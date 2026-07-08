خطوبة آمون رع سانت براون وبروكلين آدامز من Lions

سيضيف آمون رع سانت براون خاتمًا إلى يده في عام 2026.

أعلن متلقي النجمة ليونز وصديقته بروكلين آدامز يوم الثلاثاء أنهما خطبا بعد أن تقدم سانت براون بطلب على متن قارب.

شاركت آدامز الأخبار على حسابها على إنستغرام بسلسلة من الصور، تظهر سانت براون وهو يجثو على ركبة واحدة على القارب بينما يقبل الزوجان السعيدان.

كتب آدامز في المنشور الذي أظهرهما يرتديان اللون الأبيض ومحاطين بترتيب الأزهار من نفس اللون: “إنطلاقة صعبة”.

كان سانت براون وآدامز، ممرضة مسجلة، معًا منذ المدرسة الثانوية واشتريا منزلًا معًا في العام الماضي، حسبما كشفت Lions All-Pro مرتين في مقابلة مع People في وقت سابق من هذا العام.

“من الواضح أنه يتعين عليك اختيار ما تظهره للجميع. لكن لا، كان من الرائع وجود فتاتي بجانبي، “قال سانت براون للمنفذ في فبراير. “لقد كانت عائلتي داعمة لي طوال مسيرتي المهنية. شقيقاي ووالداي. لذلك كان الأمر مذهلاً.”

وفقًا لمجلة People، ساعد آدامز سانت براون وشقيقيه، إكوانيموس وأوزوريس، في إنشاء مؤسسة سانت براون في عام 2025. وتتمثل مهمتها في “مساعدة الطلاب على النجاح أكاديميًا وإطلاق النار على النجوم – لأنه عندما تقوم بالعمل، فإن الاحتمالات لا حصر لها”.

أما بالنسبة للاقتراح، فقد أبدى الكثير من وجوه اتحاد كرة القدم الأميركي دعمهم، بما في ذلك لاعب الوسط في سانت براون، جاريد جوف، الذي نشر رمزًا تعبيريًا مبتسمًا يحبس الدموع.

قام كاليب ويليامز، المتصل بالإشارة إلى الدببة، بنشر كلمة “رائع” ببساطة. نيكول ماديسين، صديقة الأسود التي تركض للخلف جهمير جيبس، كتبت “FIANCEEEE” بثلاث حلقات.

سيتطلع سانت براون والأسود إلى إضافة حلقة أخرى إلى أيديهم هذا الموسم، والذي يبدأ في 13 سبتمبر ضد القديسين. على المستوى الفردي، سيتطلع للموسم الخامس على التوالي بمساحة 1100 ياردة أو أكثر.