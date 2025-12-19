خطوات بسيطة للحفاظ على خشب البقس الخاص بك آمنًا من أضرار الشتاء

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
سواء كنت تزرع مناظر طبيعية إنجليزية كلاسيكية أو حديقة منزلية مريحة، فإن بعض النباتات تتناسب بسلاسة مع أي جمالية للحديقة. تعتبر أشجار البقس (Buxus spp.) مثالاً على هذا النبات، حيث تضيف جمالًا إلى أي ساحة أمامية بفضل جاذبيتها دائمة الخضرة. إنها مشهورة في نحت النباتات، لكن كل عملك في تشكيلها على شكل نباتات غريبة الأطوار أو تحوطات أنيقة يمكن أن يضيع إذا لم تتخذ خطوات لحمايتها من أضرار الشتاء. يعد الفشل في فصل الشتاء بشكل صحيح أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها البستانيون عند زراعة خشب البقس. هناك العديد من الخطوات التي يجب عليك اتخاذها في الخريف والشتاء (بالإضافة إلى بعض الخطوات التي لا ينبغي عليك اتخاذها) لضمان خروج خشب البقس بشكل صحي في الربيع، بما في ذلك الري والتغطية وتوفير الحماية من الرياح.
تعتبر أشجار البقس شديدة التحمل في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9، مع وجود بعض الأنواع الهجينة المناسبة وصولاً إلى المنطقة 4، لذا فهي ليست الشجيرات الأكثر رقة في الحديقة. ومع ذلك، فهي تعتبر بشكل عام محطة متوسطة الصيانة، مما يعني أنها تتطلب القليل من الرعاية الإضافية، خاصة للتحضير للطقس البارد في المناخات الشمالية. لا يجب أن تكون الحماية الشتوية لخشب البقس معقدة، ولكنها عملية أساسية لحماية خشب البقس من حروق الشتاء. يمكن أن تحدث هذه الحالة، التي يمكن أن تترك خشب البقس الخاص بك باللون البني أو المبيض أو أوراقه قاحلة في نهاية الشتاء، عندما تفرز رطوبة أكثر مما يمكنها إحضاره من جذورها، عادةً بسبب تجميد الأرض.
لماذا تعتبر حماية الماء والمهاد والرياح ضرورية
الطريقة الأكثر وضوحًا لضمان صحة خشب البقس في الربيع هي اختيار الصنف المناسب لمنطقة النمو الخاصة بك. يمكن زراعة الأصناف القوية مثل خشب البقس الكوري (Buxus sinica var. insularis) في المنطقة 4 ولكنها عرضة للاصفرار أو اللون البني في درجات الحرارة المتجمدة. خشب البقس الشائع (Buxus sempervirens) يصعب الوصول إليه في المنطقة 5، ولكنه قد يتطلب بعض الحماية من الرياح في المناخات الباردة لضمان قضاء فصل الشتاء بشكل جيد. إذا لم يكن لديك مصد للرياح مثل مبنى أو صف من الأشجار، فقد تضطر إلى لف خشب البقس الخاص بك بالخيش أو شيء مثل غطاء نبات AlpineReach لمنع حروق الشتاء.
يتجاهل العديد من البستانيين الري في الخريف، لأنه وقت أكثر برودة من العام وغالبًا ما تكون الأمطار غزيرة. ومع ذلك، فإن خشب البقس سيكون أفضل بكثير مع دخول الشتاء وهو رطب تمامًا، لذا فكر في سقاية خشب البقس جيدًا في الأسابيع التي تسبق أول موجة صقيع قاسية. يعد هذا مهمًا بشكل خاص إذا كانت تربتك لا تزال جافة بسبب صيف طويل حار أو إذا كانت منطقتك تعاني من موجة جفاف في الخريف. يساعد التغطية أيضًا في الحفاظ على رطوبة الجذور طوال فصل الشتاء، وإذا كنت تتجاوز حدود منطقتك المناخية، يمكن أن توفر طبقة من المهاد من 2 إلى 3 بوصات بعض الحماية من فقدان الرطوبة ومنع جفاف الأوراق.
تجنب هذه الأشياء للحفاظ على خشب البقس آمنًا في الشتاء
خلال فصل الشتاء، قد تفقد بعض أغصان خشب البقس أوراقها أو تبدو وكأنها ميتة. في حين أنه من الآمن عادةً اتباع قاعدة ثلاثية الأبعاد لتقليم نباتاتك بشكل صحيح – وهو ما يعني ببساطة إزالة أي شيء ميت أو مريض أو تالف – يوصي الخبراء بترك خشب البقس بمفرده خلال فصلي الخريف والشتاء. يعتبر النمو الجديد لأنواع مثل خشب البقس الشائع حساسًا جدًا للبرد، لذا يجب أن يتم التقليم قبل نهاية الصيف بوقت طويل. وهذا أيضًا هو نفس السبب الذي يجعلك لا ترغب في التخصيب في وقت متأخر جدًا في الخريف. بدلاً من ذلك، يجب تقليم خشب البقس وتخصيبه في الربيع كجزء من ممارسات استعادة الشجيرة دائمة الخضرة.
إذا قررت تغليف خشب البقس الخاص بك لحمايته من حروق الشتاء أو أحمال الثلوج الغزيرة، فتأكد من استخدام قماش قابل للتنفس ولفه بشكل فضفاض. يمكن للمواد مثل الأغطية البلاستيكية والأقمشة أن تحبس المزيد من الرطوبة، مما يؤدي إلى ضرر أكبر. قم بإزالة الغطاء بمجرد أن تسمح درجات الحرارة بذلك. يجب أيضًا ألا تهز أغصان أي خشب بقس مغطى بالجليد أبدًا. قد تؤدي درجات الحرارة المتجمدة إلى جعل الفروع هشة، مما يعرضها لخطر أكبر للتقطيع.
أخيرًا، إذا اتخذت كل هذه الاحتياطات وما زلت تلاحظ أن خشب البقس الخاص بك يبدو أسوأ للارتداء في الربيع، فقد تكون هناك مشكلة أخرى، مثل الآفات أو تلف الملح أو الجفاف. في حين أن الإصابة في فصل الشتاء هي أكبر تهديد لأشجار البقس، فهي أيضًا عرضة لنصيبها العادل من الأمراض والآفات.