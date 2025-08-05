خط الهجوم الطائرات يوضح بالفعل سبب كونه جيدا على إمكانات عالية من السماء

الطائرات لديها أسئلة في قورتربك ، في المتلقي بعد غاريت ويلسون وفي غرفتها الضيقة.

هل ترغب في اتباع نهج نصف كامل من الزجاج وإيجاد سبب يمكن أن تتجاوز الجريمة التوقعات المنخفضة؟

ركز على الرجال في المقدمة. هذا هو المكان الذي تتمتع به عصابة جرين نسب.

ثلاثة اختيارات من الجولة الأولى (Alijah Vera-Tucker ، Armand Membou و Olu Fashanu) ، وهو اختيار من الجولة الثانية (Joe Tippmann) ومحارب قديم في الجودة (John Simpson). خمسة لاعبين تتراوح أعمارهم بين 21 و 27 عامًا. من السهل تخيل أن هذا هو أفضل خط هجوم استخدمه الفريق منذ عقد.

قال آرون جلين ، المدير الفني للعام الأول ، يوم الاثنين: “لقد تأثرت شديدة التعبير عن كيفية عملها”. “رجال كبيرون ، أقوياء. إنهم يتناسبون مع الشخصية التي نريدها كجريمة وكيف نريد العمل. من الواضح أننا صاغنا ميامبو كاختيار أولنا ، لقد أضفنا OLU العام الماضي ، وداخلنا في رائع ، وحتى بعض اللاعبين الذين هم في أدوار النسخ الاحتياطي يقومون بعمل جيد حقًا بالنسبة لنا”.

وأضاف فيرا توكير: “أول شيء هو البدني”. “يأتي كل واحد منا إلى العمل كل يوم وهو مثال على ذلك. وأيضًا ، كان التواصل في المقدمة ، كما أشعر ، كان مفتاحًا للتنفيذ.”

هناك منافسة. Tippmann ، الذي بدأ كل مباراة في الوسط العام الماضي ، يقاتل الاستحواذ المجاني على Josh Myers ، الذي لعب سابقًا مع Packers. من بين الستة من رجال الأعمال المذكورة أعلاه ، لعب أربعة منهم معًا في نهاية الموسم الماضي ، بمجرد حل فاشانو محل Tyron Smith على اليسار. Membou ، الاختيار السابع في مسودة أبريل ، هو الوافد الجديد ، بدءًا من اليمين. أثار الشابان إعجاب زملائهما الأكبر سناً.

قال تيبمان: “لن تخمن أبدًا أن Olu و Membou كلاهما شابان”. “إنهم يحملون أنفسهم مثل الأطباء البيطريين. إنهم يأخذون كل يوم مثل طبيب بيطري.”

قبل عام ، كانت الطائرات الأخيرة في محاولات التسرع مع 363. جزء من ذلك كان نتيجة اللعب من الخلف بشكل متكرر. كانوا السادسة عشرة في ساحات التسرع لكل حمل في 4.3. من المتوقع أن تكون الخطة مختلفة تمامًا هذا العام. لديهم قورتربك يمكنه استخدام ساقيه في حقول جوستين ونواة خلفية عميقة بقيادة قاعة بريس.

وقالت فيرا توكير: “أخبرنا موظفو التدريب بشكل مستقيم ، سنقوم بتشغيل الكرة. هذا مختلف عن الماضي”. “كخط مسيء ، نحن نحب ذلك. من الواضح أننا نحب سماع ذلك. أنت تريد دائمًا تشغيل الكرة والتعب الدفاع. يفتح العمل.

فيرا توكير ، طائرة أطول طائرة من الخمسة ، تنطلق مما وصفه بأنه أفضل موسم في حياته المهنية.

لا إصابة كبيرة لإعادة التأهيل. لا يوجد موقف جديد للتعلم. لديه استقرار في الحارس الأيمن لأول مرة منذ صياغة الطائرات في الجولة الأولى في عام 2021.

وقالت فيرا توكير ، وهي مؤهلة للحصول على وكالة حرة بعد الموسم: “تمكنت من الحصول على موسم كامل من التدريب العادل”. “أشعر بالسرعة والسريعة والراحة في الذهاب إلى سنتي العليا في مكان واحد.”

من الواضح أن هناك احتمال أن تتميز الطائرات بأفضل خط هجوم في وقت ما. لم يكن Vera-Tucker مستعدًا لتقديم أي تنبؤات ، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يزال معسكرًا تدريبيًا ، لكنه يرى الاحتمالات.

“أعتقد أن هناك إمكانية لذلك بالتأكيد” ، قالت فيرا تاكر.