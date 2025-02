خط الهجوم النسور ممتاز باستمرار في عهد جيف ستوتلاند

نيو أورليانز – يمكن إرجاع الهيمنة المستمرة لخط الهجوم النسور إلى الخنازير الصغيرة الثلاثة.

في وقت ما في وقت مبكر من مدة جيف ستوتلاند كمدرب لخط الهجوم-قبل فترة طويلة من اعتباره أفضل مدرب في اتحاد كرة القدم الأميركي-أحضر النسور مدرسًا في مدرسة ابتدائية مقره فيلادلفيا لتبادل بعض أفضل الممارسات للتعلم. هذه هي نقطة الأصل لطريقة “الاستدعاء البارد” الذي يستخدمه Stoutland للحفاظ على 300 رطل على أصابع قدميهم أثناء الاجتماعات.

الفرضية هي أن طرح سؤال ثم دعوة طالب عشوائي يبقي الجمهور بأكمله مشاركًا ، في حين أن طرح سؤال لشخص واحد يسمح للآخرين بالضبط.

وقال ستوتلاند لصحيفة “ذا بوست”: “تم تنفيذها أمامي قبالة” The Three Little Pigs “والمنازل التي عاشوا فيها”. “كانوا يقولون ،” خنزير رقم 3 ، عاش في أي منزل ، مدرب ستوت؟ ” وكنت مثل “لا تتصل بي. لا أريدك أن تتصل بي! “

منذ ذلك الحين ، يبدأ Stoutland ، الذي الآن في موسمه الثاني عشر ، في كل اجتماع هجومي مع قائمة “Dirty Dozen” التي تضم 12 سؤالًا من البوب.

“الآن الجميع على الخطاف” ، قال ستوتلاند. “إذا تلقيت كل سؤال تطرحه طوال الأسبوع وتكدسه ، وأمره بعدد اللاعبين في الغرفة ، Bingo! لقد فعلت الكثير للتو “.

على سبيل المثال ، إذا استدعى النسور هذه المسرحية إلى الجانب الأيمن مقابل هذه المحاذاة الدفاعية ، فما هي التقنية التي تستخدمها ، Jordan Mailata؟

“إنه شيء يستخدمونه في كليات الحقوق” ، ضحكت المعالجة اليسرى Mailata. “هل يبدو أننا في كلية الحقوق؟”

خلف موسم Saquon Barkley الذي يبلغ مساحته 2000 ياردة ، فإن إنشاء “Push Push” باعتباره أكثر مسرحية لا يمكن إيقافها في كرة القدم ، والركض إلى Super Bowl Lix هو أفضل خط هجوم في اتحاد كرة القدم الأميركي. ما هو الجديد في فيلادلفيا؟

جمع سبعة من رجال الهجوم الهجوميين من أجل 26 Pro Bowl – إلى حد بعيد في الدوري – منذ عام 2013 تحت Watch’s Watch. هذا هو 70 في المئة من اللاعبين الذين دربهم لمدة 25 بداية على الأقل ، وفقا لصالح NBC Sports فيلادلفيا.

“لا أعتقد أن هناك صلصة سرية. إنها الثقافة “. “الجميع مستثمرون في العمل الجاد. … إما أن ترفع أو تخرج. يمكنك أن تمضغ وتبصق ، أو يمكنك لعق جروحك والاستمرار في التحسن والتعلم من أخطائك. “

إن تصوير Baton من Tra Thomas إلى Jason Peters إلى Mailata في اليسار ، من Jon Runyan Jr. القرن. لا عجب أن النسور قد ذهب إلى ثمانية من آخر 25 مباراة بطولة NFC وأربعة Super Bowls.

وقال برايان بالدينجر ، محلل اتحاد كرة القدم الأميركي ، “لقد كان لديهم أفضل ترادفي في كرة القدم لمدة 25 عامًا”. “المنظمة تفكر دائمًا أمام من قد يخسرون ، ومن الذي قد يرغبون في أخذه ، ومن الذي ينزل في خط الأنابيب. إنهم ليسوا رجعيًا أبدًا. لقد فاتهم اللاعبين ، لكنهم طوروا شبابًا ، لذا “إذا لم ينجح هذا ، فلدينا هذا الرجل جاهزًا للذهاب”. “

مختلف أم أفضل؟

هل يقوم النسور بأشياء مختلفة في المقدمة عن بقية اتحاد كرة القدم الأميركي؟ أو أفضل؟ أو كلاهما؟

يقول المعلق الملون الذي يسافر جيدًا ، إن Stoutland هو مدرب الخط الهجومي الوحيد الذي لا يزال لديه مبتدئين في الملعب قبل ساعتين من تسجيل الدخول إلى حوالي 30 ممثلين إضافيين على الأعمال المثيرة ، والركض والضربات. أدى الاهتمام المسبق بالتفاصيل للتعامل مع Blitz محددة في الأسبوع الثالث مباشرةً إلى سباق Barkley-65 ياردة في الربع الرابع في الفوز على القديسين.

وقال بالدينجر: “أعتقد أنهم يقومون بتكرار أكثر من أي شخص آخر ، مما يجعلها أفضل لأن هناك تفكيرًا أقل في نظرة لم ترها”. “يمكنني وضع لعبة التشغيل بأكملها في اختلافات على ست مسرحيات. لديهم أناس أقوياء كبيرون ينقلون الجثث. ربما لا يزالون ينهارون أو فقدوا المهام ، لكنك لا ترى التردد مع النسور “.

بدأ نيك غيتس 39 مباراة في Tackle و Guard ومركز العمالقة والقادة المتنافسين قبل الفضول الذي قاده إلى النسور كنسخة احتياطية.

