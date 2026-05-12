خمسة أسئلة خارج الموسم ستشكل مستقبل لوس أنجلوس ليكرز

ضع شوكة في نفوسهم، وانتهى فريق الليكرز أخيرًا.

أوقف حامل اللقب ثاندر مسيرته في وقت متأخر ليكتسح سلسلة الدور نصف النهائي للمؤتمر الغربي مساء الاثنين بنتيجة 115-110.

يمكن لأي شخص لديه زوجان من العيون العاملة أن يرى الفجوة بين هذين الفريقين. الرعد هو مثال لكرة السلة الحديثة. إنهم شباب ورياضيون وعميقون.

حسنًا ، لقد تم تجميع فريق ليكرز معًا من قبل ليبرون جيمس البالغ من العمر 41 عامًا والذي لا يزال من النخبة ، والأدرينالين وشريط لاصق.

والآن بعد أن انتهى الأمر، فإن حالة عدم اليقين تخيم على فريق ليكرز مثل سحابة داكنة.

في غضون أسابيع قليلة، سيكون موسم الإجازة، ومعه، تأتي القرارات التي يمكن أن تحدد العقد القادم لكرة السلة في فريق ليكرز.

لذا، وبدون مزيد من اللغط، إليك الأسئلة الخمسة الأكثر أهمية التي سيتعين على الليكرز مواجهتها في هذا الموسم:

1.) ماذا سيفعل ليبرون جيمس؟

هذا ليس مجرد السؤال الأكبر ليكرز. إنها الأكبر في عالم الدوري الاميركي للمحترفين.

جيمس هو وكيل حر ويمكنه التوقيع مع أي فريق. وفي سن 41 عامًا، يمكنه أيضًا أن يقرر التقاعد.

بعد المباراة، سُئل جيمس عن مستقبله، وتحدث عن موسمه الثالث والعشرين ككل.

تحدث عن غيابه عن الأسابيع الستة الأولى من الموسم. تحدث عن العملية والممارسات المبكرة وإجراءات ما قبل المباراة. تحدث عن أن يصبح الخيار الثالث. التحضير. التضحية. عائلته. ابنته. زوجته. أبنائه.

تعليقاته لا تبدو وكأنها إعلان التقاعد. لكن الأمر لا يبدو أيضًا وكأنه لاعب كان مقتنعًا تمامًا برغبته في الاستمرار في القيام بذلك.

وقال جيمس عندما سئل عما إذا كان سيعتزل أم سيواصل اللعب: “لا أعرف”.

وهذا يعني أن فريق ليكرز عالق في طي النسيان حتى يقرر ذلك.

إذا اعتزل ليبرون، يمكن لليكرز البدء في التخطيط لاعتزاله بالقميص حيث يقومون ببناء قائمة حول لوكا دونسيتش.

إذا قرر العودة للموسم الرابع والعشرين، يصبح السؤال ما إذا كان بإمكان ليكرز وليبرون التنافس على اللقب معًا في المؤتمر الغربي القاسي. هل يعود إلى لوس أنجلوس؟ أم ينقل موهبته إلى فريق آخر؟

2.) ماذا تفعل مع أوستن ريفز؟

هذا هو المكان الذي تتصادم فيه العاطفة والعمل.

منذ التوقيع كوكيل حر غير مصاغ، أصبح Reaves واحدًا من أفضل قصص التطوير في تاريخ امتياز Lakers.

لدى Reaves خيار لاعب مقابل حوالي 14.5 مليون دولار في الموسم المقبل، ومن المؤكد أنه سيرفضه. إنه مؤهل للحصول على صفقة مدتها خمس سنوات بقيمة 241 إلى 246 مليون دولار كحد أقصى.

ولكن هل يعطيه ليكرز؟

يتم تخصيص هذا النوع من الأموال للنجوم وأحجار الزاوية للامتياز. لم يشكل Reaves حتى فريق كل النجوم. الاستثمار في Reaves يعني أنك تستثمر في شراكة فريق بينه وبين Doncic.

هل ريفز هو حقًا أفضل لاعب يمكن دمجه مع دونسيتش؟

يحتاج كلا اللاعبين إلى الكرة ولا يوجد أي مدافع من النخبة. لكن ليكرز يمكن أن يصبح عاطفيا.

