

بعد ذلك، نشرت رينى فيديو آخر تعتذر فيه وتوضح الأخطاء التي ارتكبتها، بما في ذلك طلاء المقابس. الخبراء كانوا متفقين على أن استبدال الأغطية البيضاء للمقابس هو أمر ممكن، لكن الطلاء عليها يعتبر أمرًا محرمًا تمامًا من الناحية الفنية.

لماذا يعد هذا خطأ خطيرًا؟

على الرغم من أن تلوين المقابس قد يبدو جميلاً من الناحية الجمالية، إلا أن الطلاء يمكن أن يشكل خطرًا حقيقيًا. إذا دخلت الطلاء أو الطين إلى داخل المقبس، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق. حتى أدنى بقايا من الطلاء قد تتسبب في خلق نقطة مقاومة بين الأقطاب الكهربائية، مما يؤدي إلى توليد الحرارة. وإذا كانت الحرارة كبيرة بما يكفي، فقد تتسبب في اندلاع حريق.

الدرس المستفاد: كيف تحافظ على أمان منزلك؟

بعد أن أدركت ريني خطأها، قررت استبدال المقابس ببدائل أكثر أمانًا تتماشى مع ديكور المطبخ، ورمت المقابس التي كانت قد طليت، حيث أن حتى محلول التنظيف لم يكن قادرًا على إزالة بقايا الطلاء بشكل كامل. وفي النهاية، اختارت استبدال المقابس بأخرى تناسب تصميمها دون تعريض أمان المنزل للخطر.

إذا كنت تقوم بتجديد منزلك، تأكد من أن المقابس تفي بالمعايير الأمنية وأنك لا تقوم بتغطيتها أو تلوينها بطرق قد تكون خطيرة. القيام بذلك سيجنبك العديد من المشاكل والأضرار المحتملة.