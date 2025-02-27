خطيب لوكا دونسيتش يتخلى عن لوس أنجلوس بعد زوبعة ليكرز

رياضة
خطيب لوكا دونسيتش يتخلى عن لوس أنجلوس بعد زوبعة ليكرز

يبدو أن خطيب Luka Doncic ، Anamaria Goltes ، محبة لوس أنجلوس بعد أن تم تداول نجم مافريكس إلى ليكرز في أحد أفرادهم هذا الشهر.

شارك Goltes ، وهو نموذج ومؤثر ، سلسلة من صور Instagram يوم الخميس أظهر الزوجان لاستكشاف مدينتهما الجديدة.

تضمنت بعض اللقطات ابنتها البالغة من العمر عامين ، غابرييلا.

كان دونسيتش وبولتس ، اللذان انخرطوا في سلوفينيا في يوليو 2023 ، يتسكعان معًا على شرفة تطل على المحيط ، كما يظهر في صورة أخرى.

تضمنت صور أخرى علاجًا مع قميص Doncic رقم 77 Lakers وباقة كبيرة من الورود الحمراء في صندوق على شكل قلب.

كان دونسيتش ، 25 عامًا ، محورًا لأكبر تجارة في الدوري الاميركي للمحترفين على الإطلاق ، والتي أرسلت أيضًا نجم ليكرز أنتوني ديفيس إلى دالاس.

جنبا إلى جنب مع Doncic ، تبادل Mavericks ماكسي كلبر وماركيف موريس إلى لوس أنجلوس لصالح ديفيس وماكس كريستي واختيار الجولة الأولى 2029 في صفقة من ثلاثة فرق مع موسيقى الجاز.

تلقى يوتا جالين هود شيفنو ، وهو اختيار من الجولة الثانية 2025 عبر كليبرز واختيار مافريكس في الجولة الثانية 2025.

يتبع منشور Goltes عرضًا مهيمنًا من قبل Doncic يوم الثلاثاء ضد فريق Mavericks السابق.

سجل الدوري الاميركي للمحترفين خمس مرات 19 نقطة ، إلى جانب 15 كرة مرتدة و 12 تمريرة حاسمة في فوز ليكرز 107-99 في Arena Crypto.com.

يحتل ليكرز حاليًا المركز الخامس في المؤتمر الغربي مع علامة 35-21.

يستضيفون Timberwolves (32-27) ليلة الخميس.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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