خطر إصابتك بمرض الزهايمر إذا كان عمرك أقل من 50 عامًا (ولماذا لا يتمتع الشباب بالمناعة)

عندما تفكر في مرض الزهايمر، ربما يتبادر إلى ذهنك شخص كبير السن. ربما كان أحد والديك أو زوجتك مصابًا بمرض الزهايمر، وقد يكون عدم قدرتهم على تذكر المحادثات الأخيرة أمرًا مفجعًا. يعاني الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر في النهاية من صعوبة في التحدث والبلع والمشي. يتم تشخيص معظم الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر بعد سن 65 عامًا، وهي حالة تعرف باسم مرض الزهايمر المتأخر. لكن هذا لا يعني أن الشباب لا يمكنهم الإصابة بمرض الزهايمر.
وقال كريستوفر نورمان، ممرض ممارس في طب الشيخوخة في المجلس الوطني للشيخوخة، لصحيفة هيلث دايجست: “من النادر جدًا أن يتم تشخيص مرض الزهايمر قبل سن الخمسين”. ومع ذلك، فإن 5% من المصابين بمرض الزهايمر هم أصغر من 65 عامًا. قد تظهر الأعراض على الأشخاص المصابين ببداية مرض الزهايمر المبكر بين سن 30 و60 عامًا، ولكن نادرًا ما يحدث ذلك في سن أصغر. وقال نورمان إن دراسة حالة حديثة حددت أصغر مريض معروف بمرض الزهايمر يبلغ من العمر 19 عامًا فقط.
إن ظهور مرض الزهايمر في وقت مبكر أمر نادر ولكنه ممكن
سلطت دراسة حالة أجريت عام 2023 ونشرت في مجلة مرض الزهايمر الضوء على حالة نادرة لرجل يبلغ من العمر 19 عامًا يعاني من انخفاض كبير في الذاكرة لمدة عامين. أكدت الاختبارات المعرفية ضعف ذاكرته وكشفت فحوصات الدماغ عن انحطاط في المناطق المرتبطة بالذاكرة (إليك الأسباب الأكثر شيوعًا لفقدان الذاكرة). ووجد الباحثون أيضًا مستويات غير طبيعية من البروتين في السائل الشوكي، مماثلة لتلك التي تظهر لدى مرضى الزهايمر. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن الشاب يحمل الطفرات الجينية المرتبطة عادة بمرض الزهايمر المبكر.
وقال نورمان إن هذه حالة غير عادية لمرض الزهايمر المبكر. وقال: “من التقرير المنشور، لم يتم اكتشاف أي جينات غير طبيعية في هذه الحالة المؤسفة، ولا يوجد تاريخ عائلي معروف ولا تاريخ للعدوى أو صدمة في الرأس، مما يجعل هذه الحالة لغزا طبيا آخر”. “لا ينبغي اعتبار حالة هذا الشاب عادية بأي حال من الأحوال.”
على الرغم من أن الشباب ليسوا محصنين ضد مرض الزهايمر، يضيف نورمان أن حالات مرض الزهايمر المبكر ظلت مستقرة على مدار العشرين عامًا الماضية. وقال: “قد يبدو الأمر أكثر شيوعا الآن لأن التقييمات الأفضل متاحة لتشخيص الناس والناس بشكل عام أكثر وعيا بالمرض وأعراضه”.
هل ينبغي عليك إجراء اختبار جيني لمرض الزهايمر؟
وقال نورمان: “يرتبط مرض الزهايمر في البداية بقوة بالعوامل الوراثية”. وفقًا لمايو كلينك، يرتبط مرض الزهايمر المبكر بالطفرات الموروثة في جينات بروتين الأميلويد (APP)، أو بريسينيلين 1 (PSEN1)، أو بريسينيلين 2 (PSEN2). وتؤدي هذه الطفرات إلى تراكم لويحات الأميلويد في الدماغ، مما يؤدي إلى موت الخلايا العصبية.
لا يُعد الاختبار الجيني لمرض الزهايمر جزءًا من الفحص المنتظم في عيادة طبيبك. يمكن أن يوصى بإجراء الاختبار الجيني إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا بمرض الزهايمر أو إذا بدأت أنت (أو أي شخص تحبه) في ظهور علامات تحذيرية لمرض الزهايمر. على الرغم من أن العديد من الأشخاص سيعانون من بعض التراجع في الذاكرة مع تقدمهم في السن، إلا أن نورمان يقول إن مشاكل الذاكرة المرتبطة بمرض الزهايمر تميل إلى تعطيل الأنشطة اليومية بمظاهر مثل نسيان الأحداث أو التواريخ المهمة. قد يشعر الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر بالارتباك، ويواجهون صعوبة في أداء المهام البسيطة، ويجدون صعوبة في متابعة المحادثات، مما يؤدي إلى الانسحاب الاجتماعي.
إذا كشفت الاختبارات الجينية أنك تحمل متغيرات APP أو PSEN1 أو PSEN2، فهذا لا يضمن إصابتك بمرض الزهايمر. وفقا للمعهد الوطني للشيخوخة، فإن 10% إلى 15% من الأشخاص الذين لديهم إحدى هذه الطفرات الجينية يمكن أن يصابوا بمرض الزهايمر في بداية مبكرة. الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون معرضون أيضًا لخطر كبير للإصابة بمرض الزهايمر قبل سن 65 عامًا بسبب وجود كروموسوم 21 إضافي، والذي يرتبط بإنتاج بروتين الأميلويد.