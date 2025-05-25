خطأ في تصميم المطبخ سهل الاستخدام وهو بمثابة تحول كبير إلى مشتري المنازل

في السعي وراء مطبخ أحلامك ، من المؤكد أن إعطاء أولويات تفضيلات التصميم الخاصة بك أمرًا مفهومًا. بعد كل شيء ، تصميم المنزل يدور حول إنشاء واحة مصممة لك فقط. ولكن في بعض الأحيان ، فإن التصميم المخصص ليس هو أفضل خطوة لمنزلك على المدى الطويل ، حيث يمكن أن تؤدي بعض خيارات تصميم المطبخ إلى إيذاء قيمة إعادة بيع منزلك. في حديثه حصريًا مع House Digest ، يشرح Home Stager Whitney Vredenburgh ، مالك شركة Devaces Home Staging & Design ، السبب. وقالت: “إن وجود مطبخ خاص بالذوق يمكن أن يضيق مجموعة المشترين المحتملين”. تقدم Nested Spaces تصميمًا داخليًا وخدمات التدريج المنزلي للعملاء في جميع أنحاء إنديانابوليس ، إنديانا ، وتعمل مع الجميع من أصحاب المنازل إلى أصحاب العقارات إلى بناة لتحسين عناصر تصميم المنازل في السوق. “عند بيع منزل ، تريد فتح مجموعة من المشترين المحتملين والبيع إلى أكبر عدد ممكن من الناس” ، أوضح Vredenburgh. “غالبًا ما يتطلع المشترون المحتملون إلى رفع مستوى نمط حياتهم ويريدون أن يتصوروا ما يمكن أن تبدوه حياتهم الجديدة في المنزل.”

إن استخدام التصميمات المفرطة المفرطة أو الذهاب إلى الخارج على موضوع ما يجعل من الصعب على المشترين تصور أنفسهم في منزلك. لتقييم ديكور المطبخ الخاص بك ، اقترح Vredenburgh أن تسأل نفسك سؤالًا بسيطًا: هل أسلوب الديكور أو عنصر معين من الاهتمام أو الهاء؟ “تريد أن تكون خيارات التصميم الخاصة بك نقطة اهتمام” ، نصحت. وقال فريدنبرغ إن التصميم الخاص بالذوق سيعود إلى التنفيذ ، وفي النهاية ، إنه خطر. “على سبيل المثال ، إذا ذهبت إلى الحد الأقصى ، فيجب أن تضرب العلامة” ، أوضحت. “إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يكون ذلك بمثابة إيقاف للمشترين المحتملين.”