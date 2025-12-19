خطوات بسيطة للحفاظ على خشب البقس الخاص بك آمنًا من أضرار الشتاء

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

سواء كنت تزرع مناظر طبيعية إنجليزية كلاسيكية أو حديقة منزلية مريحة، فإن بعض النباتات تتناسب بسلاسة مع أي جمالية للحديقة. تعتبر أشجار البقس (Buxus spp.) مثالاً على هذا النبات، حيث تضيف جمالًا إلى أي ساحة أمامية بفضل جاذبيتها دائمة الخضرة. إنها مشهورة في نحت النباتات، لكن كل عملك في تشكيلها على شكل نباتات غريبة الأطوار أو تحوطات أنيقة يمكن أن يضيع إذا لم تتخذ خطوات لحمايتها من أضرار الشتاء. يعد الفشل في فصل الشتاء بشكل صحيح أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها البستانيون عند زراعة خشب البقس. هناك العديد من الخطوات التي يجب عليك اتخاذها في الخريف والشتاء (بالإضافة إلى بعض الخطوات التي لا ينبغي عليك اتخاذها) لضمان خروج خشب البقس بشكل صحي في الربيع، بما في ذلك الري والتغطية وتوفير الحماية من الرياح.

تعتبر أشجار البقس شديدة التحمل في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9، مع وجود بعض الأنواع الهجينة المناسبة وصولاً إلى المنطقة 4، لذا فهي ليست الشجيرات الأكثر رقة في الحديقة. ومع ذلك، فهي تعتبر بشكل عام محطة متوسطة الصيانة، مما يعني أنها تتطلب القليل من الرعاية الإضافية، خاصة للتحضير للطقس البارد في المناخات الشمالية. لا يجب أن تكون الحماية الشتوية لخشب البقس معقدة، ولكنها عملية أساسية لحماية خشب البقس من حروق الشتاء. يمكن أن تحدث هذه الحالة، التي يمكن أن تترك خشب البقس الخاص بك باللون البني أو المبيض أو أوراقه قاحلة في نهاية الشتاء، عندما تفرز رطوبة أكثر مما يمكنها إحضاره من جذورها، عادةً بسبب تجميد الأرض.