خطأ شائع في غسيل الملابس قد يؤدي إلى ظهور مشكلة العفن في المنزل

توجد أغلب أنواع العفن في المنازل خلف الجدران أو السقف أو المناطق التي تعرضت لأضرار ناجمة عن المياه. ومع ذلك، فإن أحد أكثر الأماكن غير المتوقعة التي قد يختبئ فيها العفن في منزلك هو في الواقع كومة الملابس في سلة الغسيل. نعم، صدق أو لا تصدق، فإن أحد أكثر أسباب نمو العفن شيوعًا في المنزل يأتي من الملابس المبللة. سواء تركت ملابسك المبللة عن طريق الخطأ في الغسالة طوال الليل أو ألقيت كومة من الملابس المبللة في سلة الغسيل دون تعليقها لتجف أولاً، فأنت تخلق فرصة لنمو البكتيريا. يمكن أن يبدأ العفن والفطريات في النمو والانتشار في غضون 24 ساعة. في النهاية، قد يتسبب هذا في تجذر مشكلة العفن الأكثر خطورة.
قد تكون مشكلة شائعة، لكن العفن يمكن أن يكون ضارًا بعدة طرق. فالعفن قادر على إتلاف الأقمشة، ويمكن أن يكون ضارًا بالجلد، ويزيد من حدة الحساسية، ويؤدي إلى مشاكل صحية. وعندما يتسرب العفن إلى الأسطح المحيطة، يمكن أن يتسبب في تدهور مواد مثل الحوائط الجافة والعزل. وغني عن القول، أنك لا تريد المخاطرة بالملابس المبللة. دعنا نستعرض الطرق المختلفة لاكتشاف العفن والفطريات على الملابس المبللة، والخطوات التي يمكنك اتخاذها على الفور لوقف انتشاره.
كيف يمكن للملابس المبللة أن تؤدي إلى نمو العفن في منزلك
يفرز العفن جراثيمه في البيئات الرطبة التي تفتقر إلى التهوية، مما يجعل كومة الملابس المبللة أرضًا مثالية لتكاثرها. وخاصة في الأشهر الأكثر دفئًا، قد يؤدي ترك الملابس المبللة دون مراقبة لأكثر من يوم إلى نمو العفن والفطريات. وإذا تركت لفترة كافية، فقد تنتشر في النهاية إلى الجدران والأرضيات والمناطق المحيطة بالمنزل.
لا يتطلب اكتشاف العفن الكثير من الجهد، حيث إن رؤيته ورائحته لا تخطئها العين عادةً. يتكون العفن على الأقمشة عادةً على شكل بقع بيضاء أو خضراء أو رمادية أو سوداء. إذا كان السبب هو العفن، فسوف يكون سطح الملابس مغطى بمادة بيضاء أو رمادية غامضة. يصاحب العفن والفطريات رائحة كريهة أو كريهة. إذا تم اكتشافه في وقت مبكر بما فيه الكفاية، فمن المحتمل أن تتمكن من إعادة الملابس إلى حالتها الأصلية. ومع ذلك، يمكن أن تتسبب السموم الفطرية الموجودة في العفن في إتلاف المادة بمرور الوقت، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنها تسبب تهيج الجلد والحساسية ومشاكل الجهاز التنفسي.
بمجرد اكتشاف المشكلة، من المهم نقل جميع العناصر المصابة إلى الخارج لمنع انتشارها بشكل أكبر وتهوية المنطقة للتخلص من رائحة العفن. تأكد من ارتداء قناع وقفازات عند التعامل مع العفن لتجنب تناول السموم. إذا انتشر العفن إلى مناطق أخرى، مثل الحوائط الجافة، على سبيل المثال، امسحها بقطعة قماش ومنظف العفن الذي يتم شراؤه من المتجر أو الخل الأبيض المخلوط بالماء. لإنقاذ ملابسك، قم بإزالة أي عفن مرئي وانقعها في خل أبيض مخفف قبل غسلها في الماء الساخن. اترك ملابسك لتجف في ضوء الشمس.