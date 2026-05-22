خطب أندرو أبوت، نجم فريق ريدز أول ستار، مع مراسل تلفزيون سينسيناتي

في بداية الموسم المتقلبة للاعب سينسيناتي ريدز أندرو أبوت، حقق الآن أكبر فوز له هذا العام.

انتقل لاعب فريق Reds All-Star إلى Instagram بعد ظهر يوم الجمعة ليشارك أنه عرض على صديقته Lindsay Stone.

“للأبد” علق أبوت على المنشور.

وأظهر المنشور الزوجين وهما مبتهجان ويحتفلان بعد خطوبتهما، مع أفق سينسيناتي في الخلفية، وإطلالة على ملعب ريدز، “Great American Ballpark”.

ستون ليست غريبة على سكان سينسيناتي حيث نشأت على بعد 30 ميلاً فقط شمال المدينة وعملت كمذيعة أخبار تلفزيونية في WLWT في سينسيناتي على مدار السنوات الثلاث الماضية.

بدأت حياتها المهنية في الصحافة في الأصل كمراسلة رياضية ومذيعة في WNDU في ساوث بيند بولاية إنديانا حيث غطت كرة القدم في نوتردام.

بعد وقت قصير من بدء مسيرتها المهنية، كانت في طريقها للانتقال إلى WTTV في إنديانابوليس. ستكون هذه وظيفتها الأخيرة قبل عودتها للوطن في WLWT.

في 14 مايو، أعلنت ستون أنها ستغادر WLWT. ما يخبئه المستقبل في مسيرتها الصحفية لا يزال مجهولاً.

كانت بداية موسم 2026 صعبة بالنسبة لأبوت، الذي كان الرامي الأساسي للريدز في يوم الافتتاح. حصل الرامي الأيسر على 6.59 عصرًا خلال بداياته الست الأولى.

لكنه جعل الجميع ينسون بدايته البطيئة. لقد كان مهيمنًا على التل خلال بداياته الخمس الماضية محققًا الرقم القياسي 4-0، مع 1.29 عصرًا و19 ضربة.

في الموسم الماضي، انضم إلى أبوت زميله إيلي دي لا كروز كلاعبين يمثلان الريدز في مباراة كل النجوم.

قضى أبوت عامًا مهنيًا مع فريق الريدز حيث حقق أعلى مستوى في الضربات (149) ، بينما سجل الرقم القياسي 10-7 و 3.97 عصرًا.