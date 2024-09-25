خطأ شائع في غسيل الملابس قد يؤدي إلى ظهور مشكلة العفن في المنزل

توجد أغلب أنواع العفن في المنازل خلف الجدران أو السقف أو المناطق التي تعرضت لأضرار ناجمة عن المياه. ومع ذلك، فإن أحد أكثر الأماكن غير المتوقعة التي قد يختبئ فيها العفن في منزلك هو في الواقع كومة الملابس في سلة الغسيل. نعم، صدق أو لا تصدق، فإن أحد أكثر أسباب نمو العفن شيوعًا في المنزل يأتي من الملابس المبللة. سواء تركت ملابسك المبللة عن طريق الخطأ في الغسالة طوال الليل أو ألقيت كومة من الملابس المبللة في سلة الغسيل دون تعليقها لتجف أولاً، فأنت تخلق فرصة لنمو البكتيريا. يمكن أن يبدأ العفن والفطريات في النمو والانتشار في غضون 24 ساعة. في النهاية، قد يتسبب هذا في تجذر مشكلة العفن الأكثر خطورة.

قد تكون مشكلة شائعة، لكن العفن يمكن أن يكون ضارًا بعدة طرق. فالعفن قادر على إتلاف الأقمشة، ويمكن أن يكون ضارًا بالجلد، ويزيد من حدة الحساسية، ويؤدي إلى مشاكل صحية. وعندما يتسرب العفن إلى الأسطح المحيطة، يمكن أن يتسبب في تدهور مواد مثل الحوائط الجافة والعزل. وغني عن القول، أنك لا تريد المخاطرة بالملابس المبللة. دعنا نستعرض الطرق المختلفة لاكتشاف العفن والفطريات على الملابس المبللة، والخطوات التي يمكنك اتخاذها على الفور لوقف انتشاره.