قال جيتس: “نحن نفعل ذلك بشكل أفضل من أي شخص آخر”. “من الخارج نظرت ، كنت أتساءل دائمًا ،” ما الذي يميز هؤلاء الرجال؟ ” في الداخل ، هذا ما يتوقعه المدرب ستوت منا – العظمة – كل يوم. إنه يحصل عليك مهما كان الأمر ، ولكن إذا كنت لا تبذل جهدًا لا يصدق أو كونك كسولًا ، فهذا ما يقوله إنه لا يستطيع التدريب. يقول جميع المدربين ذلك ، لكنهم يتيحون لك الابتعاد عنه. مع شجاع ، لا يوجد شيء من ذلك “.

انتقلت ستوتلاند إلى أكثر المنحدر في التدريب المهني ، حيث تتقلص Mega Egos. إنه “لا هوادة فيه”-وصف ذاتي يتفق عليه اللاعبون-لكنه محبوب. إنه متمسك حول أشياء كثيرة – ولكن ليس أرقام النطاق التعسفي التي لا تعيق الألعاب الرياضية.

وقال تود هيريمانز ، وهو حارس للنسور من 2005-14: “عندما جاء ستوت لأول مرة ، لم يكن الحمار الصعب”. “طرح الكثير من الأسئلة. انحنى على الأطباء البيطريين لأخذ درجة الحرارة. لا أحد يريد المزعج والصراخ المستمر. أعتقد أن استراتيجيته هي أنه يمكنك أن تكون صعبًا كما تريد على اللاعبين لديك طالما أنهم يحترمونك. يكسب احترامك أولاً ، ثم يطورك ويمكنه التحدث إليك مثل شخصية الأب. “

استمع Stoutland إلى نصيحة Herremans بشأن التصميم المعماري وقلبت جدارًا في منزله. بالتأكيد ، يمكنه الاستماع إلى ما يجعل اللاعبين مريحين.

قال الحارس الأيمن ميخى بيكتون هذا هو الفرق.

وقال بيكتون: “إنه يأخذ الوقت الكافي لتعلم لاعبيه وكيف يقبلون التدريب”. “الشيء الرئيسي الذي عليك فعله كمدرب ليس مدربًا للجميع. لقد تعاملت مع مدربين مثل هذا طوال حياتي. “

الأفضل من الأفضل؟

يعد صنع الخط الهجومي وإعادة تشكيله شهادة على العملية بأكملها ، بدءًا من المدير العام Howie Roseman’s Eye for Value and ageoles. بعض المنظمات (قراءة: العمالقة) تقضي عقدًا من الزمان في صب موارد لا حصر لها في التركيز الهجومي دون الحصول على نتائج أعلى من المتوسط.

“لدي أفضل خط هجوم في الدوري” ، قال باركلي. “يمكنك جعل الحجة (من أجل) واحدة من أفضل الخطوط الهجومية على الإطلاق. أقف على ذلك “.

سيكون أربعة مبتدئين يوم الأحد ضد The Chiefs مختلفًا عن التشكيلة في Super Bowl 2018 وسيختلف اثنان عن Super Bowl قبل عامين. من أين أتوا؟

تمت صياغة الدعامة الأساسية لجونسون في المرتبة الرابعة في عام 2013 وهي الآن واحدة من 18 لاعبًا نشطًا فقط من تلك الفئة.

كان الحارس الأيسر لاندون ديكرسون مركزًا جامعيًا تم صياغته في الجولة الثانية في عام 2021 للعب الحارس.

كان يورغنز اختيارًا في الجولة الثانية من عام 2022 ، ساعد كيلس في الكشافة والعريس ليكون خلفه.

كان Becton تمثال نصفي في الجولة الأولى من الطائرات التي لم تلعب أبدًا على المناطق الداخلية في حياته ولكن على الفور أصبح قوة تحت ستوتلاند.

كان Mailata لاعبًا في لعبة الركبي الأسترالية التي حددتها Stoutland في برنامج مسار اللاعب الدولي في اتحاد كرة القدم الأميركي والذي لم يلعب كرة القدم المنظمة أبدًا قبل أن يكون اختيارًا في الجولة السابعة 2018.

قال هيرمانز: “أنت تذهب إلى بعض الأماكن والنسخ الاحتياطية ليست على مستوى السخان”. “يتم إعادة تحميل النسور مع الرجال الذين يمكنهم استبدال الشخصيات الأسطورية. إنهم ينتظرون دورهم للبدء هنا أو الذهاب للحصول على عقد في مكان آخر. “

يجب أن يكون من غير المفهوم أن يفقدوا النسور قاعة فامير في المستقبل (Kelce) وتحسن. إلا أنه حدث مرة واحدة من قبل عندما خرج بيترز في عام 2021.

قال ميلاتا: “إنه أصعب بكثير هذا العام من السنوات السابقة ، وأعتقد أن ذلك كان بقصد أن يزداد قربنا”.

تم تسمية يورغنز وديكرسون لاعبو البروتين. كان Mailata pro Bowl Snub. الثلاثة يبلغون من العمر 27 عامًا أو أصغر سناً – دليل على أن عظمة خط الهجوم في النسور هي دائرة مسطحة.

وقال جونسون: “لماذا تكون غرفة الاجتماعات محمومة للغاية بحيث إذا هبطت (المبتدئين) ، فيمكن للرجال الخروج واللعب على مستوى عالٍ”. “الكثير من الوجوه المختلفة هنا ، ولكن كيف نسير الأمور كانت دائمًا متسقة. لقد فعلوا ذلك قبل وقت طويل من وصولي إلى هنا ، وأشعر أنهم سيستمرون في القيام بذلك لفترة طويلة بعد مغادرتي “.