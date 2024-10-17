خطر إصابتك بمرض الزهايمر إذا كان عمرك أقل من 50 عامًا (ولماذا لا يتمتع الشباب بالمناعة)

عندما تفكر في مرض الزهايمر، ربما يتبادر إلى ذهنك شخص كبير السن. ربما كان أحد والديك أو زوجتك مصابًا بمرض الزهايمر، وقد يكون عدم قدرتهم على تذكر المحادثات الأخيرة أمرًا مفجعًا. يعاني الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر في النهاية من صعوبة في التحدث والبلع والمشي. يتم تشخيص معظم الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر بعد سن 65 عامًا، وهي حالة تعرف باسم مرض الزهايمر المتأخر. لكن هذا لا يعني أن الشباب لا يمكنهم الإصابة بمرض الزهايمر.

وقال كريستوفر نورمان، ممرض ممارس في طب الشيخوخة في المجلس الوطني للشيخوخة، لصحيفة هيلث دايجست: “من النادر جدًا أن يتم تشخيص مرض الزهايمر قبل سن الخمسين”. ومع ذلك، فإن 5% من المصابين بمرض الزهايمر هم أصغر من 65 عامًا. قد تظهر الأعراض على الأشخاص المصابين ببداية مرض الزهايمر المبكر بين سن 30 و60 عامًا، ولكن نادرًا ما يحدث ذلك في سن أصغر. وقال نورمان إن دراسة حالة حديثة حددت أصغر مريض معروف بمرض الزهايمر يبلغ من العمر 19 عامًا فقط.