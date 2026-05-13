خطأ Birdbath الذي يبقي الطيور بعيدًا

إذا كان لديك وحدة تغذية للطيور ولكن لا توجد طيور، فقد تفتقد خطوة حاسمة – تحتاج إلى إضافة حوض للطيور. يعد وجود حوض للطيور في حديقتك طريقة رائعة لتشجيع الزيارات المتكررة للعديد من الأنواع. لنفترض أنك أنشأت حمامًا للطيور بحسن نية، لتجد أنه لا يزال مدينة أشباح. في كثير من الأحيان، لا تكمن المشكلة في الماء أو في موقع حوض الطيور، ولكن في حجم الحوض. في حين أن الوعاء الضحل رائع، فإن الحوض الصغير جدًا قد يمنع الطيور من الزيارة لجميع أنواع الأسباب – من الفضاء إلى الأمان. إذا كان حوض الطيور الخاص بك بحجم وعاء الحبوب تقريبًا، فمن المحتمل أنه لا يوفر للطيور ما تحتاجه.
الطيور لا تجلس في الماء فقط. إنهم يرفرفون بأجنحتهم بقوة لتنظيف ريشهم. في حوض صغير جدًا، يمكن لطائر أبو الحناء أو القيق الأزرق أن يرش كل الماء تقريبًا في جلسة واحدة، مما يترك الحمام جافًا تمامًا للزائر التالي. علاوة على ذلك، فإن معظم الطيور تتحكم في المساحة الشخصية أثناء الاستحمام. حمام صغير يتسع لطائر واحد فقط في كل مرة. وهذا يخلق سيناريو غرفة الانتظار، حيث يتم دفع الطيور الصغيرة بعيدًا عن المكان من قبل الطيور الأكبر حجمًا – وأحيانًا إلى حد أنها تتوقف عن زيارة المكان تمامًا. والأكثر من ذلك، اترك كمية صغيرة من الماء في الشمس وسوف يسخن بسرعة. تعتبر المياه الدافئة الراكدة أرضًا خصبة للطحالب والبكتيريا مثل السالمونيلا. قد تتجنب الطيور مثل هذه المياه حفاظًا على سلامتها.
احصل على حوض الطيور ذو الحجم المناسب للفناء الخلفي الخاص بك
بينما يمكنك تحويل حوض الطيور البسيط إلى ميزة زخرفية ستحبها الطيور، فإن حجم الوعاء هو ما يهم أكثر. تريد أن تهدف إلى وعاء يبلغ قطره 12 بوصة على الأقل. سيكون للطبق بهذا الحجم مساحة على الحافة لعدد قليل من الطيور للهبوط في كل مرة ويحمل كمية كافية من الماء حتى لا يقوم طائر كبير بإفراغ الطبق في جلسة استحمام واحدة. دائمًا ما يكون الحوض الأوسع والأقل عمقًا أفضل من الحوض الضيق والعميق أيضًا.
تذكر أن تأخذ في الاعتبار وزن الوعاء بالإضافة إلى حجمه. من المرجح أن تنقلب الحمامات الأصغر والأخف وزنًا أو تتأرجح عندما تهبط الطيور على الحافة. لن تزور الطيور حوض الطيور غير المستقر. إذا كان عليك استخدام حوض أصغر بسبب ضيق المساحة، قم بإعداد عدة حمامات على ارتفاعات مختلفة – واحد على الأرض والآخر على قاعدة، على سبيل المثال. وهذا يضمن وجود مصدر مياه احتياطي في حالة جفافه. ويمكنه أيضًا تقليل النزاعات الإقليمية وتلبية تفضيلات الأنواع المختلفة.
عند التفكير في أفضل حمامات الطيور لحديقتك خلال فصل الشتاء، تنطبق نفس القواعد، على الرغم من أنك ستحتاج إلى إعطاء الأولوية للحفاظ على سلامة الطيور. لا يمكن للطيور أن تتبلل بالكامل في الطقس شديد البرودة لأن الجليد يمكن أن يتشكل على ريشها قبل أن يجف، مما يؤدي إلى انخفاض حرارة الجسم. خلال فصل الشتاء، أضف أحجارًا كبيرة مسطحة إلى الحوض للحفاظ على المياه ضحلة – من الأفضل ألا يزيد عمقها عن بوصتين – وإنشاء مجاثم. في الواقع، يمكنك الاحتفاظ بالحجارة في حوض الطيور طوال العام.