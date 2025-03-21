خفافيش جيانكارلو ستانتون في وسط نظرية الإصابة الغريبة

رياضة
خفافيش جيانكارلو ستانتون في وسط نظرية الإصابة الغريبة

هناك نظرية تدور حول أن مضرب Giancarlo Stanton قد يكون سببًا لقضايا الأوتار الكوع ، وبينما يبدو أن أطباء Yankees يفترضون أن النظرية بصراحة ، إلا أنها تقوم بالتأكيد بجولات.

يبدو أن مفتاح الخفافيش قد أوصى بـ Stanton العام الماضي. الموصية لم تعد حول يانكيز.

في حين يقال إن ستانتون يشعر بأنه أفضل إلى حد ما بعد ثلاث جولات من حقن PRP المؤلمة ، إلا أنه لا يزال لا يتأرجح.

لدى Pablo Reyes السابق ، وهو خفافيش يميني مطلوبة ، معجبًا في آرون بون ويبدو أنه في وضع يسمح له بتكوين يانكيز. أوزوالد بيرازا خارج الخيارات ، مما يجعلها مثيرة للاهتمام. من المحتمل أن يكون أحدهم فصيلة مع أوزوالدو كابريرا في القاعدة الثالثة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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