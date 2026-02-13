خطيب تايلور سويفت، ترافيس كيلسي، في Pebble Beach Pro-Am

في حين أن مهنة ما قد تكون على وشك الانتهاء، يبدو أن ترافيس كيلسي قد وجد مهنة أخرى.

بالشراكة مع لاعب الجولف المحترف كيث ميتشل، يشارك Kelce في بطولة Pebble Beach Pro-Am السنوية هذا الأسبوع.

تشتهر كيلسي بأنها خطيبة المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية تايلور سويفت، المعروفة على نطاق واسع بأنها واحدة من أفضل وأشهر الفنانين على الإطلاق.

لقد استحوذت علاقتهما على أمريكا نظرًا لقوتهما النجمية، مع كون Kelce واحدًا من أفضل الأطراف الضيقة في اتحاد كرة القدم الأميركي للزعماء.

ومن المعروف أن كيلسي حاول منح سويفت سوار صداقة عليه رقم هاتفه في عام 2023 أثناء توقف جولة Eras في مدينة كانساس سيتي. على الرغم من أن السوار لم يصل إلى سويفت مطلقًا، إلا أن كيلسي تحدث عن تلك اللحظة مع شقيقه جيسون عبر برنامجهما مرتفعات جديدة بودكاست.

قال ترافيس: “لقد شعرت بخيبة أمل لأنها لا تتحدث قبل أو بعد عروضها لأنها اضطرت إلى حفظ صوتها من أجل الأغاني الـ 44 التي تغنيها، لذلك كنت متضايقًا بعض الشيء لأنني لم أتمكن من تسليمها أحد الأساور التي صنعتها لها”.

وصلت الكلمة في النهاية إلى سويفت، وعلى الرغم من أنها كانت متشككة في أحسن الأحوال في البداية، إلا أنهم بدأوا في التسكع خلف الكواليس. وفي النهاية أعلنا عن علاقتهما في أواخر عام 2023 قبل الإعلان عن خطوبتهما في أغسطس الماضي.

أما بالنسبة لكيلسي، فمن الممكن أن تنتهي مسيرته في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية عاجلا وليس آجلا.

يُقال إنه يفكر في التقاعد ولكنه يأخذ وقته في اتخاذ القرار. بغض النظر، فهو أحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي وكان عضوًا في قاعة مشاهير الاقتراع الأول بمجرد التأهل.