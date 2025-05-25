خطأ في تصميم المطبخ سهل الاستخدام وهو بمثابة تحول كبير إلى مشتري المنازل

في السعي وراء مطبخ أحلامك ، من المؤكد أن إعطاء أولويات تفضيلات التصميم الخاصة بك أمرًا مفهومًا. بعد كل شيء ، تصميم المنزل يدور حول إنشاء واحة مصممة لك فقط. ولكن في بعض الأحيان ، فإن التصميم المخصص ليس هو أفضل خطوة لمنزلك على المدى الطويل ، حيث يمكن أن تؤدي بعض خيارات تصميم المطبخ إلى إيذاء قيمة إعادة بيع منزلك. في حديثه حصريًا مع House Digest ، يشرح Home Stager Whitney Vredenburgh ، مالك شركة Devaces Home Staging & Design ، السبب. وقالت: “إن وجود مطبخ خاص بالذوق يمكن أن يضيق مجموعة المشترين المحتملين”. تقدم Nested Spaces تصميمًا داخليًا وخدمات التدريج المنزلي للعملاء في جميع أنحاء إنديانابوليس ، إنديانا ، وتعمل مع الجميع من أصحاب المنازل إلى أصحاب العقارات إلى بناة لتحسين عناصر تصميم المنازل في السوق. “عند بيع منزل ، تريد فتح مجموعة من المشترين المحتملين والبيع إلى أكبر عدد ممكن من الناس” ، أوضح Vredenburgh. “غالبًا ما يتطلع المشترون المحتملون إلى رفع مستوى نمط حياتهم ويريدون أن يتصوروا ما يمكن أن تبدوه حياتهم الجديدة في المنزل.”
إن استخدام التصميمات المفرطة المفرطة أو الذهاب إلى الخارج على موضوع ما يجعل من الصعب على المشترين تصور أنفسهم في منزلك. لتقييم ديكور المطبخ الخاص بك ، اقترح Vredenburgh أن تسأل نفسك سؤالًا بسيطًا: هل أسلوب الديكور أو عنصر معين من الاهتمام أو الهاء؟ “تريد أن تكون خيارات التصميم الخاصة بك نقطة اهتمام” ، نصحت. وقال فريدنبرغ إن التصميم الخاص بالذوق سيعود إلى التنفيذ ، وفي النهاية ، إنه خطر. “على سبيل المثال ، إذا ذهبت إلى الحد الأقصى ، فيجب أن تضرب العلامة” ، أوضحت. “إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يكون ذلك بمثابة إيقاف للمشترين المحتملين.”
موضوعات المطبخ الشعبية تبعث على مشتري المنازل
عندما يتعلق الأمر بخيارات تصميم المطبخ ، غالبًا ما يفوت الناس العلامة من خلال القيام بالكثير. على سبيل المثال ، قال Vredenburgh ، “الكثير من الأسود في المطبخ الأبيض والأسود – الأجهزة السوداء ، والإضاءة السوداء ، والعدادات السوداء ضد الخزانات البيضاء يمكن أن تشعر بالدهشة والبرد.” على الرغم من أن Black هو موضوع تصميم شائع في الوقت الحالي ، إلا أن جمالية المطبخ الأسود المفرط يمكن أن يتهجى الحظ السيئ عندما يتعلق الأمر ببيع منزلك. يمكن أن تصل إلى عودة إلى عودة إلى العناصر مثل العناصر مثل غطاء محرك السيارة ، أو البلاط ، أو كونترتوب ، إذا كان مبالغًا فيه. وأوضحت Vredenburgh في مقابلتها الحصرية مع House Digest: “جزر اللكنة ، وجدران لهجة ، والبلاشات الخلفية الجريئة لها مكانها ، ولكن في كثير من الأحيان يمكن ختمها الوقت أو لا تروق لمجموعة كبيرة من المشترين المحتملين”. شاركت أنه حتى الخيارات عالية الجودة مثل Natural Stone يمكن أن تؤجل المشترين إذا كانت جريئة أو متعجرفًا جدًا ، مما يجعلها ضارة مثل خيارات الأرضيات الرخيصة عندما يتعلق الأمر بإيذاء قيمة إعادة بيع منزلك.
السقوط الرئيسي الآخر الذي يسقط الكثير من مالكي المنازل هو موضوع المطبخ المتخصصة. قد يحب جامعو الاستقبال من خلال إكسسوارات المطبخ التي تحمل عنوان ديزني أو مجموعة متنوعة من المناشف المطبوعة بالديني ، وفن الجدران ، وملفات المائدة ، ولكن من المحتمل أن يكون المشترين سحرهم من قبل Knick-Monacks. وقال فريدنبرغ: “في كثير من الأحيان ، تكون عمليات الإيقاف هي قرارات متخصصة للغاية ، حيث سيجعل البائع هذا النداء لهم ولكن ليس لجميع السكان”. عندما يتعلق الأمر ببيع منزلك ، فأنت تريد أن تجذب أكبر عدد ممكن من المشترين.
نصائح الخبراء لتنظيم مطبخك للمشترين المحتملين
إذا كنت المالك الفخور لمطبخ ديزني أو ديزني ، فلا تقلق. نحن لا نقول أنك بحاجة إلى إنكار تفضيلات التصميم المتخصصة الخاصة بك – كلنا حول الاحتفال بأسلوب ديكور المنزل الشخصي! ولكن إذا كنت جاهزًا للمنزلية ، فإن الأمر يستحق تعبئة عناصر الجامع هذه بعيدًا في الوقت الحالي. وفقًا لـ Vredenburgh ، يعد المطبخ أهم مساحة في المنزل عندما يتعلق الأمر بالبيع ، لذا فإن بذل كل ما في وسعك لجعله جذابًا لأكبر عدد ممكن من المشترين المحتملين هو الهدف.
كيف تسأل؟ تحدثت Vredenburgh بشكل حصري مع House Digest ، شاركت أفضل نصائحها لجعل مطبخك جاهزًا للبيع. قالت لبدء صغير ، من خلال تنظيف أسطح كونترتوب تمامًا وترك وعاء من الفاكهة أو باقة من الزهور في مزهرية لذيذة. اللمسات الأخرى أكثر مشاركة ، ولكن تحدث فرقًا كبيرًا للمشترين المحتملين. وقال فريدنبرغ “تحديث الأجهزة والإضاءة هما استثمارات رائعة”. “غالبًا ما يكونون غير مكلفين ويخلقون تأثيرًا كبيرًا.” عندما يتعلق الأمر بألوان ألوان ، قال Vredenburgh كلما كان أكثر حيادية ، كان ذلك أفضل. “التزم بالمحايدون مثل المظاهرين ، البيج ، الكريمة ، الأبيض ، والأسود” ، نصحت. “غالبًا ما يشار إليها باسم مطبخ نانسي ماير ، إنه خيار شائع وخالد.” يجب أن تقتصر أي عناصر جريئة على جرعات صغيرة ، واستخدام اللمسات الناعمة الصامتة لإنشاء جو مهدئ وجذاب ، لذلك يشعر المشترون على الفور في المنزل. وقالت إن Vredenburgh يذكرنا بالهدف العام: “أنت لا تريد أن يغادر المشتري المحتمل ، فأنت تريدهم أن يريوا البقاء”. “ثم تقديم عرض.”