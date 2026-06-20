خطأ محرج ارتكبه فريق يانكيز الصغير يكلف الفريق

مع قيام جيسون دومينغيز وسبنسر جونز بدوريات في الملعب في ذا برونكس، قد يحتاج لاعبو فريق يانكيز الثلاثي A إلى بعض التحديث في أساسيات لعبة البيسبول.

يبدو أن لاعب سكرانتون / ويلكس بار الأيمن يانكويل فرنانديز قد نسي النتيجة ليلة الجمعة عندما قفز لكنه لم يمسك كرة ذبابة كان من الممكن أن تنهي المباراة.

تقدم سكرانتون / ويلكس بار بنتيجة 8-7، مع وصول كولومبوس إلى المباراة النهائية في المباراة الأولى برأسين مزدوجين.

وقام صائد كليبرز بو نايلور برفع الكرة الضحلة التي ارتدت أمام فرنانديز.

بدلاً من الاندفاع وراء الكرة، ركض فرنانديز وتركها تتدحرج بينما سجل التعادل من القاعدة الأولى وجاء نايلور على طول الطريق في جولة داخل المنتزه مرتين على أرضه.

ركض لاعب القاعدة الثاني ماركو لوتشيانو إلى الملعب ليحصل على الكرة ويسددها مرة أخرى إلى اللوحة. الماسك أوستن ويلز – في مهمة إعادة تأهيل من فريق يانكيز – لم يتمكن من تحجيم رمية القفزة الواحدة بينما انزلق نايلور عبر اللوحة.

فرنانديز، 23 عاما، ليس من بين أفضل 30 لاعبا محتملا في يانكيز، وفقا لخط أنابيب MLB.

إما أنه تخلى عن اللعب أو اعتقد أن المباراة كانت متعادلة عندما تم ضرب الكرة وفازت الجولة الأولى بالمباراة.

خاض فرنانديز 15 مباراة على أرضه هذا الموسم وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الدولي في الفترة من 18 إلى 24 مايو، لكن جونز ثم دومينغيز كانا لاعبي الفريق الأيمن الأساسيين قبل إصابة آرون جادج وترينت جريشام، على التوالي.

ظهر فرنانديز لأول مرة في MLB مع 52 مباراة مع فريق Rockies الموسم الماضي. إنه أحد أفضل 100 لاعب سابق في MLB.

عندما أخذ سكرانتون الملعب من أجل كأس النوم ذات الرأس المزدوج، عاد فرنانديز إلى الميدان الصحيح – لصدمة عقول المدرسة القديمة التي تتوقع عقوبات على الأخطاء العقلية. لقد ضرب هوميروس ذو جولتين.