خطب مارك أندروز من فريق Ravens لصديقته القديمة

تهانينا لرافينز الضيق مارك أندروز وصديقته إيلينا ييتس.

وأعلن الزوجان، اللذان يتواعدان منذ عام 2023، خطوبتهما في منشور مشترك على موقع إنستغرام يوم الجمعة.

كتب أندروز: “أحبك إلى الأبد”.

وأضاف ييتس، وهو أحد المؤثرين ومن مواطني نيوجيرسي: “أفضل ليلة على الإطلاق، أنا الفتاة الأكثر حظًا على الإطلاق!!!!!!❤️❤️❤️❤️”.

شاركت أيضًا مقطع فيديو لأندروز وهو جالس على ركبة واحدة بينما يتم تشغيل أغنية “Have Yourself A Merry Little Christmas” لفرانك سيناترا في الخلفية.

اقترح أندروز على ييتس أمام شجرة عيد الميلاد ومدفأة في المنزل بعد خسارة فريق رافينز 32-14 أمام فريق بنغلس في بالتيمور في عيد الشكر.

أصبح أندروز البالغ من العمر 30 عامًا قائد حفلات الاستقبال في فريق Ravens على الإطلاق من خلال أدائه الذي حقق أربعة أهداف في ملعب M&T Bank Stadium يوم الخميس.

إنه الأول على الإطلاق في حفلات الاستقبال (473)، والساحات (5862)، واستلام الهبوط (56)، مسجلاً الرقم القياسي للساحات في وقت سابق من هذا الموسم.

شاركت ييتس، عبر حسابها على إنستغرام يوم الاثنين، صورة لمجموعة من الزهور من أندروز، الذي كتب رسالة لطيفة لزوجته المستقبلية.

“إيلينا، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتي معك،” كتب All-Pro الضيق.

“أنت سلامي، وفرحي، والشخص الذي يجعل كل يوم أكثر إشراقًا. لقد أصبح حبك أفضل جزء من حياتي. أنا أحبك.”

درست ييتس التسويق في كلية تشارلستون، حيث كانت عضوًا في نادي دلتا دلتا دلتا النسائي.

إنها عنصر أساسي في ألعاب Ravens وغالبًا ما تشارك اللحظات الجانبية مع Andrews على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويواجه فريق رافينز (6-6) بيتسبرغ ستيلرز (6-6) في بالتيمور يوم الأحد.