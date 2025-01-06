خطوط لجميع مطابقات AFC و NFC الستة

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أربع مسابقات ضيقة واثنين من الانفجارات المحتملة.

هذه هي الطريقة التي يقوم بها صانعو الاحتمالات في البداية بتحديد حجم مواجهات البطاقات الرابحة الستة بعد أن تم تحديدها بعد الأسبوع 18.

تتميز الألعاب القادمة – التي تمتد أيام السبت والأحد والاثنين – بوجود فريقين مفضلين على أرضهم، وفريقين مفضلين على الطرق الصغيرة، وفريقين مفضلين بأكثر من مجرد هبوط.

كل الاحتمالات من باب المجاملة DraftKings.

احتمالات رقم 5 تشارجرز (11-6) مقابل رقم 4 من تكساس (10-7) (السبت، الساعة 4:30 مساءً)

فريق الانتشار احتمال المجموع شواحن -3 (-108) -155 o43.5 (-105) تكساس +3 (-112) +130 u43.5 (-115)

يتضاءل صانعو الاحتمالات مع أبناء تكساس، الذين لم يبهروا هذا العام. لم يقم لاعب الوسط CJ Stroud ببناء موسمه الصاعد الواعد والهجوم سقط على Tank Dell و Stefon Diggs. حقق فريق Los Angles إنجازات كبيرة في موسمه الأول مع Jim Harbaugh، لكن الجميع يعرف تاريخ التصفيات لفريق Chargers. إذا تمكن الشاحن من الضغط المستمر على ستراود، فيمكنهم الفوز بهذه اللعبة وربما التغطية.

رقم 6 ستيلرز (10-7) مقابل رقم 3 رافينز (12-5) (السبت، الساعة 8 مساءً)

فريق الانتشار خط المال احتمال ستيلرز +9.5 (-110) +370 o45.5 (-110) الغربان -9.5 (-110) -485 u45.5 (-110)

قامت هذه الفرق بتقسيم لقاءاتها في الموسم العادي، حيث فاز فريق Ravens بالمباراة الأخيرة، 34-17، في الأسبوع 16. والسؤال الكبير هنا هو حالة المتلقي Zay Flowers، الذي خرج من الأسبوع 18 بفوزه على Browns بنتيجة إصابة في الركبة. في هذه الأثناء، يدخل بيتسبرغ هذه المباراة بعد أن خسر أربع مباريات متتالية ولم يحصل على 20 نقطة في أي من تلك المباريات. من الصعب تصديق ستيلرز ورسل ويلسون، لكن 9.5 نقطة توفر طريقًا سهلاً إلى غطاء خلفي في مباراة تنافسية.

رقم 7 برونكو (10-7) مقابل رقم 2 بيلز (13-4) احتمالات (الأحد، الساعة 1 ظهرًا)

فريق الانتشار خط المال احتمال برونكو +8.5 (-108) +340 o47.5 (-110) فواتير -8.5 (-112) -440 u47.5 (-110)

يرحب فريق The Bills بـ Bo Nix في بوفالو للمشاركة في هذه المباراة المثيرة للاهتمام. كان لدى دنفر ميل إلى تسجيل الالتقاطات الستة هذا الموسم ويمكن لألين في بعض الأحيان أن يسدد رمية سيئة أو اثنتين، لكن هذه مباراة صعبة بالنسبة للمبتدئ الذي يبدأ أول مباراة فاصلة له. فاز فريق بيلز بنتيجة 8-0 على أرضه هذا الموسم، على الرغم من أنهم أفلتوا فقط بفوز بثلاث نقاط على باتريوتس في الأسبوع 16. ويمكن لدنفر أن يبقي هذا قريبًا.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

احتمالات رقم 7 باكرز (11-6) مقابل رقم 2 إيجلز (14-3) (الأحد، الساعة 4:30 مساءً)

فريق الانتشار خط المال احتمال باكرز +4.5 (-105) +170 o46.5 (-105) النسور -4.5 (-115) -205 u46.5 (-115)

واجهت هذه الفرق بعضها البعض في البرازيل في افتتاح موسمها، والآن سيعود أحدهم إلى وطنه بعد الجولة الأولى. دخل The Packers في التصفيات باعتباره المصنف رقم 7 العام الماضي، لكن جوردان لوف لا يلعب كما فعل العام الماضي ويبدو من غير المرجح أن يلعب كريستيان واتسون. السؤال الكبير هنا هو وضع جالين هيرتس وما إذا كان الغياب لمدة أسبوعين سيؤدي إلى بعض الصدأ، على افتراض أنه يلعب. يبدو أن دعم فريق Packers – الذي غالبًا ما يخسر مباريات ضيقة – بأكثر من مجرد هدف ميداني، يعد بمثابة لعبة جيدة.

احتمالات القادة رقم 6 (12-5) مقابل رقم 3 القراصنة (10-7) (الأحد، الساعة 8 مساءً)

فريق الانتشار خط المال احتمال القادة +3.5 (-118) +150 o50.5 (-105) القراصنة -3.5 (-102) -180 u50.5 (-115)

يعود القادة وجايدن دانيلز إلى التصفيات لمواجهة بيكر مايفيلد والقراصنة. تحتوي هذه اللعبة على أعلى/أقل من الأسبوع عند 50.5 والتوقع هو تسجيل النقاط. هناك بالتأكيد فرصة لفوز القادة بهذه اللعبة، مما يجعلهم جذابين هنا منذ أن حصلت على الفرصة. لقد تغلب القراصنة على واشنطن، 37-20، على أرضهم في الأسبوع الأول.

رقم 5 الفايكنج (14-3) مقابل رقم 4 رامز (10-7) (الاثنين، الساعة 8 مساءً)

فريق الانتشار خط المال احتمال الفايكنج -2.5 (-110) -130 o47.5 (-102) الكباش +2.5 (-110) +110 u47.5 (-118)

تنتهي القائمة بمباراة العودة للموسم العادي بفوز فريق رامز 30-20 على أرضه في “Thursday Night Football” في الأسبوع الثامن. فريق رامز هو واحد فقط من فريقين فازا على الفايكنج هذا الموسم، حيث قدم الأسود الفريقين خسائر أخرى. خاض كل من Cooper Kupp وPuka Nacua مباريات كبيرة في هذا الفوز وسيتعين عليهما أن يكونا في أفضل حالاتهما للتغلب على الفايكنج. كان أداء سام دارنولد ضعيفًا في الأسبوع 18 وسيتعين عليه إنهاء تلك المباراة بسرعة لتجنب أن يكون الفايكنج فريقًا منفردًا 14-3.

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