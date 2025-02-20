خمسة أسئلة تتجه إلى نهائي أمم الولايات المتحدة الأمريكية-كونادا 4

بوسطن – مع الاعتذار لفنلندا والسويد ، هذا هو مباراة العودة التي أرادها عالم الهوكي وهي مباراة العودة التي يستحقها المشجعون.

فاز فريق Team USA بالفعل على كندا مرة واحدة في هذه البطولة ، ولكن دون القيام بذلك للمرة الثانية ، فإن هذا الفوز 3-1 في مونتريال سيتم هبطه إلى التوافه التاريخية ، مثل الفوز الأمريكي على كندا في المرحلة الجماعية من أولمبياد 2010.

إنها بطولة أو تمثال نصفي لكلا الفريقين في نهائي 4 دول.

ينهار إيثان سيرز من بوست أكبر الأسئلة التي ستقرر الولايات المتحدة الأمريكية كندا.

ما مدى صحة الولايات المتحدة؟

نعلم أن تشارلي مكافوي ، الذي لعب 19:27 وكان أحد أفضل اللاعبين في فريق الولايات المتحدة الأمريكية في النصر على كندا في مونتريال ، لن يكون يوم الخميس.

نحن نفكر-باستثناء التغيير في اللحظة الأخيرة-سيتعين على الأميركيين أن يلعبوا مع جيك ساندرسون في مكانه بدلاً من كوين هيوز ، الذي لا يُسمح له بالانضمام إلى فريق الولايات المتحدة الأمريكية ما لم تكن هناك إصابة أخرى.

هذه ضربة.

وعلى الرغم من أن الأخوة Tkachuk و Vincent Trockeck و Auston Matthews كلها تبدو من المرجح أن يلعبوا ، فليس من الواضح مدى الأذى أو مدى فعاليتها.

برادي تكاتشوك لم يمارس يوم الأربعاء ؛ فعل الآخرون في تلك المجموعة.

لتوضيح ما هو واضح ، كان كل من Tkachuks لاعبين القلب والسلوك لفريق الولايات المتحدة الأمريكية في هذه البطولة ، مما يجلب الهوية وحافة مادية للمجموعة.

إنه تغيير حقيقي للعبة إذا لم تكن بفعالية كاملة. Ditto for Matthews ، أحد أفضل الهدافين في فريق Team USA (وإن كان الشخص الذي لم يؤثر على الأشياء للطن) و Troockeck ، الذي كان رائعًا في دور السادسة السادسة.

فريق Team USA في الهدف

كان هذا فرقًا كبيرًا في التوفيق الأولي.

كان كونور هيلبويك – من خلال قفزات وحدود – أفضل حارس مرمى في هذه البطولة ، ولكن ليس أكثر من كندا.

لقد كان ممتازًا في تحركاته ، ولم يفقد أبدًا السيطرة على الشباك وبدا أنه لا يمكن إلغاؤه تمامًا خلال الفترة الثالثة ، عندما كان فريق الولايات المتحدة الأمريكية متمسكًا بفارق 2-1 وبالكاد يمتلك عفريت.

أما بالنسبة إلى الأردن بينينجتون ، فقد تجاوزت بعض الانتقادات الموجهة نحو بلوز Netminder القمة-لقد كان في الغالب في هذه البطولة ولم يكن السبب في أن كندا خسرها مع فريق الولايات المتحدة الأمريكية في جولة روبن.

لكن صحيح أيضًا أن في الغالب لا يكون جيدًا بما فيه الكفاية على مرحلة كهذه ، وأن Binnington كان ينبغي أن يوقف هدف Jake Guentzel 1-1 في الفترة الأولى من تلك اللعبة.

إذا كان لدى كندا أعصاب من وضعها في المرمى ، فمن الصعب القول أن هؤلاء لا أساس لهم.

هل يمكن لفريق الولايات المتحدة الأمريكية إبطاء نجوم كندا مرة أخرى؟

كان كونور مكدافيد وناثان ماكينون وسيدني كروسبي ناقصًا 1 و MINUS-1 و MINUS-2 في المباراة الأولية بين هذه الفرق.

سجل ماكدافيد هدفًا رائعًا 5:31 في الأول وكان ذلك إلى حد كبير بالنسبة لأي من الثلاثي ، حيث لعب كروسبي أسوأ لعبته في الحدث وارتكب دوران أدى إلى هدف ديلان لاركين.

في ملاحظة ذات صلة مباشرة ، كانت لعبة Power Team في كندا أيضًا 0 مقابل 2 يوم السبت.

لا سيما بدون McAvoy-الذي كان فحص جسمه من McDavid في الأول كان بمثابة نغمة-في الحظيرة ، إنه سؤال مفتوح ما إذا كان بإمكان Team USA تكرار ذلك.

هؤلاء هم ثلاثة من اللاعبين الأكثر مهارة في العالم ، وعلى مستوى ما ، من المستحيل إيقافهم تمامًا ؛ سجل ماكدافيد ليلة السبت وكان ذلك في لعبة هادئة نسبيا بالنسبة له.

ما الفرق الذي يحدثه Cale Makar لكندا؟

من يدري مدى صحة Makar حقًا بعد فقدان اللعبة الأولية بين هذين الفريقين المصابين بمرض تم الإبلاغ عنه ، ولكن بعد أن احتاجت كندا إلى توماس هارلي للتدخل مع وقت ممارسة الصفر للمباراة الأولى ضد Team USA ، من المريح عودة Makar.

لعب هارلي بشكل جيد في تلك اللعبة ، ولكن لا يوجد أي تكرار ما يمكن أن يكرره ماكار – يمكن القول إن أفضل مدافع في العالم ، وطالما أن كوين هيوز غير متوفرة ، وبالتأكيد الأفضل في هذه البطولة – يمكن أن يجلبها.

ستبدو لعبة السلطة في كندا مختلفة كثيرًا مع قورتربك رقم 8 ، وكذلك كل ما يفعله الكنديون في خمسة على خمسة.

إن إضافة Makar for Canada ، إلى جانب طرح McAvoy for Team USA ، هي معادلة تلعب بشكل جيد مع Team Canada.

هل يمكن لـ Team USA إنشاء ميزة مادية للمباراة الثانية على التوالي؟

في تخمين متعلم ، ربما لن تكون هناك ثلاث معارك في تسع ثوان لبدء هذا. (بالطبع ، كان الجميع قد جعل نفس التنبؤ في المرة الأخيرة).

لكن لم تكن المعارك هي فقط التي حددت نغمة رابحة للأميركيين يوم السبت.

كانت هذه الجسدية التي لا هوادة فيها هي التي لعبوا بها لمدة 60 دقيقة ، وخاصة في وقت مبكر ، مع ضربات سحق على ماكدافيد ودرو دوتي.

ربما لا ينصح إسقاط القفازات في لعبة البطولة ، لكن تكرار تلك النغمة هو ضرورة مطلقة.

هكذا قام فريق Team USA بإسكات حشد مونتريال ، وأخذت الحياة خارج فريق كندا وانطلق في المرة الأخيرة.

هذا هو طريقهم إلى القيام بذلك مرة أخرى ، هذه المرة أمام حشد من المنزل.