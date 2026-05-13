خطأ Birdbath الذي يبقي الطيور بعيدًا

إذا كان لديك وحدة تغذية للطيور ولكن لا توجد طيور، فقد تفتقد خطوة حاسمة – تحتاج إلى إضافة حوض للطيور. يعد وجود حوض للطيور في حديقتك طريقة رائعة لتشجيع الزيارات المتكررة للعديد من الأنواع. لنفترض أنك أنشأت حمامًا للطيور بحسن نية، لتجد أنه لا يزال مدينة أشباح. في كثير من الأحيان، لا تكمن المشكلة في الماء أو في موقع حوض الطيور، ولكن في حجم الحوض. في حين أن الوعاء الضحل رائع، فإن الحوض الصغير جدًا قد يمنع الطيور من الزيارة لجميع أنواع الأسباب – من الفضاء إلى الأمان. إذا كان حوض الطيور الخاص بك بحجم وعاء الحبوب تقريبًا، فمن المحتمل أنه لا يوفر للطيور ما تحتاجه.

الطيور لا تجلس في الماء فقط. إنهم يرفرفون بأجنحتهم بقوة لتنظيف ريشهم. في حوض صغير جدًا، يمكن لطائر أبو الحناء أو القيق الأزرق أن يرش كل الماء تقريبًا في جلسة واحدة، مما يترك الحمام جافًا تمامًا للزائر التالي. علاوة على ذلك، فإن معظم الطيور تتحكم في المساحة الشخصية أثناء الاستحمام. حمام صغير يتسع لطائر واحد فقط في كل مرة. وهذا يخلق سيناريو غرفة الانتظار، حيث يتم دفع الطيور الصغيرة بعيدًا عن المكان من قبل الطيور الأكبر حجمًا – وأحيانًا إلى حد أنها تتوقف عن زيارة المكان تمامًا. والأكثر من ذلك، اترك كمية صغيرة من الماء في الشمس وسوف يسخن بسرعة. تعتبر المياه الدافئة الراكدة أرضًا خصبة للطحالب والبكتيريا مثل السالمونيلا. قد تتجنب الطيور مثل هذه المياه حفاظًا على سلامتها.