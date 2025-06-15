خطأ Jasson Dominguez Baserunning في SPOT SAPTS يانكيز

بوسطن-قاد جاسون دومينغيز أول يانكيز يركض يوم السبت في الجزء العلوي من السابع ، وأعطاهم مزدوجه التاسع فرصة لربط ريد سوكس.

ولكن كان خطأه العقلي الوحشي على القواعد في تلك الشوط السابع هو الذي برز حقًا في خسارة 4-3.

مع اثنان في الشوط ، كان دومينغيز في المركز الثاني ، وكان أوستن ويلز في البداية وسجل يانكيز مرتين.

لكن Domínguez تم القبض عليه بشكل غير مفهوم بين الثاني والثالث على أرض الملعب غاب عنه ترينت غريشام عن الإضراب الثاني من الخفافيش.

لاحظ الماسك كارلوس نارفايز دومانغيز في أرض بلا رجل ، ورمي خلفه إلى شورتستوب تريفور ستوري ، الذي ألقى مارسيلو ماير في المركز الثالث وتم وضع علامة على دومينغيز لإنهاء التهديد.

يمتلك Domínguez إلى الخطأ ، قائلاً إنه يعتقد أن غريشام قد خرج على أرض الملعب ، والتي كانت ستكون الثالثة.

بدلاً من ذلك ، كان خطأ قبيح.

قال دومينغيز: “اعتقدت أنه كان لديه ضربتين ، لكن ليس لدي ما أقوله ، لا أعذار”. “لقد ارتكبت خطأ.”

عندما قال المدير المدير الفني آرون بون إنه يعتقد أن دومينجز لن يقوم أبدًا بموجب مماثل ، قال دومينغيز ، “بالتأكيد ، بعد أن واجهت هذه التجربة ، سأولي المزيد من الاهتمام”.

كانت المسرحية غير عادية لدرجة أن أليكس كورا ، مدير بوسطن لم يكن متأكدًا مما حدث بعد المباراة ، متسائلاً ما الذي دفع دومينغيز إلى التجول بعيدًا عن الحقيبة.

بغض النظر ، كان سعيدًا بالنتيجة – خاصةً مع كيفية تأثيرها على بقية اللعبة.

قال كورا: “هذه مسرحية ضخمة في هذا الموقف. ثم يمكننا إرسال (جوستين) ويلسون إلى جريشام (في الثامن).”

تقاعد اليسار Grisham لبدء الثامن وتقاعد الجانب بالترتيب.

قال بون إنه تحدث مع دومينغيز بعد ذلك وذكره بأهمية البقاء على دراية بوضع اللعبة.

لقد أفسد ما كان إلى حد ما في ليلة مثمرة للهبوط الصاعد.

دخل Domínguez يوم السبت في ظهوره السابق التسع في الصفيحة وفي خضم الفانك الذي يعود تاريخه إلى أكثر من شهر ، لكنه كان قاسيًا بشكل خاص منذ 25 مايو.

كان في الثامنة من العمر 41 مع ضربة واحدة خارج القاعدة و 17 مباراة في 46 مباراة في ألعابه السابقة الـ 12 ولم يكن لديه RBI في امتداد 15 مباراة.

تصطف Domínguez في الثانية وسافر إلى اليسار في المركز الخامس قبل أن يركض في المركز السابع.

بعد أن تم محوها على الأساس في وقت لاحق في السابع ، مدد دومينغيز التجمع الفاشل في التاسع مع المزدوج ، ولكن تقطعت بهم السبل هناك عندما اصطف ويلز إلى الوسط لإنهاء اللعبة.