ربما يقع فريق آخر مثل Jazz أو Bulls أو Nets في حب Reaves ويجبر فريق Lakers. أو ربما هناك فرق أخرى يمكن أن تشارك في سيناريوهات التوقيع والتجارة.

وفي كلتا الحالتين، فإن المفاوضات مع ريفز ستشكل بهدوء السنوات الخمس القادمة من الامتياز.

3.) هل يجب على فريق ليكرز مطاردة نجم آخر؟

هذا أكثر روعة لأن هذا هو ما يفعله فريق ليكرز. إنهم يجمعون النجوم مثلما يجمع ثانوس أحجار اللانهاية.

سيكون هناك الكثير من الأسماء التي تطفو في دوائر الدوري الاميركي للمحترفين مثل الدخان: جيانيس أنتيتوكونمبو. كيفن دورانت. صهيون ويليامسون. جا مورانت. دونوفان ميتشل. أو ربما لم الشمل مع أنتوني ديفيس.

لكن السؤال المطروح على فريق ليكرز لا ينبغي أن يكون فقط حول ما إذا كان يجب مطاردة نجم آخر أم لا، بل يجب أن يكون حول ما إذا كانت هذه هي الطريقة الصحيحة لبناء قائمة للتغلب على الرعد أم لا.

لم يكتسح OKC فريق Lakers لأن لديهم حفنة من النجوم المتميزين. لقد تغلبوا على ليكرز لأن لديهم موجات فوق موجات من العمق.

ولسوء الحظ، يبدو أن عصر تكديس الأسماء وطباعة البطولات قد عفا عليه الزمن بشكل متزايد. لا يحتاج فريق الليكرز بالضرورة إلى نجم آخر. إنهم بحاجة إلى قائمة للتنافس مع OKC.

4.) ماذا تفعل مع بقية عملائك الأحرار؟

هذا هو المكان الذي يصبح فيه موسم العطلات معقدًا بسرعة.

لقد لعب روي هاتشيمورا دوره في الحصول على أموال جدية. لا يزال بإمكان لوك كينارد تسديد الكرة من جلد كرة السلة. لدى Deandre Ayton وMarcus Smart خيارات للاعبين. يظل جاكسون هايز مثيرًا للاهتمام على الرغم من التناقض.

سيتمتع فريق Lakers بقدر كبير من المرونة في الحد الأقصى بمجرد بدء الوكالة المجانية، ولكن العديد من أفضل اللاعبين المتاحين سيكونون وكلاء مجانيين خاصين بهم. هل تعيد كينارد؟ هاتشيمورا؟ السماح لهم بالمشي؟

سيكون هناك الكثير من القرارات الأصغر حجمًا التي سيتعين على فريق ليكرز اتخاذها قريبًا.

5.) ماذا تريد الملكية الجديدة أن يصبح هذا الامتياز؟

لم يقم مارك والتر بشراء ليكرز للحفاظ على الوضع الراهن.

المالكون الذين ينفقون المليارات يصلون بالطموح والرؤية والأنا.

قام والتر بالفعل بتحويل فريق دودجرز إلى المعيار الذهبي لملكية الألعاب الرياضية الحديثة. تعتمد على البيانات. عنيف. لا يرحم عند الضرورة.

إذن ماذا يفعل لليكرز في هذا الموسم؟

هل يقوم بتمكين روب بيلينكا؟ فهل يحل محله؟ هل يحضر رئيسًا لعمليات كرة السلة من اختياره؟ لقد بدأ بالفعل في إعادة هيكلة المكتب الأمامي ويبدو أن المزيد من التحركات أمر لا مفر منه.

لا يدخل فريق ليكرز فقط في موسم الإجازة. إنهم يدخلون حقبة جديدة تحت ملكية والتر.

وكيفية إجابتهم على هذه الأسئلة الخمسة ستحدد ما إذا كان لوكا دونسيتش سيقضي ذروة حياته المهنية في المنافسة على البطولات أم أنه نجم نسخة باهتة من برنامج Lake Show.

