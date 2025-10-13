خطيب JuJu Smith-Schuster ممتن لهذا السبب بعد مشاجرة Chiefs-Lions

لا داعي للقلق بشأن تأجيل أي صور زفاف لـ JuJu Smith-Schuster وخطيبته.

مازحت لورا كروك حول كيفية تجنب المتلقي في مدينة كانساس سيتي أي إصابة – بصرف النظر عن النزيف – بعد الخلاف المذهل الذي حدث بعد المباراة مع فرع براين ليونز بعد فوز تشيفز 30-17 ليلة الأحد.

“لا يوجد أنف مكسور وفوز كبير”، علق كروك على مقطع فيديو بعد المباراة على TikTok حيث قام الثنائي بأداء رقصة احتفالية.

حقق The Chiefs فوزه الأكثر إثارة للإعجاب هذا الموسم يوم الأحد من خلال التفوق تمامًا على الأسود، لكن قصة ما بعد المباراة أصبحت شجار ما بعد المباراة الذي شارك فيه سميث شوستر.

قام برانش بمصافحة باتريك ماهومز ثم اقترب من سميث شوستر ودفع خوذته.

قام الرؤساء الذين يركضون للخلف Isiah Pacheco بدفع برانش بعيدًا بينما سقط سميث شوستر على الأرض قبل أن ينهض بسرعة ويشحن الأمان.

دفع سميث شوستر في اتجاه برانش واستمر في الدفع للأمام قبل أن يمسك برانش به – وبخوذته – ويرسل جهاز الاستقبال إلى الأرض.

استمر شوستر بدون خوذة في الضغط باتجاه برانش بينما تدخل اللاعبون من كلا الجانبين.

يقوم اتحاد كرة القدم الأميركي بالتحقيق في المسرحية ويبدو أنه سيتم تغريم برانش، على الأقل، لكل شبكة اتحاد كرة القدم الأميركي.

وقال سميث شوستر: “إنه لاعب عظيم، إنه لاعب عظيم بالنسبة للفريق”. “أعتقد أنه بعد المباراة كنت أتوقع أن أصافحه وأقول له إنها مباراة جيدة وأن أتجاوزه، لكنه ألقى لكمة. في نهاية اليوم، إنها رياضة جماعية. لقد جئنا إلى هنا وقمنا بعملنا وفزنا، وهذا كل ما يهم.”

<br />

قال سميث شوستر إن تصرفات برانش تنبع من إحباطه من عرقلة اللاعب المخضرم في مدينة كانساس سيتي، وأشار الأخير إلى مسرحية متأخرة بدا فيها أن الأول ضربه في الظهر.

وقال برانش إن الزعماء حاولوا “التسلط” عليه.

قال برانش: “لقد كان أمرًا طفوليًا، لكنني سئمت من الأشخاص الذين يقومون بأشياء بين اللعب ولا يستوعبها الحكام”. “إنهم يحاولون التنمر علي هناك. لم يكن علي أن أفعل ذلك أبدًا. لقد كان الأمر طفوليًا.”

مدرب الأسود دان كامبل لم يقدر تصرفات برانش.

وقال كامبل بعد المباراة: “أنا أحب براين برانش، لكن ما فعله لا يغتفر، ولن يتم قبوله هنا”. “هذا ليس ما نفعله. هذا ليس ما نحن بصدده، وأعتذر للمدرب (آندي) ريد والشيفز و(سميث شوستر). هذا ليس جيدًا. هذا ليس ما نفعله هنا، ولن يكون الأمر على ما يرام. إنه يعرف ذلك، وفريقنا يعرف ذلك، لذا، هذا ليس ما نفعله”.

يبلغ عمر Smith-Schuster وThe Chiefs الآن 3-3 ويحصلون على دفعة كبيرة في الأسبوع السابع مع عودة Rashee Rice من الإيقاف، بينما سيواجه الأسود 4-2 أفضل القراصنة في NFC.

أعلن كروك وسميث شوستر خطوبتهما العام الماضي، وأعلنا عن الخبر الكبير في منشور مشترك على موقع إنستغرام.

“أشكر الله كل يوم من أجلك. الآن وإلى الأبد 💍،” كتب المتلقي.